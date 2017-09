ათათურქის აეროპორტში კერძო თვითმფრინავს ცეცხლი გაუჩნდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ceckhli [1] => ataturqis-aeroporti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166442 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ceckhli [1] => ataturqis-aeroporti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166442 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6841 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ceckhli [1] => ataturqis-aeroporti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ceckhli [1] => ataturqis-aeroporti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166442) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6911,6841) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 60662 [post_author] => 9 [post_date] => 2016-06-29 00:30:51 [post_date_gmt] => 2016-06-28 20:30:51 [post_content] => თურქეთში, ათათურქის აეროპორტში მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით საქართველოს გენერალურ საკონსულოში მოქმედებს ცხელი ხაზი: (+90 541) 818 44 00. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სტამბოლში საქართველოს გენერალური საკონსულო მუდმივ კავშირზეა თურქეთის საგანგებო სიტუაციებზე პირველადი რეაგირების ჯგუფთან. უწყების ცნობით, თურქული მხარე ამ ეტაპზე დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეების არსებობას არ ადასტურებს. შეგახსენებთ, რომ დღეს საღამოს 22 საათსა და 15 წუთზე ათათურქის სახელობის აეროპორტში ორი აფეთქება მოხდა, რომელსაც წინ სროლის ხმა უძღოდა. აეროპორტში მობილიზებულია პოლიცია და სასწრაფო დახმარების მანქანები. [post_title] => საგარეო საქმეთა სამინისტრო:"ამ ეტაპზე დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის ქართველები არ არიან" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sagareo-saqmeta-saministroam-etapze-daghupulta-da-dashavebulta-shoris-qarvelebis-ar-arian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-06-29 00:34:59 [post_modified_gmt] => 2016-06-28 20:34:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=60662 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 60648 [post_author] => 9 [post_date] => 2016-06-28 23:46:47 [post_date_gmt] => 2016-06-28 19:46:47 [post_content] => სტამბოლში, ათათურქის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში აფეთქება მოხდა. ადგილბრივი მედიის ინფორმაციით, არიან დაჭრილებიც. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ გავრცელებულა. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებულია პოლიცია და სასწრაფო დახმარების ბრიგადები. ჯერჯერობით სხვა დეტალები უცნობია. [post_title] => ათათურქის აეროპორტში აფეთქება მოხდა (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ataturqis-aeroportshi-afetqeba-mokhda-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-06-29 18:45:08 [post_modified_gmt] => 2016-06-29 14:45:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=60648 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 60204 [post_author] => 5 [post_date] => 2016-06-27 16:58:14 [post_date_gmt] => 2016-06-27 12:58:14 [post_content] => ბრაზილიელებს სურთ, რომ რიოს ოლიმპიური ცეცხლი გუსტავო კუერტენმა დაანთოს. ყოფილმა ჩოგბურთელმა საგრძნობლად გაუსწრო ფეხბურთის კუმირებს - პელეს და ნეიმარს. GloboEsporte-ის კვლევაში თითქმის 80 ათასმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. რესპოდენტენს უნდა ეპასუხათ კითხვაზე: ”თქვენი აზრით, ვინ იმსახურებს რიო დე ჟანეიროში ოლიმპიური ცეცხლის ანთებას? ასარჩევი იყო ათი ვარიანტიდან. კუერტენის კანდიდატურამ 38,69% დააგროვა. მეორე ადგილზე გავიდა იახტსმენი რობერტ შეიდტი (15,51%), რომელსაც ბრაზილიის ისტორიაში ყველაზე მეტი ოლიმპიური მედალი აქვს აღებული. მესამეზე აღმოჩნდა მარათონელი ვანდერლეი კორდეირუ დი ლიმა (12.15%). ლეგენდარული ფეხბურთელი პელე მხოლოდ მეოთხეზე გავიდა (11.6%). ყველაზე ცოტა ხმა - 1.66% - მიიღო ბრაზილიის საფეხბურთო ნაკრების კაპიტანმა ნეიმარმა. XXXI ზაფხულის ოლიმპიადა 5-დან 21 აგვისტომდე გაიმართება. კეურტენი მსოფლიოს ექს პირველი ჩოგანია და სამჯერ აქვს მოგებული ”როლან გაროსი”. [post_title] => ოლიმპიური ცეცხლი კუერტენმა უნდა აანთოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => olimpiuri-ceckhli-kuertenma-unda-aantos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-06-27 16:58:14 [post_modified_gmt] => 2016-06-27 12:58:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=60204 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 60662 [post_author] => 9 [post_date] => 2016-06-29 00:30:51 [post_date_gmt] => 2016-06-28 20:30:51 [post_content] => თურქეთში, ათათურქის აეროპორტში მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით საქართველოს გენერალურ საკონსულოში მოქმედებს ცხელი ხაზი: (+90 541) 818 44 00. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სტამბოლში საქართველოს გენერალური საკონსულო მუდმივ კავშირზეა თურქეთის საგანგებო სიტუაციებზე პირველადი რეაგირების ჯგუფთან. უწყების ცნობით, თურქული მხარე ამ ეტაპზე დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეების არსებობას არ ადასტურებს. შეგახსენებთ, რომ დღეს საღამოს 22 საათსა და 15 წუთზე ათათურქის სახელობის აეროპორტში ორი აფეთქება მოხდა, რომელსაც წინ სროლის ხმა უძღოდა. აეროპორტში მობილიზებულია პოლიცია და სასწრაფო დახმარების მანქანები. [post_title] => საგარეო საქმეთა სამინისტრო:"ამ ეტაპზე დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის ქართველები არ არიან" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sagareo-saqmeta-saministroam-etapze-daghupulta-da-dashavebulta-shoris-qarvelebis-ar-arian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-06-29 00:34:59 [post_modified_gmt] => 2016-06-28 20:34:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=60662 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 4 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a0a2b53d48d49cbed2cf82d907c85da5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )