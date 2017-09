ავარია ოკამთან – ავტომანქანას ცეცხლი გაუჩნდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtoavaria [1] => avaria-okamtan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159786 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtoavaria [1] => avaria-okamtan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159786 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1387 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avtoavaria [1] => avaria-okamtan ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avtoavaria [1] => avaria-okamtan ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159786) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18842,1387) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157624 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-29 11:17:37 [post_date_gmt] => 2017-08-29 07:17:37 [post_content] => რიკოთის უღელტეხილზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. სოფელ ეწერის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქუთაისიდან თბილისის მიმართულებით მოძრავ ავტობუსს საპირისპირო მიმართულებიდან გადმოსული მსუბუქი ავტომობილი დაეჯახა. შეჯახების შედეგად ორივე სატრანსპორტო საშუალება ამოტრიალდა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, ორი მგზავრი მსუბუქი დაზიანებებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ეწერის მიმდებარედ ავტობუსს მსუბუქი ავტომობილი დაეჯახა

2017-05-03

გონიოში, დღეს დილით მომხდარ ავტოავარიას ორი ადამიანი ემსხვერპლა. გონიოს ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე ერთმანეთს ორი მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა. მანქანაში მყოფი მგზავრებიდან ორი ადგილზე გარდაიცვალა, მესამე სხეულის მძიმე დაზიანებებით საავადმყოფოშია გადაყვანილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მე-5 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ორი ან მეტი პირის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. გონიოში მომხდარ ავტოავარიას ორი ადამიანი ემსხვერპლა

2017-04-10

საინფორმაციო გამოშვების წამყვანმა პირდაპირ ეთერში ახალი ამბების კითხვისას შეიტყო, რომ მისი ქმარი ავტოავარიაში გარდაიცვალა. სუპრიტ კაური წამყვანად ტელეკომპანიაში India's IBC24 მუშაობს. როდესაც კორესპონდენტმა ჩართვის დროს ავარიის დეტალებზე ისაუბრა, კაური შეეცადა, სიმშვიდე შეენარჩინებინა. კორესპონდენტს მსხვერპლის სახელი და გვარი არ დაუსახელებია, თუმცა განაცხადა, რომ მანქანაში მჯდომი 5 ადამიანიდან 3 გარდაიცვალა. თუმცა, 28 წლის წამყვანმა შეიტყო საკმარისი დეტალები იმისთვის, რომ მიმხვდარიყო ქმრის გარდაცვალების შესახებ. კაურიმ იცოდა, რომ მისი ქმარი იმავე მოდელის მანქანით მგზავრობდა, იმავე გზაზე და იმ რაოდენობის ხალხთან, რომელიც კორესპონდენტმა ეთერში დაასახელა. ჩართვის შემდეგ წამყვანმა ახალი ამბები კიდევ 10 წუთის მანძილზე იკითხა, თუმცა მალე ეთერში ცრემლების შეკავება ვერ შეძლო. https://www.youtube.com/watch?v=swELkJgTaNQ

ტელეწამყვანმა ქმრის გარდაცვალების შესახებ პირდაპირ ეთერში შეიტყო 2017-08-29

რიკოთის უღელტეხილზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. სოფელ ეწერის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქუთაისიდან თბილისის მიმართულებით მოძრავ ავტობუსს საპირისპირო მიმართულებიდან გადმოსული მსუბუქი ავტომობილი დაეჯახა. შეჯახების შედეგად ორივე სატრანსპორტო საშუალება ამოტრიალდა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, ორი მგზავრი მსუბუქი დაზიანებებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს.

ეწერის მიმდებარედ ავტობუსს მსუბუქი ავტომობილი დაეჯახა