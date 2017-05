აშშ-ს შემდეგ ესტონეთი: კვირიკაშვილი ესტონელ კოლეგას შეხვდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => premieri [1] => kvirikashvili [2] => kvirikashvilis-viziti-estonetshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130358 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => premieri [1] => kvirikashvili [2] => kvirikashvilis-viziti-estonetshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130358 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5907 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => premieri [1] => kvirikashvili [2] => kvirikashvilis-viziti-estonetshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => premieri [1] => kvirikashvili [2] => kvirikashvilis-viziti-estonetshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130358) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6245,15670,5907) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129444 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 22:00:52 [post_date_gmt] => 2017-05-09 18:00:52 [post_content] => საქართველოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი ტყიბულის შახტაში მომხდარ უბედურ შემთხვევას ეხმაურება. ის მეშახტეთა ოჯახებს თანადგომას უცხადებს. კვირიკაშვილი ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება, თუმცა განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ის განვითარებული მოვლენების შესახებ ინფორმაციას იღებს. "ამ მძიმე წუთებში, მინდა თანადგომა გამოვუცხადო შახტში მომუშავეთა ოჯახებს. შესაბამისი სამსახურებისგან ვიღებ ინფორმაციას ტრაგედიის ადგილზე განვითარებული მოვლენების შესახებ. შემთხვევის ადგილზე იმყოფებიან საქართველოს მთავრობის წევრები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მინდელის შახტში იმუშავებენ შესაბამისი ჯგუფები, რათა უსწრაფესად განხორციელდეს მეშახტეთა სამძებრო სამუშაოები და ასევე, დადგინდეს ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზი", - ნათქვამია პრემიერის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. პრემიერი მეშახტეთა ოჯახებს თანადგომას უცხადებს საქართვლოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი სახელმწიფო დეპარტამენტში, აშშ-ის სახელმწიფო მდივან რექს ტილერსონს შეხვდა. პრემიერის შეფასებით, აშშ-ის სახელმწიფო მდივანთან საინტერესო, დეტალური და საქმიანი შეხვედრა შედგა. "ჩვენ გვაქვს ზურგს უკან ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის 25 წელი და გვქონდა ძალიან საინტერესო შეხვერა აშშ-ის სახელმწიფო მდივანთან, სადაც ჩვენი ურთიერთობების ყველა მიმართულებაზე და მათი გაღრმავების ძალიან საინტერესო პერსპექტივებზე ვისაუბრეთ. შეხვედრა იყო ძალიან დეტალური, საქმიანი , სადაც განვიხილეთ ძალიან საინტერესო პერსპექტივები ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების, თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულებით ურთიერთობების გაღრმავების და აშშ-ის მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერისა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე", - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა.

კვირიკაშვილი აშშ-ის სახელმწიფო მდივანს შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის მიწვევით, ვაშინგტონში გაემგზავრა. 8-10 მაისს საქართველოს მთავრობის მეთაური ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალურ ვიზიტს გამართავს. გიორგი კვირიკაშვილი თეთრს სახლში აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენს, მაიკ პენსს შეხვდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მოლაპარაკებებს გამართავს სახელმწიფო დეპარტამენტში, აშშ-ის სახელმწიფო მდივან რექს ტილერსონთან. ვიზიტის ფარგლებში გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდება აშშ-ს კომერციის მდივანს, უილბურ როსს. დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ორმხრივი შეხვედრები აშშ-ის სენატის სხვადასხვა კომიტეტის თავმჯდომარეებთან. გიორგი კვირიკაშვილი ასევე შეხვდება აშშ-ის არასამთავრობო ორგანიზაციების და წამყვანი საექსპერტო წრეების წარმომადგენლებს. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში იმყოფებიან: საგარეო საქმეთა მინისტრი, მიხეილ ჯანელიძე, პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში, თედო ჯაფარიძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე, დავით ზალკალიანი.

გიორგი კვირიკაშვილი აშშ-ში გაემგზავრა 