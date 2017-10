ავადმყოფი არ ვარ, ყველას რატომ ვძულვარ? – 13 წლის გიორგის ამბავი 

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ozurgeti [1] => bulingi [2] => fortunas-temebi [3] => tamar-iarajuli [4] => demokratiuli-centri [5] => 13-wlis-bichis-bulingi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179867 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ozurgeti [1] => bulingi [2] => fortunas-temebi [3] => tamar-iarajuli [4] => demokratiuli-centri [5] => 13-wlis-bichis-bulingi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179867 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5658 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ozurgeti [1] => bulingi [2] => fortunas-temebi [3] => tamar-iarajuli [4] => demokratiuli-centri [5] => 13-wlis-bichis-bulingi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ozurgeti [1] => bulingi [2] => fortunas-temebi [3] => tamar-iarajuli [4] => demokratiuli-centri [5] => 13-wlis-bichis-bulingi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179867) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20647,8337,20646,16375,5658,20191) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179677 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 12:47:55 [post_date_gmt] => 2017-10-24 08:47:55 [post_content] => ორსულობის ცხრა თვე, სასიამოვნო ემოციების გარდა, ბევრ პრობლემასა და ხარჯთანაა დაკავშირებული. სახელმწიფო პროგრამა გარკვეულწილად აფინანსებს, როგორც ორსულობას, ისე მშობიარობას. თუმცა, ეს საკმარისი ხშირ შემთხვევაში არაა. თბილისის კერძო სამშობიაროებში ფიზიოლოგიური მშობიარობის საშუალო ფასი 550 ლარიდან იწყება და სერვისებისა და მომსახურების ხარისხის გათვალისწინებით, 3000 ლარსაც აჭარბებს. საკეისრო კვეთის შეთხვევაში კი, ეს ფასი 900 ლარიდან იწყება და 4000 ლარსაც აღწევს. სხვადასხვა კერძო კლინიკები პაციენტებს სერვისების მრავალფეროვნებას სთავაზობენ. ფასის საგრძნობ დიფერენციაციასაც სწორედ ეს სერვისები განაპირობებს. ბოლო რამდენიმე წელია, საკმაოდ პოპულარული გახდა ე.წ VIP პალატები. ამ კატეგორიის პალატა, სხვა პალატებთან შედარებით, საკმაოდ ძვირიცაა, თუმცა მომავალი დედები მას სწორედ კომფორტისა და სასიამოვნო სერვისის გამო ირჩევენ. ასეთი ტიპის პალატაში ზოგიერთ კლინიკაში, ასევე შესაძლებელია მშობიარის სურვილით, სხვა პირიც დარჩეს. გარდა ამისა, მშობიარობის ფასს ე.წ. „ექიმის აყვანაც“ ზრდის. ეს საქართველოში მიღებული და ბოლო წლებში პოპულარული პრაქტიკაა. მისი ფასი 235 ლარიდან - 300 ლარამდე ღირს. ამას ემატება ანესთეზიაც , რომელიც ე.წ გაუტკივარების სახელითაა ცნობილი და მისი ფასი 150-250 ლარია . მას ორსულთა დიდი ნაწილი იკეთებს. ამ ჩამოთვლილ სერვისებს სახელმწიფო „ორსულთა მეთვალყურეობისა და მშობიარობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში“ არ აფინანსებს. ქალი სამშობიარო სახლს თვითონ ირჩევს, სადაც სახელმწიფო ყველა შემთხვევაში, იქნება ეს სოციალურად დაუცველი თუ მაღალშემოსავლიანი მოქალაქე, ფიზიოლოგიურ მშობიარობას მხოლოდ 500 ლარით, საკეისრო კვეთას კი 800 ლარით აფინანსებს. სახელმწიფო არ ფარავს გაუტკივარებისა და ექიმის აყვანის ხარჯებს და ბუნებრივია, არც ე.წ. VIP პალატის თანხებს. ამრიგად, თუ ორსულს სურს ამ სერვისებით სარგებლობა, მას სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული მშობიარობის ხარჯის მიღმა სოლიდური თანხის გაღება უწევს. ორსულობის 9 თვე და სახელმწიფო ეს ყველაფერი მხოლოდ მშობიარობის ხარჯებია. მანამდე კი არის ორსულობა, რაც ასევე გარკვეულ თანხებს უკავშირდება. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ყველა ორსული იღებს ვაუჩერს, რომელიც ორსულობის პერიოდში სამედიცინო დაწესებულებაში მეან-გინეკოლოგთან 4 ვიზიტს, ერთ ექოსკოპიურ გამოკვლევას და 15-მდე სხვადასხვა ლაბორატორიული ტესტების ჩატარებას გულისხმობს. ექიმის უფასო კონსულტაციებითა და გამოკვლევებით ორსულმა სპეციალური ცხრილის შესაბამისად უნდა ისარგებლოს, დაგვიანების შემთხვევაში იგი უფასო მომსახურებას ვეღარ მიიღებს. კერძოდ, ვაუჩერით ექიმთან პირველი ვიზიტი უნდა შედგეს არაუგვიანეს ორსულობის მე-13 კვირისა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვაუჩერი ძალადაკარგულად ჩაითვლება. ასევე, შესაბამის ვადებში უნდა შედგეს ვაუჩერით შემდგომი (მეორე, მესამე და მეოთხე) ვიზიტი. თუმცა, გინეკოლოგებისა და ორსულების თქმით, სახელმწიფოს მიერ ორსულისთვის დაფინანსებული ვიზიტები და გამოკვლევები საკმარისი ნამდვილად არ არის და მათ დიდ ნაწილს, ამ კვლევების მიღმა, სხვა გამოკვლევების ჩასატარებლად სოლიდური თანხის დახარჯვაც უწევთ. 26 წლის ნინის 2 შვილი ჰყავს. მისი თქმით, მიუხედავად უპრობლემო ორსულობისა, მისთვის გინეკოლოგთან ოთხი ვიზიტი საკმარისი არ იყო და რამდენჯერმე მოუწია დამატებითი ექოსკოპიის გაკეთება და ექიმთან კონსულტაციაზე მისვლა. გარდა ამისა, მოუწია მშობიარობისას სოლიდური თანხის დამატებაც. როგორც ის „ფორტუნას“ უყვება, მართალია, დამატებითი სერვისები მან თავად აირჩია, თუმცა თანხის დამატება მშობიარობისას ამის მიუხედავადაც მოუწევდა. იმავეს ამბობს 32 წლის მაიაც . მას ორსულობის პერიოდში, ნაყოფის სრულად შესამოწმებლად, დაწესებულზე მეტი ანალიზისა და გამოკვლევის ჩატარება მოუწია, რაც საკმაოდ დიდ ფინანსებთან იყო დაკავშირებული. 29 წლის გრეტამ კი ქუთაისში იმშობიარა და იმშობიარა უფასოდ. როგორც მან „ფორტუნას“ უთხრა, მას მშობიარობაში დამატებითი თანხის გადახდა არ მოუწია, რადგან სამშობიარო სახლში მშობიარობა მხოლოდ 500 ლარი ღირდა და არც მას უსარგებლია დამატებითი სერვისებით. მშობიარეების დიდი ნაწილის მსგავსად, მოქმედი მეან-გინეკოლოგების უმრავლესობის თქმით, ხშირ შემთხვევაში, მათ პაციენტებისთვის სხვა კვლევების ჩატარებაც უწევთ. ორსულების ნაწილს ამ კვლევების ჩატარება და შესაბამისად, თანხის გადახდა უჭირთ, რაც შემდგომში, როგორც ორსულობის, ასევე მშობიარობის გართულების რისკს ზრდის. 2015 წელს მშობიარობების საერთო რაოდენობაში საკეისრო კვეთების წილმა 41,4% შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელს 2.5%-ით აღემატება. იმ შემთხვევაში, თუ საკეისრო კვეთების მაჩვენებლის ზრდის ტენდენცია შენარჩუნდება, სახელმწიფოს მშობიარობისთვის გამოყოფილი დაფინანსების გაზრდა მოუწევს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, გასულ წელს საქართველოში ცოცხლად დაბადებულ ბავშვთა რაოდენობა 56 569-ს შეადგენდა. ჯერჯერობით უცნობია მიმდინარე წლის სრული მონაცემები. 2016 წელს მკდვრადშობილი 558 ბავშვი იყო. 1 წლამდე კი 507 ბავშვი გარდაიცვალა. დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით, დასაქმებულის შემთხვევაში, დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება ორსულობის 26 კვირის შემდეგ ხდება. როგორც „ფორტუნას“ სოციალური მომსახურების სააგენტოში განუცხადეს, სააგენტო ვალდებულია, კერძო კომპანიაში დასაქმებულს 183 კალენდარული დღე აუნაზღაუროს, არაუმეტეს 1000 ლარისა. ხოლო გართულების შემთხვევაში, ასევე ტყუპი ბავშვების გაჩენის შემთხვევაში, 200 კალენდარული დღე. განსხვავებულადაა საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულთა შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში, საჯარო დაწესებულების ბიუჯეტიდან მოქალაქეს უფინანსდება 183 კალენდარული დღე, ხელფასის სრული ოდენობით. ქეთი გიგოლაშვილი [post_title] => რა ღირს უფასო მშობიარობა საქართველოში? დაინერგება ჰაერის სისუფთავის მონიტორინგის ქმედითი სისტემა;

გამკაცრდება მშენებლობის ეკოლოგიური სტანდარტები;

მტკვრის დაბინძურების პრევენციაზე ზრუნვა (ნაგვის დამჭერი ბადეების მოწყობა დაა.შ)

თბილისის ყველა პარკისა და სკვერის რეაბილიტაცია, თბილისის ზღვაზე და ვერეს ხეობაში მასშტაბური სარეკრეაციო ზონების მოწყობა.

სატრანსპორტო პოლიტიკა

„ავტობუსით მგზავრობა სირცხვილი არ უნდა იყოს, ის უნდა გახდეს პოპულარული და კომფორტული და ამის პოპულარიზაციას პირველი მე გავაკეთებ,“ - ამბობდა „ფორტუნასთან“ ინტერვიუში კახა კალაძე .

საცობებისგან ქუჩების განსატვირთად ტრანსპორტის მართვის ერთიანი სისტემის შექმნა;

მეტროს მოდერნიზაცია და მეტროს ახალი ხაზების პროექტირება;

ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების პარკის სრულად განახლება;

ტაქსების სექტორის მოწესრიგება;

უნდა აშენდეს: ახალი ხიდი „ვეფხი და მოყმის“ ძეგლიდან სამტრედიის ქუჩამდე. ასევე ესტაკადა ვაშლიჯვრიდან გელოვანის გამზირსა და უნივერსიტეტისა და თამარაშვილის ქუჩებზე.

სოციალური სფერო

განახლდება სასწრაფო დახმარების ავტოპარკი;

მერიის 22 სოციალური პროგრამაზე 40 მილიონი ლარი დაიხარჯება;

სოციალურად შეჭირვებულთათვის უფასო სასადილოებსა და რაციონზე 30 მილიონი ლარის დახარჯვა;

ინკლუზიური ქალაქი ყველა თაობისთვის - მომდევნო 4 წლის განმავლობაში უნდა მოხდეს თბილისის ადაპტირება და მაქსიმალურად მორგება შშმ პირთა საჭიროებებზე.

ეკონომიკური პოლიტიკა

ქალაქის ბიუჯეტის კახა კალაძის მერობის პერიოდში 1 მილიარდ ლარამდე ზრდა;

ტურისტული ნაკადების მნიშვნელოვანი მატება;

მომგებიანი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება;

ეკონომიკურად მომგებიანი პრივატიზაცია.

განათლება, კულტურა, სპორტი

20 ახალი საბავშვო ბაღის და 5 ახალი სპეციალიზებული სკოლის აშენება უფროსკლასელებისთვის;

ძველი რადიოქარხნის მრავალფუნქციურ რადიოქალაქად გარდაქმნა;

ქალაქის ყველა რაიონში განათლებისა და ახალგაზრდული ცენტრების შექმნა;

10 მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსის მშენებლობა.

ურბანული პოლიტიკა

მერობის 4-წლიანი ვადის პერიოდში მისი დაპირებებიდან გამომდინარე, თბილისელები ელოდებიან:

ქაოტური განაშენიანების რეგულირებას;

მშენებლობის სტანდარტებისა და უსაფრთხოების ნორმების გამკაცრებას;

შენობების ფასადების, ქუჩების, განათების, სარეკლამო აბრებისა და ნავიგაციის ერთიანი სტანდარტის შემოღებას;

მშრალი ხიდის ტერიტორიის, ორბელიანის მოედნისა და ისტორიული უბნების რეაბილიტაციას.

ახლადარჩეულმა

სამშობიაროებში

ფიზიოლოგიური მშობიარობის საშუალო ფასი 550 ლარიდან იწყება და სერვისებისა და მომსახურების ხარისხის გათვალისწინებით, 3000 ლარსაც აჭარბებს. საკეისრო კვეთის შეთხვევაში კი, ეს ფასი 900 ლარიდან იწყება და 4000 ლარსაც აღწევს.

დიფერენციაციასაც

პალატებთან

მშობიარობის ფასს ე.წ. „ექიმის აყვანაც“ ზრდის. ეს საქართველოში მიღებული და ბოლო წლებში პოპულარული პრაქტიკაა. მისი ფასი 235 ლარიდან - 300 ლარამდე ღირს. ამას ემატება ანესთეზიაც , რომელიც ე.წ გაუტკივარების სახელითაა ცნობილი და მისი ფასი 150-250 ლარია

ქალი სამშობიარო სახლს თვითონ ირჩევს, სადაც სახელმწიფო ყველა შემთხვევაში, იქნება ეს სოციალურად დაუცველი თუ მაღალშემოსავლიანი მოქალაქე, ფიზიოლოგიურ მშობიარობას მხოლოდ 500 ლარით, საკეისრო კვეთას კი 800 ლარით აფინანსებს. სახელმწიფო არ ფარავს გაუტკივარებისა და ექიმის აყვანის ხარჯებს და ბუნებრივია, არც ე.წ. VIP პალატის თანხებს.

ორსულობის 9 თვე და სახელმწიფო

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ყველა ორსული იღებს ვაუჩერს, რომელიც ორსულობის პერიოდში სამედიცინო დაწესებულებაში მეან-გინეკოლოგთან 4 ვიზიტს, ერთ ექოსკოპიურ გამოკვლევას და 15-მდე სხვადასხვა ლაბორატორიული ტესტების ჩატარებას გულისხმობს.

კონსულტაციებითა

დაგვიანების შემთხვევაში იგი უფასო მომსახურებას ვეღარ მიიღებს.

გინეკოლოგებისა

დახარჯვაც

მაიაც

დაწესებულზე

გრეტამ

მშობიარეების

2015 წელს მშობიარობების საერთო რაოდენობაში საკეისრო კვეთების წილმა 41,4% შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელს 2.5%-ით აღემატება. იმ შემთხვევაში, თუ საკეისრო კვეთების მაჩვენებლის ზრდის ტენდენცია შენარჩუნდება, სახელმწიფოს მშობიარობისთვის გამოყოფილი დაფინანსების გაზრდა მოუწევს.

მკდვრადშობილი

დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება

კერძო კომპანიაში დასაქმებულს 183 კალენდარული დღე აუნაზღაუროს, არაუმეტეს 1000 ლარისა. ხოლო გართულების შემთხვევაში, ასევე ტყუპი ბავშვების გაჩენის შემთხვევაში, 200 კალენდარული დღე.

განსხვავებულადაა

საჯარო დაწესებულების ბიუჯეტიდან მოქალაქეს უფინანსდება 183 კალენდარული დღე, ხელფასის სრული ოდენობით.

თბილისისთვის კიდევ ერთი აქტუალური პრობლემა ტრანსპორტი და საცობებია. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პოპულარიზებისა და სატრანსპორტო პრობლემის გადაჭრის მიზნით, მომდევნო 4 წლის განმავლობაში უნდა მოხდეს;საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და გზების მოწესრიგებისთვის, კალაძის დაპირებით, 700 მილიონ ლარს გამოყოფენ.მერობის კანდიდატის სოციალური პოლიტიკა საარჩევნო დაპირებების ის სფეროა, რომლითაც ამომრჩევლის გულის მოგება ყველაზე მეტად შეიძლება. კალაძის დაპირებები ამ მიმართულებით ასე გამოიყურებოდა;საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით კახა კალაძის გეგმებში ამბიციური ეკონომიკური გეგმებიც შედის, მაგალითად:სარეკლამო რგოლებში საკმაოდ ეფექტურად გამოიყურებოდა კახა კალაძის დაპირებები განათლების, კულტურისა და სპორტის სფეროში. ამ მიმართულებებით კახა კალაძეს მერობის პერიოდში დაგეგმილი აქვს:„ჩემი მერობის პირობებში მშენებლობის არცერთი ნებართვა არ გაიცემა, არცერთი პროექტი არ განხორციელდება მწვანე ტერიტორიების, კულტურული მემკვიდრეობის და საზოგადოებრივი სივრცეების შეზღუდვის ხარჯზე," - სწორედ ასეთი მკაფიო, რადიკალური განცხადება გააკეთა კახა კალაძემ ქალაქის ურბანული პოლიტიკის პრეზენტაციისას.ქალაქისმერმა ეს ყველაფერი მომდევნო ოთხ წელიწადში უნდა განახორციელოს და მისივე დაპირებით, „ქალაქი სიცოცხლით აივსება".[post_title] => „კახი კალაძის მერობის შემთხვევაში..." - რა დაპირებები უნდა შეასრულოს ახალმა მერმა? [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="179502,179501,179499,179498,179497"] [post_title] => ოზურგეთი პლაკატებისგან სუფთავდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ozurgeti-plakatebisgan-suftavdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-23 17:26:38 [post_modified_gmt] => 2017-10-23 13:26:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179490 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 179677 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 12:47:55 [post_date_gmt] => 2017-10-24 08:47:55 [post_content] =>თბილისის კერძოსხვადასხვა კერძო კლინიკები პაციენტებს სერვისების მრავალფეროვნებას სთავაზობენ. ფასის საგრძნობსწორედ ეს სერვისები განაპირობებს. ბოლო რამდენიმე წელია, საკმაოდ პოპულარული გახდა ე.წ VIP პალატები. ამ კატეგორიის პალატა, სხვაშედარებით, საკმაოდ ძვირიცაა, თუმცა მომავალი დედები მას სწორედ კომფორტისა და სასიამოვნო სერვისის გამო ირჩევენ. ასეთი ტიპის პალატაში ზოგიერთ კლინიკაში, ასევე შესაძლებელია მშობიარის სურვილით, სხვა პირიც დარჩეს. გარდა ამისა,. მას ორსულთა დიდი ნაწილი იკეთებს. ამ ჩამოთვლილ სერვისებს სახელმწიფო „ორსულთა მეთვალყურეობისა და მშობიარობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში“ არ აფინანსებს.ამრიგად, თუ ორსულს სურს ამ სერვისებით სარგებლობა, მას სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული მშობიარობის ხარჯის მიღმა სოლიდური თანხის გაღება უწევს.ეს ყველაფერი მხოლოდ მშობიარობის ხარჯებია. მანამდე კი არის ორსულობა, რაც ასევე გარკვეულ თანხებს უკავშირდება.ექიმის უფასოდა გამოკვლევებით ორსულმა სპეციალური ცხრილის შესაბამისად უნდა ისარგებლოს,კერძოდ, ვაუჩერით ექიმთან პირველი ვიზიტი უნდა შედგეს არაუგვიანეს ორსულობის მე-13 კვირისა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვაუჩერი ძალადაკარგულად ჩაითვლება. ასევე, შესაბამის ვადებში უნდა შედგეს ვაუჩერით შემდგომი (მეორე, მესამე და მეოთხე) ვიზიტი. თუმცა,და ორსულების თქმით, სახელმწიფოს მიერ ორსულისთვის დაფინანსებული ვიზიტები და გამოკვლევები საკმარისი ნამდვილად არ არის და მათ დიდ ნაწილს, ამ კვლევების მიღმა, სხვა გამოკვლევების ჩასატარებლად სოლიდური თანხისუწევთ. 26 წლის ნინის 2 შვილი ჰყავს. მისი თქმით, მიუხედავად უპრობლემო ორსულობისა, მისთვის გინეკოლოგთან ოთხი ვიზიტი საკმარისი არ იყო და რამდენჯერმე მოუწია დამატებითი ექოსკოპიის გაკეთება და ექიმთან კონსულტაციაზე მისვლა. გარდა ამისა, მოუწია მშობიარობისას სოლიდური თანხის დამატებაც. როგორც ის „ფორტუნას“ უყვება, მართალია, დამატებითი სერვისები მან თავად აირჩია, თუმცა თანხის დამატება მშობიარობისას ამის მიუხედავადაც მოუწევდა. იმავეს ამბობს 32 წლის. მას ორსულობის პერიოდში, ნაყოფის სრულად შესამოწმებლად,მეტი ანალიზისა და გამოკვლევის ჩატარება მოუწია, რაც საკმაოდ დიდ ფინანსებთან იყო დაკავშირებული. 29 წლისკი ქუთაისში იმშობიარა და იმშობიარა უფასოდ. როგორც მან „ფორტუნას“ უთხრა, მას მშობიარობაში დამატებითი თანხის გადახდა არ მოუწია, რადგან სამშობიარო სახლში მშობიარობა მხოლოდ 500 ლარი ღირდა და არც მას უსარგებლია დამატებითი სერვისებით.დიდი ნაწილის მსგავსად, მოქმედი მეან-გინეკოლოგების უმრავლესობის თქმით, ხშირ შემთხვევაში, მათ პაციენტებისთვის სხვა კვლევების ჩატარებაც უწევთ. ორსულების ნაწილს ამ კვლევების ჩატარება და შესაბამისად, თანხის გადახდა უჭირთ, რაც შემდგომში, როგორც ორსულობის, ასევე მშობიარობის გართულების რისკს ზრდის. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, გასულ წელს საქართველოში ცოცხლად დაბადებულ ბავშვთა რაოდენობა 56 569-ს შეადგენდა. ჯერჯერობით უცნობია მიმდინარე წლის სრული მონაცემები. 2016 წელს558 ბავშვი იყო. 1 წლამდე კი 507 ბავშვი გარდაიცვალა.ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით, დასაქმებულის შემთხვევაში, დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება ორსულობის 26 კვირის შემდეგ ხდება. როგორც „ფორტუნას“ სოციალური მომსახურების სააგენტოში განუცხადეს, სააგენტო ვალდებულია,საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულთა შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში,[post_title] => რა ღირს უფასო მშობიარობა საქართველოში? 