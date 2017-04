ათენში საქართველოს მოქალაქე გარდაიცვალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ateni [1] => emigracia [2] => qartveli-migrantebi [3] => khandzari-atenshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124611 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ateni [1] => emigracia [2] => qartveli-migrantebi [3] => khandzari-atenshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124611 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1936 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ateni [1] => emigracia [2] => qartveli-migrantebi [3] => khandzari-atenshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ateni [1] => emigracia [2] => qartveli-migrantebi [3] => khandzari-atenshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124611) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1936,10186,15007,15006) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 117575 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-25 10:59:23 [post_date_gmt] => 2017-03-25 06:59:23 [post_content] => ამერიკის ვიზის მიღების მსურველებს ამიერიდან სოციალურ ქსელებსაც შეუმოწმებენ. „Associated Press”-ის ინფორმაციით, შტატების მთავრობამ საკონსულოებსა და საელჩოებს მსგავსი მითითება უკვე ოფიციალურად მისცა. სიახლე შეეხებათ იმ ადამიანებს, ვისაც „მუსლიმურ სახელმწიფოებთან“ რაიმე კავშირი აქვთ, ან ისლამის გავლენის ქვეშ მყოფ ქვეყნებში არიან ნამყოფები. მანამ სანამ ვიზას მიიღებენ, ამ ადამიანებს წარსულის გახსენება მოუწევთ და გარდა ამისა, საკონსულოს თანამშრობლემი მათ სოც.ქსელებსაც დეტალურად შეისწავლიან. ექსპერტთა შეფასებით, დადგენილება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ დაწყებული საემიგრაციო რეფორმის გაგრძელებაა. შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტის მითითება ირანის, იემენის, ლიბანის, სირიის, სომალისა და სუდანის მოქალაქეებს ეხებათ და ისინი შტატების ტერიტორიაზე შეღწევას ვეღარ შეძლებენ. საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში პოლიციამ ასაფეთქებელი მოწყობილობებით სავსე ამანათები აღმოაჩინა. ამანათები ევროპის ქვეყნებში უნდა გაგზავნილიყო. როიტერის ცნობით, ნაპოვნი ყუთები იმ ამანათების იდენტურია, რომლებიც გასულ კვირას გერმანიის ფინანასთა სამინისტროსა და საფრანგეთში, საერთაშორისო სავალუტო ფონდში გააგზავნეს. საპრეზიდენტო საქმიანობის დაწყებისთანავე დონალდ ტრამპი ქვეყნიდან 2-დან 3 მილიონამდე ემიგრანტს გააგდებს, რომლებიც აშშ-ში არალეგალურად იმყოფებიან, ამის შესახებ არჩეულმა პრეზიდენტმა არჩევნების შემდეგ პირველ სატელევიზიო ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, აუცილებლად მოიყვანს სისრულეში საკუთარ განცხადებებს არალეგალ ემიგრანტებთან დაკავშირებით. „სამუშაოს დაწყებისთანავე დავიჭერთ კრიმინალებს, დაჯგუფებების წევრებს, ნარკოტიკის გამსაღებლებს, ასეთი უამრავია - 2-დან 3 მილიონამდე. მათ ქვეყნიდან გავაძევებთ, ან დავიჭერთ,"- განაცხადა ტრამპმა. 