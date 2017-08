ავჭალის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი ლიკვიდირებულია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => avchala ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153402 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => avchala ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153402 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1780 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => avchala ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => avchala ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153402) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18139,1780) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153394 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-11 18:38:14 [post_date_gmt] => 2017-08-11 14:38:14 [post_content] => პორტუგალიაში ტყეები იწვის. სტიქიას ქვეყნის ცენტრალურ რეგიონში ებრძვიან, სადაც ხანძრის 60-ზე მეტი კერაა გამოვლენილი. ყველაზე მძიმე მდგომარეობა ქალაქ აბრანტეს შემოგარენშია. ცეცხლი დასახლებებს უახლოვდება, რის გამოც ოთხი დასახლებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. სტიქიის ზონაში 2600-კაციანი სახანძრო ბრიგადებია მობილირებული, თუმცა ძლიერი ქარის გამო ხანძრის ლოკალიზება ვერ ხერხდება. რთული ვითარებაა ქალაქ გრანდოლასთანაც. აქ მაშველებმა სარკინიგზო მაგისტრალი ჩაკეტეს, რომელიც ლისაბონს ალგარვეს საკურორტო რეგიონთან აკავშირებს. ხანძარის ძლიერი კერაა ლისაბონისა და პორტოს დამაკავშირებელ ავტო-მაგისტრალთანაც, რის გამოც გზის 30-კილომეტრიანი მონაკვეთი ჩაიკეტა. სიცილიელი მეხანძრეები ტყეებს პრემიების მისაღებად წვავდნენ. იტალიაში დააკავეს მოხალისეთა ჯგუფი, რომლებიც ხანძარს ძალით აჩენდნენ და შემდეგ მის ჩაქრობაზეც თავადვე ზრუნავდნენ. ახალგაზრდები ძირითადად სიცილიის ტერიტორიაზე მოქმედებდნენ და მთლიანობაში რამდენიმე ტყის გადაწვა მოასწრეს. დამნაშავეები ამ ყველაფერს ჯილდოს მისაღებად აკეთებდნენ. საქმე ისაა, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ცეცხლის ჩაქრობაში მონაწილეობის მიღება გმირობად მიიჩნევა და ერთ საათიანი მუშაობა 10 ევროთი ანაზღაურდება. შესაბამისად, მოხალისე მეხანძრეებმა სოლიდური თანხის გამომუშავება მოასწრეს. დიდ დიღომში, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩაზე, მშენებარე კორპუსს ცეცხლი გაუჩნდა. როგორც სამაშველო სამსახურში აცხადებენ, ცეცხლი კორპუსის გარშემო აგებულ ხის კონსტრუქციას მოედო და ამ დროისთვის უკვე ლოკალიზებულია. თუმცა, ხანძრის ადგილას მეხანძრეები ისევ მუშაობენ. პორტუგალიაში ტყეები იწვის. სტიქიას ქვეყნის ცენტრალურ რეგიონში ებრძვიან, სადაც ხანძრის 60-ზე მეტი კერაა გამოვლენილი. ყველაზე მძიმე მდგომარეობა ქალაქ აბრანტეს შემოგარენშია. ცეცხლი დასახლებებს უახლოვდება, რის გამოც ოთხი დასახლებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. სტიქიის ზონაში 2600-კაციანი სახანძრო ბრიგადებია მობილირებული, თუმცა ძლიერი ქარის გამო ხანძრის ლოკალიზება ვერ ხერხდება. რთული ვითარებაა ქალაქ გრანდოლასთანაც. აქ მაშველებმა სარკინიგზო მაგისტრალი ჩაკეტეს, რომელიც ლისაბონს ალგარვეს საკურორტო რეგიონთან აკავშირებს. ხანძარის ძლიერი კერაა ლისაბონისა და პორტოს დამაკავშირებელ ავტო-მაგისტრალთანაც, რის გამოც გზის 30-კილომეტრიანი მონაკვეთი ჩაიკეტა. [post_title] => პორტუგალიაში ტყეები იწვის - ხანძრის 60-ზე მეტი კერაა გამოვლენილი