ათასობით პოლონელმა ქვეყნის საზღვარზე ერთად ილოცა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => poloneti [1] => e-w-locvis-dghe ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172397 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => poloneti [1] => e-w-locvis-dghe ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172397 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4603 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => poloneti [1] => e-w-locvis-dghe ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => poloneti [1] => e-w-locvis-dghe ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172397) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20022,4603) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172161 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-06 20:15:27 [post_date_gmt] => 2017-10-06 16:15:27 [post_content] => პოლონეთს ძლიერმა ქარმა და წვიმამ შეუტია. უამინდობას ორი ადამიანი ემსხვერპლა, 39-მა კი სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო, მათ შორის რვა სამაშველო ეკიპაჟის წევრია. ძლიერი ქარი და თავსხმა წვიმა საგანგებო სიტუაციების სამსახურში 10 ათასამდე გამოძახების ზარი დაფიქსირდა. სტიქიის გამო, ამ დროისთვის ელექტროენერგია არ მიეწოდება 840 ათასამდე აბონენტს. ყველაზე რთული ვითარება ლუბუსკის, ნიჟნესილეზსკის, დასავლეთ პამორსკისა და ველიკოპოლსკის რეგიონებშია. [post_title] => უამინდობას პოლონეთში ორი ადამიანი ემსხვერპლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uamindobas-polonetshi-ori-adamiani-emskhverpla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-06 20:15:27 [post_modified_gmt] => 2017-10-06 16:15:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172161 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 151616 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-07 11:03:38 [post_date_gmt] => 2017-08-07 07:03:38 [post_content] => მიხეილ სააკაშვილი დღეს პოლონეთს ტოვებს, თუმცა არ საუბრობს, რომელ ქვეყანაში გაემგზავრება. სართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ამბობს,რომ უკრაინაში არალეგალურად არ დაბრუნდება. „მე ყოველთვის კომფორტით არ ვმოგზაურობ. თუმცა, საბარგულში მოგზაურობა არ განეკუთვნება ჩემთვის მოგზაურობის სასურველ სახეობას“, - განაცხადა სააკაშვილმა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ამბობს, რომ ახლა უკრაინის საკანონმდებლო ბაზას სწავლობს და უკრაინაში მაშინ გაემგზავრება, როდესაც ამისთვის მზად იქნება. მიხეილ სააკაშვილი ვარშავაში 4 აგვისტოდან იმყოფება, ოდესის ყოფილი გუბერნატორი პოლონეთის დედაქალაქში მცხოვრებ უკრაინელებსაც შეხვდა. [post_title] => სააკაშვილი უკრაინაში საბარგულით შესვლას არ აპირებს - სად გაემგზავრება პოლონეთიდან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saakashvili-ukrainashi-sabargulit-shesvlas-ar-apirebs-sad-gaemgzavreba-polonetidan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-07 11:03:38 [post_modified_gmt] => 2017-08-07 07:03:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151616 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 141462 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-27 12:16:19 [post_date_gmt] => 2017-06-27 08:16:19 [post_content] => პოლონეთის ქალაქ კრაკოვში გამართულ ღვინის საერთაშორისო კონკურსში „GALICJA VITIS 2017“, ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანია „მეღვინეობა შილდა“-ს ღვინოებმა - „ქისი 2015“ და „მუკუზანი 2015“ ოქროს მედლები დაიმსახურა. აღნიშნული კონკურსი ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის (OIV) ეგიდით იმართება. საქართველო წელს პირველად იყო წარმოდგენილი კონკურსის ჟიურიში, სადაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, თამთა ყველაიძე იყო მიწვეული. „ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელშეწყობით, ქართულ ღვინის მწარმოებლებს შესაძლებლობა მიეცათ მონაწილეობა მიეღოთ ამ პრესტიჟულ კონკურსში. მოპოვებული ოქროს მედლები ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდისთვის პოლონეთში, რომელიც ბოლო რამდენიმე წელია სტაბილურად დამკვიდრდა ქართული ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნების ხუთეულში. აღსანიშნავია, რომ კონკურსს წელს პირველად დაემატა კატეგორია: ქვევრის ღვინო, რაც კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და შემდგომში ექსპორტის ზრდის კუთხით პოლონეთში“ - განაცხადა თამთა ყველაიძემ. [post_title] => პოლონეთში ქართული ღვინის ცნობადობა იზრდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => polonetshi-qartuli-ghvinis-cnobadoba-izrdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-27 12:16:19 [post_modified_gmt] => 2017-06-27 08:16:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141462 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 172161 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-06 20:15:27 [post_date_gmt] => 2017-10-06 16:15:27 [post_content] => პოლონეთს ძლიერმა ქარმა და წვიმამ შეუტია. უამინდობას ორი ადამიანი ემსხვერპლა, 39-მა კი სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო, მათ შორის რვა სამაშველო ეკიპაჟის წევრია. ძლიერი ქარი და თავსხმა წვიმა საგანგებო სიტუაციების სამსახურში 10 ათასამდე გამოძახების ზარი დაფიქსირდა. სტიქიის გამო, ამ დროისთვის ელექტროენერგია არ მიეწოდება 840 ათასამდე აბონენტს. ყველაზე რთული ვითარება ლუბუსკის, ნიჟნესილეზსკის, დასავლეთ პამორსკისა და ველიკოპოლსკის რეგიონებშია. [post_title] => უამინდობას პოლონეთში ორი ადამიანი ემსხვერპლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uamindobas-polonetshi-ori-adamiani-emskhverpla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-06 20:15:27 [post_modified_gmt] => 2017-10-06 16:15:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172161 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 13 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0cfa0d51e517ad50d6e97e7ad2ae83e0 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )