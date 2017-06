ავარია გომთან: დაღუპულია ორი ადამიანი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avaria-mskhverplit ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136337 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avaria-mskhverplit ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136337 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 53 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avaria-mskhverplit ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avaria-mskhverplit ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136337) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (53,16276) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136183 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-03 19:48:43 [post_date_gmt] => 2017-06-03 15:48:43 [post_content] => 11 წლის ბავშვი, რომელსაც დღეს გორში ავტომანქანა დაეჯახა, გარდაიცვალა. სტაციონარში შეყვანისას ბავშვის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმე იყო, რადგან სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანებები ჰქონდა. ველოსიპედით მოსიარულე 11 წლის ბიჭს მსუბუქი ავტომანქანა დღეს დაეჯახა. ავარიის შედეგად მოზარდმა სხეულის მრავლობითი დაზიანებები მიიღო. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს. წყარო: ინტერპრესნიუსი [post_title] => 11 წლის ბავშვი, რომელსაც დღეს გორში ავტომანქანა დაეჯახა, გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 11-wlis-bavshvi-romelsac-dghes-gorshi-avtomanqana-daejakha-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-03 19:49:03 [post_modified_gmt] => 2017-06-03 15:49:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136183 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 134562 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-26 18:36:19 [post_date_gmt] => 2017-05-26 14:36:19 [post_content] => ქუთაისში ავტოავარიის შედეგად ერთი მოზარდი გარდაიცვალა, ერთი დაშავდა. შემთხვევა გელათის ქუჩაზე მოხდა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, გარდაცვლილი 11 წლის იყო. „ფორტუნას“ შსს-ში განუცხადეს, რომ მძღოლი ადგილიდან არ მიმალულა, საქმე 276-ე მუხლის პირველი და მეხუთე ნაწილებით აღიძრა, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა იმის მიერ, ვინც ამ სატრანსპორტო საშუალებას მართავს, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება, ან სიცოცხლის მოსპობა. ქუთაისში ავტოავარიის შედეგად ერთი მოზარდი გარდაიცვალა, ერთი დაშავდა. შემთხვევა გელათის ქუჩაზე მოხდა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, გარდაცვლილი 11 წლის იყო. „ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, რომ მძღოლი ადგილიდან არ მიმალულა, საქმე 276-ე მუხლის პირველი და მეხუთე ნაწილებით აღიძრა, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა იმის მიერ, ვინც ამ სატრანსპორტო საშუალებას მართავს, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება, ან სიცოცხლის მოსპობა.

ავარიის შედეგად ქუთაისში ერთი მოზარდი გარდაიცვალა, ერთი დაშავდა რუსთავში ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. როგორც ფორტუნას შსს-ში განუცხადეს, რუსთავი-თბილისის ავტომაგისტრალზე მოძრავი ტოიოტას მარკის ავტომანქანა გზის სავალი ნაწილიდან არხში გადავარდა. შემთვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა ოქმი.

რუსთავი-თბილისის ავტომაგისტრალზე მოძრავი ავტომანქანა გზის სავალი ნაწილიდან არხში გადავარდა