ატრაქციონი ჰაერში გატყდა: გარდაცვლილია ერთი, დაშავებულია უამრავი ბავშვი (ვიდეო)

თურქეთის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, 3 ბავშვს აკვაპარკში დენმა დაარტყა. დაშავდა ორი მოზრდილიც, რომლებიც მათ გადარჩენას ცდილობდნენ. ადგილობრივი მედიის ცნობით, შემთხვევა ქალაქ აკიაზიში, სტამბოლთან ახლოს მოხდა. პარკის მენეჯერი და მისი ვაჟი, ბავშვების გადასარჩენად აუზში ჩახტნენ, თუმცა ვერც მათი და ვერც ბავშვების გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ხუთივე მათგანი ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. მძიმედაა დაშავებული ასევე 5 ადამიანი, რომლებიც ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩებიან. მომხდარზე გამოძიება დაიწყო. თურქეთის აკვაპარკში ხუთი ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის სამი ბავშვია

სოფელ ველისციხის ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში 40 წლის ქალი დაიწვა. ცხედარს მეზობელმა მიაკვლია, რომელმაც გარდაცვლილის ოთახიდან კვამლი შენიშნა. ერთ-ერთი ვერსიით, ქალი ასანთის გამოყენებას ცდილობდა, რა დროსაც ცეცხლი მის ტანსაცმელს გაუჩნდა და მთელ საწოლზე გავრცელდა. მან მეზობლებისთვის დახმარების თხოვნა ვერ მოახერხა, რადგან ლოგინად იყო ჩავარდნილი და ტრაგედიის დროს სახლში მარტო იმყოფებოდა. ადგილზე მისულ სასწრაფო დახმარების ბრიგადას ის უკვე გარდაცვლილი დახვდა. მომხდარზე გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით დაიწყო. წყარო: რუსთავი 2

ველისციხის ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში 40 წლის ქალი დაიწვა ტყიბულში, ერთ-ერთ შახტაში, სავარაუდოდ, 4 მეშახტე გარდაიცვალა. რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების პრეზიდენტის მოადგილე ილია ლეჟავა ამასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში სტატუსს აქვეყნებს. ,,არ ვიცი, შოკში ვართ, ვერაფერს ვშვებით, დამუნჯებულები ვფიქრობთ რა გავაკეთოთ... 400 მეტრზე მეტია სიღრმე, ვერავინ ვეკარებით... ნაწილ-ნაწილ ამოსატანი გვეყოლება ბიჭები... გამორიცხულია გადარჩენილები იყვნენ... 😡 ამ წუთას ასეთი მძიმეა პასუხი ტყიბულიდან! ჯერ გეგმაც არ არსებობს რომ დაიწყოს სამძებრო სამუშაოები!", - წერს ილია ლეჟავა სოციალურ ქსელში.

"ნაწილ-ნაწილ ამოსატანი გვეყოლება ბიჭები... გამორიცხულია გადარჩენილიყვნენ" თურქეთის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, 3 ბავშვს აკვაპარკში დენმა დაარტყა. დაშავდა ორი მოზრდილიც, რომლებიც მათ გადარჩენას ცდილობდნენ. ადგილობრივი მედიის ცნობით, შემთხვევა ქალაქ აკიაზიში, სტამბოლთან ახლოს მოხდა. პარკის მენეჯერი და მისი ვაჟი, ბავშვების გადასარჩენად აუზში ჩახტნენ, თუმცა ვერც მათი და ვერც ბავშვების გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ხუთივე მათგანი ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. მძიმედაა დაშავებული ასევე 5 ადამიანი, რომლებიც ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩებიან. მომხდარზე გამოძიება დაიწყო.

თურქეთის აკვაპარკში ხუთი ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის სამი ბავშვია