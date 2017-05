ათენში საქართველოს მოქალაქეს პოლიციამ და პატიმრებმა სასტიკად სცემეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ateni [1] => qartveli-migrantebi-atenshi [2] => qartvelebi-saberdznetshi [3] => policiam-qartvels-scema ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129447 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ateni [1] => qartveli-migrantebi-atenshi [2] => qartvelebi-saberdznetshi [3] => policiam-qartvels-scema ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129447 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1936 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ateni [1] => qartveli-migrantebi-atenshi [2] => qartvelebi-saberdznetshi [3] => policiam-qartvels-scema ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ateni [1] => qartveli-migrantebi-atenshi [2] => qartvelebi-saberdznetshi [3] => policiam-qartvels-scema ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129447) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1936,15570,15569,15568) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124611 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-23 10:56:48 [post_date_gmt] => 2017-04-23 06:56:48 [post_content] => ათენში მოხუცის გადარჩენის მცდელობისას დაშავებული საქართველოს მოქალაქე გარდაიცვალა - ამის შესახებ ინფორმაციას ათენის ქართველ მიგრანტთა საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს. მათივე ცნობით, გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია უკვე მიეწოდა ათენში საქართველოს საელჩოს. "22 აპრილს, გამთენიისას ათენში მოხუცის გადარჩენის მცდელობისას დაშავებული საქართველოს მოქალაქე 1963 წელს დაბადებული ნატო ჭანტურია გარდაიცვალა. ათენის ქართველ მიგრანტთა საინფორმაციო ცენტრი თანაგრძნობას და თანადგომას უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახის წევრებს ქ-ნ ნატო ჭანტურიას გარდაცვალების გამო", - ნათქვამია განცხადებაში. ათენში ხანძარი 16 აპრილს, კალითიის მუნიციპალიტეტში მოხდა. ხანძარმა 72 წლის ქალის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სახლში ასევე იმყოფებოდა მოხუცი კაცი და ქართველი ემიგრანტი, რომელიც აღნიშნულ ოჯახში დამხმარედ მუშაობდა. ნატო ჭანტურიამ სხეულის 65%-იანი დამწვრობა მიიღო. მისი გადარჩენა ექიმებმა ვერ შეძლეს. საბერძნეთის საელჩოს ჭანტურიას ოჯახთან ინტენსიური კავშირი ჰქონდა. ფოტო არ ასახავს რეალობას [post_title] => ათენში საქართველოს მოქალაქე გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => atenshi-saqartvelos-moqalaqe-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-23 10:57:18 [post_modified_gmt] => 2017-04-23 06:57:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124611 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 116749 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-03-21 22:11:55 [post_date_gmt] => 2017-03-21 18:11:55 [post_content] => საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში პოლიციამ ასაფეთქებელი მოწყობილობებით სავსე ამანათები აღმოაჩინა. ამანათები ევროპის ქვეყნებში უნდა გაგზავნილიყო. როიტერის ცნობით, ნაპოვნი ყუთები იმ ამანათების იდენტურია, რომლებიც გასულ კვირას გერმანიის ფინანასთა სამინისტროსა და საფრანგეთში, საერთაშორისო სავალუტო ფონდში გააგზავნეს. ათენში პოლიციამ ასაფეთქებელი მოწყობილობებით სავსე ამანათები აღმოაჩინა

საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში პოლიციამ ასაფეთქებელი მოწყობილობებით სავსე ამანათები აღმოაჩინა. ამანათები ევროპის ქვეყნებში უნდა გაგზავნილიყო. როიტერის ცნობით, ნაპოვნი ყუთები იმ ამანათების იდენტურია, რომლებიც გასულ კვირას გერმანიის ფინანასთა სამინისტროსა და საფრანგეთში, საერთაშორისო სავალუტო ფონდში გააგზავნეს. ათენის ცენტრში მცირე სიმძლავრის აფეთქება მოხდა

ათენის ცენტრში საბერძნეთის პარლამენტთან აფეთქება მოხდა, ინფორმაციას „ბიბისი" ავრცელებს. პოლიციის ინფორმაციით, ასაფეთქებელი მოწყობილობის ამოქმედების შედეგად არავინ დაშავებულა. მოწყობილობა ათენის მთავარ მოედანთან ძალიან ახლოს მოხდა, რამდენიმე შენობის ფანჯრის შუშები ჩაიმსხვრა. ათენში ბოლო თვეების მანძილზე მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის ფონზე მასშტაბური საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. დროდადრო მანიფესტანტებსა და პოლიციას შორის ხდება შეტაკებები. ამასთან, მცირე სიმძლავრის თვითნაკეთი ბომბების აფეთქება არის ტაქტიკა, რომელსაც ხშირად მიმართავენ ხოლმე მემარცხენე რადიკალები და ანარქისტები. ათენში საქართველოს მოქალაქე გარდაიცვალა

"22 აპრილს, გამთენიისას ათენში მოხუცის გადარჩენის მცდელობისას დაშავებული საქართველოს მოქალაქე 1963 წელს დაბადებული ნატო ჭანტურია გარდაიცვალა. ათენის ქართველ მიგრანტთა საინფორმაციო ცენტრი თანაგრძნობას და თანადგომას უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახის წევრებს ქ-ნ ნატო ჭანტურიას გარდაცვალების გამო", - ნათქვამია განცხადებაში. ათენში ხანძარი 16 აპრილს, კალითიის მუნიციპალიტეტში მოხდა. ხანძარმა 72 წლის ქალის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სახლში ასევე იმყოფებოდა მოხუცი კაცი და ქართველი ემიგრანტი, რომელიც აღნიშნულ ოჯახში დამხმარედ მუშაობდა. ნატო ჭანტურიამ სხეულის 65%-იანი დამწვრობა მიიღო. მისი გადარჩენა ექიმებმა ვერ შეძლეს. საბერძნეთის საელჩოს ჭანტურიას ოჯახთან ინტენსიური კავშირი ჰქონდა. ფოტო არ ასახავს რეალობას