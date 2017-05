“ასი ინსპექცია არსებობდა, მაშინ როცა საბაგირო გზა ჩამოწყდა”- გოცირიძე შრომის ინსპექციაზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => roman-gociridze [1] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [2] => maghali-riskis-sawarmoebi [3] => shromis-usafrtkhoeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130389 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => roman-gociridze [1] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [2] => maghali-riskis-sawarmoebi [3] => shromis-usafrtkhoeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130389 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2558 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => roman-gociridze [1] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [2] => maghali-riskis-sawarmoebi [3] => shromis-usafrtkhoeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => roman-gociridze [1] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [2] => maghali-riskis-sawarmoebi [3] => shromis-usafrtkhoeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130389) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15637,2558,15672,15565) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130109 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-11 17:13:17 [post_date_gmt] => 2017-05-11 13:13:17 [post_content] => მაღალი რისკის საწარმოებში შრომითი უსაფრთხოების პრევენციისთვის მონიტორინგის ჯგუფი შეიქმნება, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსა და ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექციის სპეციალისტებით დაკომპლექტდება - ეს გადაწყვეტილება „შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ კანონპროექტზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრაზე მიიღეს, რომელსაც დავით სერგეენკო და გიორგი გახარია ესწრებოდნენ. მონიტორინგის ჯგუფი ორი მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით შეიქმნება და ის მუშაობას მომავალი კვირიდან შეუდგება. რაც შეეხება ახალ კანონპროექტს შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, მასზე მუშაობა დასკვნით ეტაპზეა, მაღალი საჭირობებიდან გამომდინარე, ფორსირებულად უახლოეს პერიოდში დასრულდება და პარლამენტს განსახილველად გადაეგზავნება. „ვიმსჯელეთ, ეფექტურად როგორ დავასტრუქტურიროთ სახელმწიფოს ქმედებები შრომითი უსაფრთხოების ნაწილში და როგორ გახდეს შრომის ინსპექცია ეფექტური. ერთმნიშვნელოვნად გადაწყვეტილია, რომ განსაკუთრებით მაღალი რისკის შემცველი საწარმოების მიმართულებით შრომის ინსპექციისა და ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურების ფუნქციები გაძლიერდება, რადგან ფაქტია, რომ სადაც არსებობს სიცოცხლისთვის რისკის შემცველი სამუშაოები, სახელმწიფო უფრო აქტიურად უნდა იყოს ჩართული და პირველ პლანზე უნდა გადმოვიდეს ამ რისკების დაზღვევა“ - განაცხადა გიორგი გახარიამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ. მინისტრის თქმით, შრომის ინსპექცია გაძლიერდება, მას გაუჩნდება სავალდებულო საზედამხედველო ფუნქცია იქ, სადაც მაღალი რისკის შემცველი სამუშაოები ტარდება, ხოლო ტექნიკური ზედამხედველობის მიმართულება უფრო ეფექტურად ამუშავდება და დაიხვეწება ის ინსტრუმენტები, რომლებიც დღეს სახელმწიფოს გააჩნია. დავით სერგეენკოს შეფასებით, ბოლო წლებში შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით ბევრი რამ გაკეთდა, ასევე პრაქტიკულად დასრულებულია ახალი კანონპროექტი „შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ,“ რომელიც უახლოეს პერიოდში პარლამენტს განსახილველად გადაეგზავნება. „შრომის უსაფრთხოების საკითხები მოწესრიგებას რომ საჭიროებს, ეს საქართველოს მთავრობისთვის ჯერ კიდევ 2012 წელს იყო ცნობილი და სწორედ ამიტომ შევიდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები შრომის კოდექსში, დაფუძნდა რამდენიმე ახალი სამსახური, მათ შორის შრომის ინსპექცია, ასევე სამმხრივი კომისია, რომელსაც პრემიერი ხელმძღვანელობს და შრომითი დავების მედიაციის სამსახური. გარდა ამისა, მიღებულ იქნა რამდენიმე ახალი ტექნიკური რეგლამენტი. თუმცა, ერთ-ერთი შემდგომი ნაბიჯი, რომელიც მიმართული იქნება შრომითი უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი გაძლიერებისკენ, არის ახალი კანონპროექტი, რომელზეც დაგეგმილი გვქონდა, რომ მუშაობა დასრულდებოდა წლის ბოლოს და 2018 წელს იქნებოდა განხილვა პარლამენტში, თუმცა, გამომდინარე მაღალი საჭიროებიდან, ფორსირებულად დავასრულეთ მასზე მუშაობა, რამდენიმე ტექნიკური, იურიდიული საკითხია დარჩენილი და მჯერა, რომ უმოკლეს პერიოდში პარლამენტი მას განიხილავს“ - აღნიშნა დავით სერგეენკომ. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, ორი მინისტრის ბრძანებით შექმნილი ერთობლივი მონიტორინგის ჯგუფი მაღალი რისკის ინდუსტრიის წარმომადგენელ დაწესებულებებში უკვე მომავალი კვირიდან შევა, არსებული რეგულაციების საფუძველზე დაიწყებს იქაური სამუშაო პირობების ინტენსიურ მონიტორინგს და შესაბამის რეაგირებას. ტყიბულის მაღაროში მომხდარი უბედური შემთხვევის შესწავლა ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტმა დაიწყო. სამინისტროს ინფორმაციით, შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის თანამშრომლები უბედური შემთხვევის ადგილს კომპლექსურად სწავლობენ . "ადგილზე არიან ინსპექტორები. პირველად მოხდა დათვალიერება,თუმცა ჯერ-ჯერობით საბოლოო დასკვნის გაკეთება შეუძლებელია. მოკვლევაში ჩართული არიან საგამოძიებო ორგანოები და შემოწმებაც კომპლექსურად, ერთობლივად ხდება, რის შემდეგაც დაიდება დასკვნა, რამდენად იყო დაცული შრომის უსაფრთხოების ნორმები დაცული", - აცხადებს ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის ელზა ჯგერენაია. ტყიბულის მინდელის სახელობის შახტაში გუშინ საღამოს, სატვირთო ლიფტის ბაგირი გაწყდა და შახტაში ჩავარდა. ლიფტში 4 მეშახტე იმყოფებოდა. დაღუპული მეშახტეების ცხედარები ნაპოვნია. ოთხი გარდაცვლილი მეშახტის ცხედარი ტყიბულიდან უკვე ქუთაისის პროზექტურაში გადაასვენეს. მინდელის შახტში მთელი ღამის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია , რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე , იმერეთის გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე , ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტორთა ჯგუფი , ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები . „ პირველ რიგში , ვუსამძიმრებ გარდაცვლილთა ოჯახებს , საქართველოს მოქალაქეებს , მეშახტეებს , ტყიბულელებს . ეს უზარმაზარი ტრაგედიაა, ბოლო მომენტამდე მაინც გვქონდა იმედი, თუმცა, სამწუხაროდ, ასე არ მოხდა. ჩატარდება მაქსიმალურად ღია გამოძიება და მისი შედეგების შესაბამისად , ყველა დამნაშავე პირი იქნება დასჯილი . დაღუპულთა ოჯახებს გაეწევათ ყველა სახის კომპენსირება როგორც კომპანიისგან , ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან . თუმცა , დღეს არ არის აქ ის სიტუაცია , რომ ვეძებოთ მტყუან – მართალი , რადგან ახლა ამ ქალაქს, ჩვენს მეშახტეებს უნდა დავუდგეთ გვერდში და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გარდაცვლილთა ოჯახებს და თითოეულ მეშახტეს ეს ტრაგიკული მდგომარეობა შევუმსუბუქოთ " , – განუცხადა მედიის წარმომადგენლებს გიორგი გახარიამ . ჟურნალისტის კითხვაზე , თუ რამდენად არის დაცული საქართველოში დასაქმებულთა უფლებები , გიორგი გახარიამ განმარტა , რომ შრომითი კანონმდებლობა დახვეწას საჭიროებს , თუმცა , მისივე თქმით , ამ კანონმდებლობამ უკვე კარდინალური და სერიოზული პროგრესი განიცადა . „ რაც შეეხება შრომითი პირობების დაცვას , განსაკუთრებით მაღალი რისკის შემცველ წარმოებებში ის სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტი გახდება " , – აღნიშნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა . დაღუპულთა ოჯახებს ასევე მიუსამძიმრა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ზურაბ ალავიძემ . „ დიდი ტრაგედია გვაქვს , მინდა მივუსამძიმრო გარდაცვლილთა ოჯახებს და მეშახტეებს, ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა . მიმდინარეობს გამოძიება , მასში ჩართულები არიან შესაბამისი სამსახურები და ტრაგედიის გამომწვევ მიზეზებზე მოგვიანებით უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ . ახლა ყველა ერთად უნდა დავუდგეთ გვერდში გარდაცვლილთა ოჯახებს და მეშახტეებს " , – განაცხადა ალავიძემ . „ საქნახშირის " გენერალური დირექტორის , ჯამბულატ ჯაყელის თქმით , კომპანია ყველაფერს გააკეთებს გარდაცვლილი ადამიანების ოჯახების თანადგომისთვის . „ ძალიან კარგი ადამიანები დავკარგეთ , მინდა მივუსამძიმრო მათ ოჯახებს და მთელ კოლექტივს . ჩვენი კომპანია მზადაა, ითანამშრომლოს გამოძიებასთან , ასევე მზად ვართ, დახმარება გავუწიოთ გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებს . მათ შევხვდით , ვესაუბრეთ და ყველაფერს გავაკეთებთ , რაც ჩვენზე იქნება დამოკიდებული " , – აღნიშნა ჟურნალისტებთან საუბრისას ჯამბულატ ჯაყელმა . კომპანია „ საქნახშირის " ელიზბარ მინდელის სახელობის შახტში ტრაგედია 9 მაისს მოხდა, ბადიას ( ნახშირის ამომღები მოწყობილობის ) ბაგირის შეცვლის გეგმური სარემონტო სამუშაების დროს ბადია მოწყდა და მასზე მყოფი ოთხი მეშახტე თან ჩაიყოლა . საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალებით , ტყიბულში მაშინვე გაემგზავრნენ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე , რომლებიც მთელი ღამის განმავლობაში ტყიბულში იმყოფებოდნენ. გარდაცვლილი მეშახტეების სამძებრო სამუშაოები დაახლოებით დილის 08.30 საათზე დასრულდა . [post_title] => ტყიბულის შახტიდან 4 ადამიანის ცხედარი ამოიყვანეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tyibulis-shakhtidan-4-adamianis-ckhedari-amoiyvanes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 11:27:17 [post_modified_gmt] => 2017-05-10 07:27:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129478 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 130109 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-11 17:13:17 [post_date_gmt] => 2017-05-11 13:13:17 [post_content] => მაღალი რისკის საწარმოებში შრომითი უსაფრთხოების პრევენციისთვის მონიტორინგის ჯგუფი შეიქმნება, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსა და ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექციის სპეციალისტებით დაკომპლექტდება - ეს გადაწყვეტილება „შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ კანონპროექტზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრაზე მიიღეს, რომელსაც დავით სერგეენკო და გიორგი გახარია ესწრებოდნენ. მონიტორინგის ჯგუფი ორი მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით შეიქმნება და ის მუშაობას მომავალი კვირიდან შეუდგება. რაც შეეხება ახალ კანონპროექტს შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, მასზე მუშაობა დასკვნით ეტაპზეა, მაღალი საჭირობებიდან გამომდინარე, ფორსირებულად უახლოეს პერიოდში დასრულდება და პარლამენტს განსახილველად გადაეგზავნება. „ვიმსჯელეთ, ეფექტურად როგორ დავასტრუქტურიროთ სახელმწიფოს ქმედებები შრომითი უსაფრთხოების ნაწილში და როგორ გახდეს შრომის ინსპექცია ეფექტური. ერთმნიშვნელოვნად გადაწყვეტილია, რომ განსაკუთრებით მაღალი რისკის შემცველი საწარმოების მიმართულებით შრომის ინსპექციისა და ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურების ფუნქციები გაძლიერდება, რადგან ფაქტია, რომ სადაც არსებობს სიცოცხლისთვის რისკის შემცველი სამუშაოები, სახელმწიფო უფრო აქტიურად უნდა იყოს ჩართული და პირველ პლანზე უნდა გადმოვიდეს ამ რისკების დაზღვევა“ - განაცხადა გიორგი გახარიამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ. მინისტრის თქმით, შრომის ინსპექცია გაძლიერდება, მას გაუჩნდება სავალდებულო საზედამხედველო ფუნქცია იქ, სადაც მაღალი რისკის შემცველი სამუშაოები ტარდება, ხოლო ტექნიკური ზედამხედველობის მიმართულება უფრო ეფექტურად ამუშავდება და დაიხვეწება ის ინსტრუმენტები, რომლებიც დღეს სახელმწიფოს გააჩნია. დავით სერგეენკოს შეფასებით, ბოლო წლებში შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით ბევრი რამ გაკეთდა, ასევე პრაქტიკულად დასრულებულია ახალი კანონპროექტი „შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ,“ რომელიც უახლოეს პერიოდში პარლამენტს განსახილველად გადაეგზავნება. „შრომის უსაფრთხოების საკითხები მოწესრიგებას რომ საჭიროებს, ეს საქართველოს მთავრობისთვის ჯერ კიდევ 2012 წელს იყო ცნობილი და სწორედ ამიტომ შევიდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები შრომის კოდექსში, დაფუძნდა რამდენიმე ახალი სამსახური, მათ შორის შრომის ინსპექცია, ასევე სამმხრივი კომისია, რომელსაც პრემიერი ხელმძღვანელობს და შრომითი დავების მედიაციის სამსახური. გარდა ამისა, მიღებულ იქნა რამდენიმე ახალი ტექნიკური რეგლამენტი. თუმცა, ერთ-ერთი შემდგომი ნაბიჯი, რომელიც მიმართული იქნება შრომითი უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი გაძლიერებისკენ, არის ახალი კანონპროექტი, რომელზეც დაგეგმილი გვქონდა, რომ მუშაობა დასრულდებოდა წლის ბოლოს და 2018 წელს იქნებოდა განხილვა პარლამენტში, თუმცა, გამომდინარე მაღალი საჭიროებიდან, ფორსირებულად დავასრულეთ მასზე მუშაობა, რამდენიმე ტექნიკური, იურიდიული საკითხია დარჩენილი და მჯერა, რომ უმოკლეს პერიოდში პარლამენტი მას განიხილავს“ - აღნიშნა დავით სერგეენკომ. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, ორი მინისტრის ბრძანებით შექმნილი ერთობლივი მონიტორინგის ჯგუფი მაღალი რისკის ინდუსტრიის წარმომადგენელ დაწესებულებებში უკვე მომავალი კვირიდან შევა, არსებული რეგულაციების საფუძველზე დაიწყებს იქაური სამუშაო პირობების ინტენსიურ მონიტორინგს და შესაბამის რეაგირებას. 