აშშ ვიზების გაცემას ამკაცრებს, აპლიკაციას ახალი კითხვები ემატება

ორგზის ოსკაროსანი მსახიობი რობერტ დე ნირო ბრაუნის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოვიდა. ვარსკვლავის თქმით, ფილმების ჟანრებად თუ დავყოფთ, აქამდე ამერიკა „შთამაგონებელი დრამა" იყო, ახლა კი ის „სულელურ ტრაგიკომედიად" იქცა. 73 წლის დე ნირო უმაღლეს დაწესებულებაში მხატვრული ხელოვნების დოქტორის ხარისხის მისაღებად იმყოფებოდა და ბუნებრივია, სიტყვით გამოსვლის დროს შანსი არ გაუშვა, ამერიკის ამჟამინდელი პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი გაეკრიტიკებინა. „სიამოვნებით გავაწნიდი სილას სახეში... ჩვენ გვყავს პრეზიდენტი, რომელიც რეალითი შოუდან ქვეყნის სათავეში მოხვდა და სად ვართ ჩვენ? ბევრი ადამიანი შეიძლება არ დამეთანხმოს, მაგრამ ჩემი აზრით, ეს არის კოშმარული სიტუაცია", - განაცხადა მსახიობმა

რობერტ დე ნირო: ამერიკა სულელურ ტრაგიკომედიას დაემსგავსა

თეთრი სახლის ყოფილი ფოტოგრაფი პიტ სოუზა დონალდ ტრამპსა და ამერიკის ყოფილ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შორის კონტრასტული განსხვავებების საჩვენებლად "აჩვენე, არ თქვა" ტექნიკას იყენებს. მას შემდეგ, რაც ტრამპმა თანამდებობა დაიკავა, სოუზა მუდმივად აქვეყნებს მის პირად ინსტაგრამზე ფოტოებს, რომლებიც ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის პერიოდს ასახავს, თან ფოტოების გამოქვეყნება მნიშვნელოვან მოვლენებს ეხება. მის გვერდს 1.4 მილიონი გამომწერი ჰყავს. მაგალითად, როცა ტრამპი რომის პაპს შეხვდა, სოუზამ ინსტაგრამზე ბარაკ ობამასა და პაპს შორის გულთბილი შეხვედრის კადრი ატვირთა. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტი სახელით "ჩაკიდებული ხელები" სოუზამ მაშინ გამოაქვეყნა, როცა მსოფლიო მედიაში გავრცელდა ვიდეო და ფოტო მასალა, თუ როგორ იშორებდა მელანია მისი მეუღლის ხელს. https://www.youtube.com/watch?v=SRPx0CIzAKM თამთა უთურგაშვილი

თეთრი სახლის ფოტოგრაფი ტრამპს "ტროლავს" ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, ბრიუსელში ნატოს ახალი შტაბ-ბინის გახნაზე, ალიანსის წევრებს მოუწოდა, რომ თავდაცვის ხარჯები გაენაწილებინათ. მან შეშფოტება გამოთქვა იმის გამო, რომ სხვა წევრები, აშშ-ს მსგავსად საკმარის თანხას არ იხდიან. "ალიანსის წევრმა ქვეყნებმა სრული შენატანი უნდა განახორციელონ, თავდაცვის ბიუჯეტების გაზრდის გზით",- განაცხადა მან. ნატოში წევრობის გადასახადი სახელწმიფოებისთვის ნებაყოფილობითია. ტრამპმა ბრიუსელში სიტყვით გამოსვლისას ასევე, ტერორიზმზე საფრთხეებზე ისაუბრა და ხაზი გაუსვა, მანჩესტერში მომხდარ თავდასხმას. ტრამპის თქმით, ეს უკანასკნელი, ტერორიზმის ძლიერი ბოროტი ძალის დემონსტრირებაა. "უდანაშაულო ბავშვები მოკლეს ან დაჭრეს, როდესაც კონცერტს ესწრებოდნენ. ეს იყო ბარბაროსული და სასტიკი თავდასხმა ჩვენს ცივილიზაციაზე. ისინი არიან „ლუზერები". სადაც არ უნდა არსებობდნენ, ისინი უნდა განვდევნოთ",-აღნიშნა აშშ-ის პრეზიდენტმა. მისივე თქმით, ნატო მომავალში უნდა იყოს ფოკუსირებული ტერორიზმზე და რუსეთის საფრთხეზე. "უნდა ვიყოთ ფხიზლად. ნატო მომავალში უნდა იყოს ფოკუსირებული ტერორიზმზე, იმიგრაციაზე, ისევე როგორც რუსეთის საფრთხეზე",-განახცადა დონალდ ტრამპმა.

დონალდ ტრამპი ნატოს წევრებს: გადაიხადეთ! ორგზის ოსკაროსანი მსახიობი რობერტ დე ნირო ბრაუნის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოვიდა. ვარსკვლავის თქმით, ფილმების ჟანრებად თუ დავყოფთ, აქამდე ამერიკა „შთამაგონებელი დრამა" იყო, ახლა კი ის „სულელურ ტრაგიკომედიად" იქცა. 73 წლის დე ნირო უმაღლეს დაწესებულებაში მხატვრული ხელოვნების დოქტორის ხარისხის მისაღებად იმყოფებოდა და ბუნებრივია, სიტყვით გამოსვლის დროს შანსი არ გაუშვა, ამერიკის ამჟამინდელი პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი გაეკრიტიკებინა. „სიამოვნებით გავაწნიდი სილას სახეში... ჩვენ გვყავს პრეზიდენტი, რომელიც რეალითი შოუდან ქვეყნის სათავეში მოხვდა და სად ვართ ჩვენ? ბევრი ადამიანი შეიძლება არ დამეთანხმოს, მაგრამ ჩემი აზრით, ეს არის კოშმარული სიტუაცია", - განაცხადა მსახიობმა

რობერტ დე ნირო: ამერიკა სულელურ ტრაგიკომედიას დაემსგავსა