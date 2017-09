ასშ-ის და მექსიკის საზღვარზე კედლის მშენებლობა გაგრძელდება – დონალდ ტრამპი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163777 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163777 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163777) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (70) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160820 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-06 19:21:19 [post_date_gmt] => 2017-09-06 15:21:19 [post_content] => მეხუთე კატეგორიის ქარიშხალი, სენ მარტინზე დონალდ ტრამპის 28 მილიონ დოლარად შეფასებულ სახლს უახლოვდება. ჯერ კიდევ მაისში, ამერიკული პრესა იუწყებოდა, რომ ტრამპი კარიბის კუნძულებზე ამ სახლის გაყიდვას ცდილობდა. ამ დროისთვის, კუნძულ სენ მარტინზე შენობების უმრავლესობა განადგურებულია. გათიშულია ელექტრო ენერგია. ასევე, დატბორილია სენ ბართლემის კუნძულები. ფლორიდაში, პუერტო რიკოსა და აშშ-ს ვირჯინიის კუნძულებზე საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. ფლორიდის გუბერნატორის, რიკ სკოტის განცხადებით, ქარიშხალი ირმას მარშრუტი უცნობია, მაგრამ შესაძლებელია შტორმმა ფლორიდის მცხოვრებლებს მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს. ჩვენ ზუსტად არ ვიცით თუ სად გაივლის ქარიშხალი, თუმცა ამინდი სწრაფად შეიძლება შეიცვალოს. უკეთესის იმედი გვაქვს, მაგრამ ცუდი სცენარისთვისაც მზად უნდა ვიყოთ“, - განაცხადა ფლორიდას შტატის გუბერნატორმა რიკ სკოტმა ამერიკის ხელისუფლების განმარტებით, მეხუთე კატეგორიად შეფასებული ქარიშხალი ირმას სიჩქარე საათში 185 მილს აღწევს. ქარიშხალი „ირმა" სენ მარტინზე დონალდ ტრამპის სახლს უახლოვდება

თეთრ სახლში, პრეზიდენტის ოვალურ კაბინეტში, ქარიშხალ "ჰარვისთან" დაკავშირებით კოლექტიურად ილოცეს. შეკრებილებმა ღმერთს შესთხოვეს ძალა პრეზიდენტისთვის, რათა მან ქარიშხლის შედეგების აღმოფხვრაში სიმტკიცე გამოიჩინოს. "გმადლობთ, უფალო, რომ პრეზიდენტად დონალდ ტრამპი გვყავს, რომელსაც ლოცვის სიძლიერის სჯერა", - ჟღერდა ლოცვის ტექსტში. ვიდეომ გამოქვეყნებისთანავე მოიპოვა პოპულარობა. გმადლობთ, უფალო, რომ პრეზიდენტად დონალდ ტრამპი გვყავს - კოლექტიური ლოცვა თეთრ სახლში

აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი, ჩრდილოეთ კორეის მიერ წყალბადის ბომბის გამოცდას სოციალურ ქსელ „ტვიტერის" საკუთარ ოფიციალურ გვერდზე ეხმაურება. „ჩრდილოეთ კორეის სიტყვები და ქმედებები ჯერ კიდევ მტრული და საშიშია ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის", - წერს დონალდ ტრამპი. მისივე თქმით, ჩრდილოეთ კორეა მსოფლიოსგან გარიყულია, ის ბევრი ქვეყნისთვის საშიშია, მათ შორის ჩინეთისთვისაც. დონალდ ტრამპმა ჩინეთის პოზიციაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ისინი აშშ-ის დახმარებას ცდილობენ, „თუმცა, მცირე წარმატებით". ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის, კიმ ჩენ ინის ბრძანებით, ჩრდილოეთ კორეამ წყალბადის ბომბი გამოსცადა. ქვეყნის სახელმწიფო ტელევიზიამ ფოტომასალა გაავრცელა, სადაც ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი გამოცდის შედეგებს ეცნობა. გავრცელებული ცნობით, ოფიციალური ფხენიანი წყალბადის ბომბის კონტინენტთაშორისი ბალისტიკურ რაკეტაში მოთავსებას გეგმავს. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო ტელევიზიამ ფხენიანის ოფიციალური განცხადებაც გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ გამოცდამ წარმატებით ჩაიარა და ბომბი სრულყოფილია. ჩრდილოეთ კორეის სიტყვები და ქმედებები ჯერ კიდევ მტრული და საშიშია აშშ-თვის - დონალდ ტრამპი [post_title] => ქარიშხალი „ირმა“ სენ მარტინზე დონალდ ტრამპის სახლს უახლოვდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qarishkhali-irma-sen-martinze-donald-trampis-sakhls-uakhlovdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-06 19:21:19 [post_modified_gmt] => 2017-09-06 15:21:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160820 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 180 [max_num_pages] => 60 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7fcb22f8c6091787b617fba26d8becee [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )