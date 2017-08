აშშ რუსეთს საკონსულოების დახურვისკენ მოუწოდებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => ashsh [2] => niu-iorki [3] => diplomatebi [4] => maria-zakharova [5] => san-francisko ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158834 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => ashsh [2] => niu-iorki [3] => diplomatebi [4] => maria-zakharova [5] => san-francisko ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158834 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 198 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => ashsh [2] => niu-iorki [3] => diplomatebi [4] => maria-zakharova [5] => san-francisko ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => ashsh [2] => niu-iorki [3] => diplomatebi [4] => maria-zakharova [5] => san-francisko ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158834) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,9776,18633,3911,198,18765) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157789 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-29 14:00:58 [post_date_gmt] => 2017-08-29 10:00:58 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტის საგარეო ურთიერთობათა მდივანი თენგიზ ფხალაძე ხანძრის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით რუსეთისათვის დახმარების თხოვნას ეხმაურება. თენგიზ ფხალაძის თქმით, როდესაც საქმე რუსეთს ეხება, მნიშვნელოვანია საზოგადოებას სრული და ამომწურავი ინფორმაცია ჰქონდეს. ,,როდესაც მიიღება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, მით უფრო, როცა საკითხი რუსეთის ფედერაციასთანაა დაკავშირებული, მნიშვნელოვანია, რომ ამის შესახებ საზოგადოებას ამომწურავი ინფორმაცია მიეწოდებოდეს და არ ხდებოდეს საზოგადოების უკან რაღაც მოლაპარაკებების წარმოება. ჩვენ გვახსოვს ასეთივე შემთხვევა გვქონდა კომპანია „გაზპრომთან“ მიმართებაში და ძალიან ცუდია, რომ ეს ყველაფერი იძენს ერთგვარი ტენდენციის სახეს“, - განაცხადა თენგიზ ფხალაძემ. [post_title] => როცა საქმე რუსეთს ეხება, საზოგადოების ზურგს უკან მოლაპარაკებები არ უნდა ხდებოდეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => roca-saqme-rusets-ekheba-sazogadoebis-zurgs-ukan-molaparakebebi-ar-unda-khdebodes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 14:00:58 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 10:00:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157789 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 157415 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-28 12:09:05 [post_date_gmt] => 2017-08-28 08:09:05 [post_content] => მექსიკის მთავრობა არ აპირებს აშშ-ს საზღვარზე კედლის მშენებლობის დაფინანსებას, როგორც ამას აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მოითხოვს. აღნიშნულის შესახებ ოფიციალურ განცხადებას მექსიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. „მექსიკის მთავრობა ყოველთვის აღნიშნავდა, რომ ჩვენი ქვეყანა არავითარ შემთხვევაში არ დააფინანსებს კედლის ან სხვა ფიზიკური ბარიერის მშენებლობას აშშ-ს საზღვრის გასწვრივ“, - ნათქვამია მექსიკის საგარეო უწყების განცხადებაში. გუშინ, აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მექსიკა ის ქვეყანა, სადაც კრიმინალის დონე ძალიან მაღალია და შესაბამისათ, მექსიკასთან საზღვრის გასწვრივ კედლის მშენებლობაა საჭირო. შეგახსენებთ, მექსიკასთან საზღვრის გასწვრივ კედლის მშენებლობა დონალდ ტრამპის ერთ-ერთი მთავარი წინასაარჩევნო დაპირება იყო. ჯერ კიდევ 25 იანვარს, ტრამპმა ხელი მოაწერა განკარგულებას კედლის მშენებლობის თაობაზე. დონალდ ტრამპს არაერთხელ განუცხადებია, რომ კედლის მშენებლობა მექსიკამ უნდა დააფინანსოს. [post_title] => მექსიკა ტრამპს პასუხობს: აშენდება თუ არა ქვეყნებს შორის კედელი? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => meqsika-tramps-pasukhobs-ashendeba-tu-ara-qveynebs-shoris-kedeli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-28 12:09:05 [post_modified_gmt] => 2017-08-28 08:09:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157415 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 157276 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-26 16:12:47 [post_date_gmt] => 2017-08-26 12:12:47 [post_content] => ვენესუელას პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ოფიციალური კარაკასის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს მუქარით გამოეხმაურა. მადურომ განაცხადა, რომ ვაშინგტონს ეს ნაბიჯი „უკან მიუბრუნდება“. ვენესუელას პრეზიდენტი ამბობს, რომ აშშ-ს მთავრობას ფინანსური სანქციების დაწესებით ვენესუელა დეფოლტისკენ მიჰყავს. მადურო აღნიშნავს, რომ დონალდ ტრაპის მიზანია ქვეყნის ეკონომიკის დანგრევა და სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობა. შეგახსენებთ, დონალდ ტრამპი ვენესუელას პრეზიდენტს დიქტატურის დამყარებაში ადანაშაულებს და სანქციების ფარგლებში, ამერიკულ კომპანიებს ვენესუელის ნავთობკომპანიასთან ყველანაირი კონტრაქტის გაფორმებას უკრძალავს. [post_title] => ვენესუელას პრეზიდენტი აშშ-ს ემუქრება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => venesuelis-prezidenti-ashsh-s-emuqreba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-26 16:56:52 [post_modified_gmt] => 2017-08-26 12:56:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157276 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 157789 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-29 14:00:58 [post_date_gmt] => 2017-08-29 10:00:58 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტის საგარეო ურთიერთობათა მდივანი თენგიზ ფხალაძე ხანძრის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით რუსეთისათვის დახმარების თხოვნას ეხმაურება. თენგიზ ფხალაძის თქმით, როდესაც საქმე რუსეთს ეხება, მნიშვნელოვანია საზოგადოებას სრული და ამომწურავი ინფორმაცია ჰქონდეს. ,,როდესაც მიიღება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, მით უფრო, როცა საკითხი რუსეთის ფედერაციასთანაა დაკავშირებული, მნიშვნელოვანია, რომ ამის შესახებ საზოგადოებას ამომწურავი ინფორმაცია მიეწოდებოდეს და არ ხდებოდეს საზოგადოების უკან რაღაც მოლაპარაკებების წარმოება. ჩვენ გვახსოვს ასეთივე შემთხვევა გვქონდა კომპანია „გაზპრომთან“ მიმართებაში და ძალიან ცუდია, რომ ეს ყველაფერი იძენს ერთგვარი ტენდენციის სახეს“, - განაცხადა თენგიზ ფხალაძემ. [post_title] => როცა საქმე რუსეთს ეხება, საზოგადოების ზურგს უკან მოლაპარაკებები არ უნდა ხდებოდეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => roca-saqme-rusets-ekheba-sazogadoebis-zurgs-ukan-molaparakebebi-ar-unda-khdebodes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 14:00:58 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 10:00:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157789 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 240 [max_num_pages] => 80 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 672e77cfaea40acda305b64a58855158 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )