ავერსი ვაჟა ფშაველას გამზირზე მოდერნიზებულ აფთიაქს ხსნის

19-20 სექტემბერს, თბილისში საქართველო-ირანის ბიზნესფორუმი გაიმართება. სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ინფორმაციით, ღონისძიება 19 სექტემბერს, თბილისის ტექნოპარკში გაიხსნება და ფორუმი 20 სექტემბერს, სასტუმრო "ბილტმორში" ბიზნესის ორმხრივი შეხვედრებით გაგრძელდება. მათივე ცნობით, ღონისძიებას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრების მოადგილეები, ასევე სავაჭრო-სამრეწველო პალატის გენერალური დირექტორის მოადგილე, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელი და ირანის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მინისტრის მოადგილე ვაჰიდ აჰმადი გახსნიან. "ბიზნესფორუმის მიზანია, საქართველოსა და ირანს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გააქტიურება და ბიზნესწრეებს შორის საქმიანი თანამშრომლობის განვითარება. ქართული და ირანული კომპანიების წარმომადგენლებს საშუალება ექნებათ პირისპირ გამართონ მოლაპარაკებები სამომავლო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით",-ნათქვამია სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ირანის ბიზნეს-დელეგაციის წევრი კომპანიები წარმოადგენენ შემდეგ სფეროებს: ფარმაცია, ლაბორატორიული აღჭურვილობა, სამედიცინო აღჭურვილობა, სოფლის მეურნეობა, სასათბურე მეურნეობა, ინდუსტრიული მანქანა-დანადგარები, სამშენებლო მასალები, საინფორმაციო ტექნოლოგიები (IT), წყლის გამწმენდი დანადგარები, ენერგოსისტემა, ნანოტექნოლოგიები, ბიოსამედიცინო ინჟინერია, ელექტრონიკა. თბილისში საქართველო-ირანის ბიზნესფორუმი გაიმართება

კრემების დამატენიანებელი სერია მთელი ოჯახისთვის - კომპანია "ტოპ ჯორჯია" მომხმარებელს ფრანგული ბრენდის TOPICREM-ის პროდუქციას სთავაზობს. როგორც "ფორტუნას" კომპანიიდან აცნობეს, ამ ეტაპზე საქართველოში "ტოპიკრემის" ბრენდის ქვეშ დაახლოებით 50-ამდე დასახელების პროდუქტია წარმოდგენილი. "აღნიშნული ბრენდი აერთიანებს სახისა და სხეულის ყველა ტიპის კანის საშუალებებს მთელი ოჯახისთვის, ანუ პროდუქტი მორგებულია სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის მომხმარებელზე. აღსანიშნავია, რომ "ტოპიკრემს" გააჩნია საბავშვო ხაზიც, მათ შორის ახალშობილთა მიმართულებით. მთავარი კი არის ის, რომ "ტოპიკრემი" გამოირჩევა მაღალი ხარისხით, ეფექტურობით და აკმაყოფილებს მაღალ სტანდარტებს", - აცხადებენ კომპანიაში. როგორც "ტოპ ჯორჯია"-ში განმარტავენ, "ტოპიკრემს" მიღებული აქვს საუკეთესო შეფასება ექიმებისა და სპეციალისტებისგან, როგორც მაღალტექნოლოგიური, ჰიპოალერგიული დამატენიანებელი პროდუქტების გამას, მთელი ოჯახისთვის. ცნობისთვის, TOPICREM-ის პროდუქცია ქართულ ბაზარზე 10 წლის წინ შემოვიდა. პროდუქცია სრულიად საქართველოს მასშტაბით, PSP-s სააფთიაქო ქსელში იყიდება. ფრანგული ბრენდის ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში კომპანია "ტოპ ჯორჯიაა", მარკეტინულ მხარდაჭერას კი ახორციელებს შპს "ფიდმედიკალის" წარმომადგენლობა საქართველოში. ტოპიკრემი - ჰიპოალერგიული დამატენიანებელი პროდუქტები მთელი ოჯახისთვის

„ავერსის კლინიკაში" საქველმოქმედო ფონდი „ავერსი" და „ავერსის კლინიკა" განაახლებენ საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტთან დადებულ მემორანდუმს. ღონისძიება 23 მაისს, 12.00 სთ-ზე გაიმართება. როგორც "ფორტუნას" "ავერსიდან" აცნობეს, მემორანდუმის თანახმად, საქველმოქმედო ფონდი „ავერსი" იღებს ვალდებულებას, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური ნაკრების წევრებს და ვეტერან სპორტსმენებს უფასოდ გაუწიოს სამედიცინო მომსახურება „ავერსის" კლინიკათა ქსელში და უფასოდ უზრუნველყოს მკურნალობისთვის საჭირო ყველა მედიკამენტით. შეგახსენებთ, მემორანდუმი პირველად 2009 წლის 19 თებერვალს გაფორმდა. დღემდე ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის სპორტსმენებმა ისარგებლეს 843 598 ლარის ღირებულების სამედიცინო მომსახურებით და მიიღეს 372 211 ლარის ღირებულების მედიკამენტები. ჯამური თანხა შეადგენს 1 215 809 ლარს. მემორანდუმის თანახმად, სპორტსმენების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა კომპანია „ავერსის" პრიორიტეტი იქნება. ავერსი ოლიმპიურ კომიტეტთან დადებულ მემორანდუმს განაახლებს 19-20 სექტემბერს, თბილისში საქართველო-ირანის ბიზნესფორუმი გაიმართება. სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ინფორმაციით, ღონისძიება 19 სექტემბერს, თბილისის ტექნოპარკში გაიხსნება და ფორუმი 20 სექტემბერს, სასტუმრო "ბილტმორში" ბიზნესის ორმხრივი შეხვედრებით გაგრძელდება. მათივე ცნობით, ღონისძიებას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრების მოადგილეები, ასევე სავაჭრო-სამრეწველო პალატის გენერალური დირექტორის მოადგილე, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელი და ირანის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მინისტრის მოადგილე ვაჰიდ აჰმადი გახსნიან. "ბიზნესფორუმის მიზანია, საქართველოსა და ირანს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გააქტიურება და ბიზნესწრეებს შორის საქმიანი თანამშრომლობის განვითარება. ქართული და ირანული კომპანიების წარმომადგენლებს საშუალება ექნებათ პირისპირ გამართონ მოლაპარაკებები სამომავლო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით",-ნათქვამია სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ირანის ბიზნეს-დელეგაციის წევრი კომპანიები წარმოადგენენ შემდეგ სფეროებს: ფარმაცია, ლაბორატორიული აღჭურვილობა, სამედიცინო აღჭურვილობა, სოფლის მეურნეობა, სასათბურე მეურნეობა, ინდუსტრიული მანქანა-დანადგარები, სამშენებლო მასალები, საინფორმაციო ტექნოლოგიები (IT), წყლის გამწმენდი დანადგარები, ენერგოსისტემა, ნანოტექნოლოგიები, ბიოსამედიცინო ინჟინერია, ელექტრონიკა.