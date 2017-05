ავარიის შედეგად ქუთაისში ერთი მოზარდი გარდაიცვალა, ერთი დაშავდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avaria-qutaisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134562 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avaria-qutaisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134562 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 53 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avaria-qutaisshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avaria-qutaisshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134562) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (53,16072) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133904 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-24 21:14:29 [post_date_gmt] => 2017-05-24 17:14:29 [post_content] => რუსთავში ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. როგორც ფორტუნას შსს-ში განუცხადეს, რუსთავი-თბილისის ავტომაგისტრალზე მოძრავი ტოიოტას მარკის ავტომანქანა გზის სავალი ნაწილიდან არხში გადავარდა. შემთვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა ოქმი. [post_title] => რუსთავი-თბილისის ავტომაგისტრალზე მოძრავი ავტომანქანა გზის სავალი ნაწილიდან არხში გადავარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavi-tbilisis-avtomagistralze-modzravi-avtomanqana-gzis-savali-nawilidan-arkhshi-gadavarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-24 21:14:29 [post_modified_gmt] => 2017-05-24 17:14:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133904 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 132759 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-21 20:02:40 [post_date_gmt] => 2017-05-21 16:02:40 [post_content] => საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტმა შალვა ოგბაიძებ სოციალურ ქსელში იმ ადგილის ფოტოები გამოაქვეყნა, სადაც მისი თქმით, ყველაზე მეტი ავარია ხდება. შალვა ოგბაიძე მოქალაქეებს მოუწოდებს ამ ადგილის პრობლემის გადაწყვეტაზე ერთად იმსჯელონ. "ფბ-სივრცეში სამსჯელოდ გამომაქვს ჩვენი დედაქალაქის კონკრეტული ადგილი, სადაც ყველაზე მეტი ავარიები ხდება. თუ დააკვირდებით, შოსაბრუნამდე მცხეთიდან მომავალ ნაკადს(სხვათაშორის ყველაზე ჩქაროსნულს) მარცხენა მხრიდან უვიწროვდება მაღალი ბორდიურებით შემოსაზღვრული სამოძრაო ზოლი და ბოლოს სულ ქრება(!). წარმოიშვება ,,ძაბრი". როგორ გადაწყვეტას შემოგვთავაზებდით?", - წერს შალვა ოგბაიძე სოციალურ ქსელში. [post_title] => "ადგილი, სადაც ყველაზე მეტი ავარია ხდება" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => adgili-sadac-yvelaze-meti-avaria-khdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-21 20:03:24 [post_modified_gmt] => 2017-05-21 16:03:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132759 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 132233 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-18 20:28:48 [post_date_gmt] => 2017-05-18 16:28:48 [post_content] => ტყიბულში ავარიას 30 წლამდე ასაკის მამაკაცი ემსხვერპლა. მსუბუქი ავტომანქანა გზიდან გადავარდა. როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, ავარიის შედეგად ერთი დაშავებულია, რომელიც გადაიყვანეს საავადმყოფოში. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მე-5 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. [post_title] => ტყიბულში ავარიას 30 წლამდე ასაკის მამაკაცი ემსხვერპლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tyibulshi-avarias-30-wlamde-asakis-mamakaci-emskhverpla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-18 20:28:48 [post_modified_gmt] => 2017-05-18 16:28:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132233 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 133904 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-24 21:14:29 [post_date_gmt] => 2017-05-24 17:14:29 [post_content] => რუსთავში ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. როგორც ფორტუნას შსს-ში განუცხადეს, რუსთავი-თბილისის ავტომაგისტრალზე მოძრავი ტოიოტას მარკის ავტომანქანა გზის სავალი ნაწილიდან არხში გადავარდა. შემთვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა ოქმი. [post_title] => რუსთავი-თბილისის ავტომაგისტრალზე მოძრავი ავტომანქანა გზის სავალი ნაწილიდან არხში გადავარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavi-tbilisis-avtomagistralze-modzravi-avtomanqana-gzis-savali-nawilidan-arkhshi-gadavarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-24 21:14:29 [post_modified_gmt] => 2017-05-24 17:14:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133904 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 47 [max_num_pages] => 16 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 43d7b991259cf0e7dc392faa05d7386e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )