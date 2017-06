ავჭალაში, მსოფლიო რაგბის ჩემპიონატის მატჩზე შუქი ჩაქრა (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ragbi [1] => 20-wlamdelta-chempionati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136340 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ragbi [1] => 20-wlamdelta-chempionati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136340 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 161 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ragbi [1] => 20-wlamdelta-chempionati ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ragbi [1] => 20-wlamdelta-chempionati ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136340) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15549,161) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135621 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-01 11:34:10 [post_date_gmt] => 2017-06-01 07:34:10 [post_content] => გუშინ თბილისსა და ქუთაისში სტარტი აიღო მსოფლიო რაგბის 20 წლამდელთა ჩემპიონატმა . პირველ სათამაშო დღეს სამივე ჯგუფში ორ - ორი შეხვედრა შედგა. საქართველოს 20 წლამდელთა ნაკრებმა არგენტინასთან სადებიუტო მატჩი ავჭალის სარაგბო მოედანზე გამართა.აღსანიშნავია, რომ შეხვედრას ‘ მსოფლიო რაგბის ’ პრეზიდენტი ბილ ბომონტი დაესწრო. უმცროსმა ბორჯღალოსნებმა ბოლომდე იბრძოლეს, თუმცა 37-26 დამარცხდნენ.ქართველებმა მეტოქეს ორი ლელო დაუდეს , რომლებიც გიორგი კვესელაძისა და უჩა ჭეიშვილის ანგარიშზეა . მომდევნო,მეორე ტურის დაპირისპირება საქართველოს ნაკრებს 4 ივნისს, სამხრეთ აფრიკის ნაკრებთან ელის. [post_title] => მსოფლიო რაგბის ახალგაზრდული ჩემპიონატი: საქართველო არგენტინასთან დამარცხდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => msoflio-ragbis-akhalgazrduli-chempionati-saqartvelo-argentinastan-damarckhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 11:34:10 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 07:34:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135621 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 135349 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-31 11:16:14 [post_date_gmt] => 2017-05-31 07:16:14 [post_content] => დღეს სტარტს აიღებს მსოფლიოს რაგბის 20 წლამდელთა ჩემპიონატი, რომელშიც მონაწილეობას მსოფლიოს 12 საუკეთესო ახალგაზრდული ნაკრები მიიღებს. საქართველოს ნაკრები,რომელიც ტურნირზე C ჯგუფში ასპარეზობს, დღეს არგენტინას დაუპირისპირდება. შეხვედრა ავჭალის სარაგბო მოედანზე გაიმართება და 18:00 საათზე დაიწყება. გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ილია მაისურაძემ უკვე დაასახელა ის 23 მორაგბე, რომლებიც სადებიუტო მატჩში მონაწილეობას მიიღებენ. უმცროსი ბორჯღალოსნების შემადგენლობა არგენტინასთან: 15. მირიან მოდებაძე (აია), 14. ლადო მიმინოშვილი (ბათუმი), 13. ბეჟან გავაშელიშვილი (ლელო-სარასენს), 12. გიორგი წიკლაური (ჯიქი), 11. დავით მესხი (არმია), 10. თედო აბჟანდაძე (აია), 9 გელა აფრასიძე (ლელო-სარასენს); 1. გურამ გოგიჩაშვილი (ლოკომოტივი), 2. ლევან პაპიძე (ლელო-სარასენს), 3. ლაშა ტაბიძე (ბორდო, საფრანგეთი), 4. ბექა საღინაძე (ლელო-სარასენს), 5. კობა ჯიმშელეიშვილი (არმაზი), 6. გიორგი ნუცუბიძე (აია), 7. ილია სპანდერაშვილი (არმია, კაპ.), 8. არსენ მაჩალაძე (აია). მარქაფა: 16. თენგიზ ზამთარაძე (ლელო-სარასენს), 17. უშანგი ჭეიშვილი (მონპელიე, საფრანგეთი), 18. გურამ პაპიძე (ლიონი, საფრანგეთი), 19. ლაშა ჯაიანი (ექსეტერი, ინგლისი), 20. თორნიკე ჯალაღონია (ჯიქი), 21. ლუკა დვალიშვილი (არმაზი), 22. გიორგი გოგოლაძე (მონპელიე, საფრანგეთი), 23. გიორგი კვესელაძე (ლელო-სარასენს). ბილეთების შეძენა გულშემატკივარს შეუძლია როგორც სტადიონის სალაროებში, ასევე ონლაინ, ვებ-გვერდზე tkt.ge. შეხვედრის პირდაპირ რეპორტაჟს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი შემოგთავაზებთ. [post_title] => მსოფლიო რაგბის 20 წლამდელთა ჩემპიონატი იწყება - საქართველო არგენტინით იწყებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => msoflio-ragbis-20-wlamdelta-chempionati-iwyeba-saqartvelo-argentinit-iwyebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-31 11:16:48 [post_modified_gmt] => 2017-05-31 07:16:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135349 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 134302 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-26 10:52:50 [post_date_gmt] => 2017-05-26 06:52:50 [post_content] => 2017 წლის მსოფლიო რაგბის 20-წლამდელთა ჩემპიონატის მონაწილე გუნდებმა საქართველოში ჩამოსვლა დაიწყეს. სტუმართაგან ჩვენს ქვეყანას პირველად ავსტრალიის ნაკრები ეწვია - 37-კაციანი დელეგეცია 23 მაისს ჩამოვიდა. 25 მაისს გამთენიისას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში შოტლანდიელი მორაგბეები გამოჩნდნენ, ხოლო ნაშუადღევს 20-წლამდელთა ჩემპიონატის ყველაზე ტიტულოვანი გუნდი, 5-გზის ჩემპიონი „ჯუნიორ ოლ ბლექსი“. გუნდების მიღების მხრივ ყველაზე დატვირთული 26 მაისია. გამთენიისას უელსის ნაკრები გვეწვევა, რომლის დელეგაციაც ყველაზე დიდია და 44 კაცისგან შედგება; შუადღისას ყველაზე მცირერიცხოვანი, 34-კაციანი დელეგაციით ჩამოდის სამოას ნაკრები; ნაშუადღევს თბილისში იქნება იტალია და ჯგუფში საქართველოს ერთ-ერთი მეტოქე სამხრეთ აფრიკა (2012 წლის ჩემპიონი); ხოლო საღამოს 20-წლამდელთა ჩემპიონატის 3-გზის გამარჯვებული და მოქმედი ჩემპიონი ინგლისი ჩამოდის. საღამოს პირდაპირ ქუთაისში ჩაფრინდება ირლანდიის ნაკრები. უმცროსი ბორჯღალოსნების კიდევ ორი მეტოქე თბილისში ყველაზე გვიან ჩამოდის: 27 მაისს ღამით საფრანგეთის, ხოლო 28-ში გამთენიისას არგენტინის ნაკრები. 1000-ზე მეტი სტუმარი მსოფლიო თასის შემდეგ, 20-წლამდელთა ჩემპიონატი ყველაზე მნიშვნელოვანი და მასშტაბური ტურნირია ‘მსოფლიო რაგბის’ მიერ ორგანიზებულ შეჯიბრებებს შორის და მის მიმართ ოვალური სამყარო განსაკუთრებულ ყურადღებას იჩენს. შესაბამისად, საქართველოს მრავლად ეწვევიან მაღალი დონის სტუმრები და მათ შორის „მსოფლიო რაგბის“ პრეზიდენტი ბილ ბომონტი. სტუმართა შორის არიან „მსოფლიო რაგბის“ ვიცე-პრეზიდენტები, სხვადასხვა დეპარტამენტების ხელმძღვანელები - სულ ოფიციალური სტუმრების რაოდენობა 1100-ს აჭარბებს. ტრადიციულად, 20-წლამდელთა ჩემპიონატს ესწრებიან ტოპ-კლუბების სკაუტები, მწვრთნელები და გუნდებისთვის მომავალ ვარსკვლავებს არჩევენ. რადგან იაპონიის მსოფლიო თასამდე 2 წელიწადზე მეტია დარჩენილი, თბილისის 20-წლამდელთა ჩემპიონატზე მობურთალი მორაგბეების ნაწილი, 2019 წლის მსოფლიო თასზე იაპონიაში ითამაშებს. ტურნირი ერთგვარი ტურისტული პლაცდარმიცაა. ზემოთნახსენები 1100-ზე მეტი ოფიციალური სტუმრის გარდა, საქართველოში თითოეული გუნდის ასობით გულშემატკივარი ჩამოვა და მნიშვნელოვანია, ჩვენმა ქვეყანამ ტურნირს უმაღლეს დონეზე უმასპინძლოს. [post_title] => პატარა ოლ ბლექსი თბილისშია: გუნდებმა ჩამოსვლა დაიწყეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => patara-ol-bleqsi-tbilisshia-gundebma-chamosvla-daiwyes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-26 10:52:50 [post_modified_gmt] => 2017-05-26 06:52:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134302 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 135621 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-01 11:34:10 [post_date_gmt] => 2017-06-01 07:34:10 [post_content] => გუშინ თბილისსა და ქუთაისში სტარტი აიღო მსოფლიო რაგბის 20 წლამდელთა ჩემპიონატმა . პირველ სათამაშო დღეს სამივე ჯგუფში ორ - ორი შეხვედრა შედგა. საქართველოს 20 წლამდელთა ნაკრებმა არგენტინასთან სადებიუტო მატჩი ავჭალის სარაგბო მოედანზე გამართა.აღსანიშნავია, რომ შეხვედრას ‘ მსოფლიო რაგბის ’ პრეზიდენტი ბილ ბომონტი დაესწრო. უმცროსმა ბორჯღალოსნებმა ბოლომდე იბრძოლეს, თუმცა 37-26 დამარცხდნენ.ქართველებმა მეტოქეს ორი ლელო დაუდეს , რომლებიც გიორგი კვესელაძისა და უჩა ჭეიშვილის ანგარიშზეა . მომდევნო,მეორე ტურის დაპირისპირება საქართველოს ნაკრებს 4 ივნისს, სამხრეთ აფრიკის ნაკრებთან ელის. [post_title] => მსოფლიო რაგბის ახალგაზრდული ჩემპიონატი: საქართველო არგენტინასთან დამარცხდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => msoflio-ragbis-akhalgazrduli-chempionati-saqartvelo-argentinastan-damarckhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 11:34:10 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 07:34:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135621 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 130 [max_num_pages] => 44 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9cbf1af94a820d722cd8415dc5d91af7 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )