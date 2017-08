ავღანეთში ერთი ქართველი სამხედრო დაიღუპა, სამი კი დაშავდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avghaneti [1] => bagramis-baza [2] => samkhedro-daighupa [3] => mdinari-bebiashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151094 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avghaneti [1] => bagramis-baza [2] => samkhedro-daighupa [3] => mdinari-bebiashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151094 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 980 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avghaneti [1] => bagramis-baza [2] => samkhedro-daighupa [3] => mdinari-bebiashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avghaneti [1] => bagramis-baza [2] => samkhedro-daighupa [3] => mdinari-bebiashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151094) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (980,17847,17849,17848) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141764 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-28 11:57:17 [post_date_gmt] => 2017-06-28 07:57:17 [post_content] => ავღანეთის ფინანსთა მინისტრი კი საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალს გაეცნობა. ავღანელი მინისტრის იქლილ ჰაკიმის ვიზიტი 28 და 29 ივნისს შედგება. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში, ავღანელი სტუმარი შეხვედრას საქართველოს ფინანსთა მინისტრ დიმიტრი ქუმსიშვილთან გამართავს. აგრეთვე დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს მთავრობის წევრებთან და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან. განსახილველ საკითხთა შორისაა, ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება. ავღანეთის ფინანსთა მინისტრი საქართველოს აგრო და სამრეწველო სექტორის შესაძლებლობებსაც გაეცნობა. ასევე ბათუმისა და ფოთის ნავსადგურებს ეწვევა და მათი საქმიანობას შეისწავლის. ავღანეთთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება განიხილება

ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში, შიიტური მეჩეთის ტერიტორიაზე აფეთქება მოხდა. ამის შესახებ BBC იუწყება. ქაბულის შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ალ-ზაჰრას მეჩეთზე თავდასხმა ტერორისტულ აქტად შეაფასა. სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ აფეთქებას მსხვერპლი მოჰყვა. ადგილზე პოლიციელები იმყოფებიან. თავდასხმა რამადანის წმინდა დღესასწაულის დროს მოხდა. თვითმხილველები ყვებიან, რომ თავდამსხმელი მეჩეთში შესვლას ცდილობდა, თუმცა არ შეუშვეს. ცნობილია ისიც, რომ აფეთქების შემდეგ სროლის ხმაც იყო. აფეთქება და სროლა: ქაბულში მეჩეთზე თავდასხმა განხორციელდა

ძლიერი აფეთქების ხმა გაისმა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში. პოლიციის ინფორმაციით, აფეთქება ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მოხდა, პრეზიდენტის სასახლესა და დიპკორპუსის შენობებთან ახლოს. „ბომბი მანქანაში აფეთქდა, გერმანიის საელჩოსთან ახლოს. იქვე არის სხვა მნიშვნელოვანი დაწესებულებების შენობებიც. რთულია თქმა, ვინ იყო თავდასხმის ობიექტი," - ამბობს „როიტერთან" ქაბულის პოლიციის წარმომადგენელი. ბოლო მონაცემებით, სულ მცირე 80 ადამიანია გარდაცვლილი, დაჭრილების რაოდენობამ კი 300-ს გადააჭარბა. აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ სახლები რამდენიმე ასეული მეტრის მოშორებითაც დააზიანა. ცენტრალური მოედანი პოლიციის ალყაშია. სულ მცირე 50 გარდაცვლილი, 300-ზე მეტი დაჭრილი - ძლიერი აფეთქება ქაბულში ავღანეთის ფინანსთა მინისტრი კი საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალს გაეცნობა. ავღანელი მინისტრის იქლილ ჰაკიმის ვიზიტი 28 და 29 ივნისს შედგება. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში, ავღანელი სტუმარი შეხვედრას საქართველოს ფინანსთა მინისტრ დიმიტრი ქუმსიშვილთან გამართავს. აგრეთვე დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს მთავრობის წევრებთან და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან. განსახილველ საკითხთა შორისაა, ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება. ავღანეთის ფინანსთა მინისტრი საქართველოს აგრო და სამრეწველო სექტორის შესაძლებლობებსაც გაეცნობა. ასევე ბათუმისა და ფოთის ნავსადგურებს ეწვევა და მათი საქმიანობას შეისწავლის.

ავღანეთთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება განიხილება