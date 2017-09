ავიაკომპანია ELLINAIR-ის მფლობელს საქართველოში ბიზნეს-ინტერესები აქვს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => aviakompania [2] => ellinair [3] => mouzenidis-group ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159833 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => aviakompania [2] => ellinair [3] => mouzenidis-group ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159833 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 289 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => aviakompania [2] => ellinair [3] => mouzenidis-group ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => aviakompania [2] => ellinair [3] => mouzenidis-group ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159833) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7770,14880,18846,289) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159761 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-04 16:03:29 [post_date_gmt] => 2017-09-04 12:03:29 [post_content] => თბილისი ტურიზმის სამეცნიერო და პრაქტიკოსი ექსპერტების ასოციაცია AIEST-ის რიგით 67-ე 2-დღიან კონფერენციას მასპინძლობს. ასოციაცია კონფერენციას ყოველწლიურად სხვადასხვა ქვეყანაში ატარებს. წელს კი მსოფლიოს 40 ქვეყნის დელეგატს საქართველო პირველად მასპნძლობს. კონფერენციის მთავარი თემაა ტურიზმის მდგრადი განვითარების ბიზნეს მოდელები. კონფერენციაზე საქართველოში ტურიზმის ბიზნესის მდგრადობა და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები განიხილება. ღონისძიება ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, გიორგი ჩოგოვაძემ და ასოციაცია AIEST-ის პრეზიდენტმა, პროფესორმა ჰარალდ ფეჰლანერმა გახსნეს. „2017 წელს საქართველო არის AIEST-ის კონფერენციის მასპინძელი ქვეყანა. ჩვენ ვამაყობთ, რომ საქართველოში ვართ, რადგან საქართველო არის შთამაგონებელი ტურისტული დესტინაცია და ჩვენ მასში უდიდეს პოტენციალს ვხედავთ. ამჯერად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში ტურიზმის შესახებ კანონმდებლობაში გაითვალისწინონ ქვეყანაში მდგრადი ტურიზმის განვითარების წინაპირობები მომავალი ათწლეულებისთვის,“ - განაცხადა ფეჰლანერმა. კონფერენციის შემდგომ, გურიის გუბერნატორის ოფიციალური მოწვევით და საკონსულტაციო კომპანია "ბრენდორ ქონსალთინგის" ორგანიზებით, გურიის რეგიონის მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, 7-დან 13 სექტემბრის ჩათვლით, პროფესორ ჰარალდ ფეჰლანერის ხელმძღვანელობით, გურიის რეგიონს ეწვევა 20 ინგოლშტადტის (გერმანია) უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი. სტუდენტები სადიპლომო ნაშრომის ფარგლებში ადგილზე განახორციელებენ რეგიონში ტურისტული ადგილების პოტენციალის პირველად კვლევას ოთხივე მუნიციპალიტეტში, რომელიც რეგიონში ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის ჩამოყალიბებას დაედება საფუძვლად. AIEST-ი 1951 წელს დაარსდა და აერთიანებს წევრებს მსოფლიოს ყველა კონტინენტიდან. სასტუმროები, ჰოსტელები, აპარტამენტები, საოჯახო ტიპის საცხოვრებლები;

ტურისტული სააგენტოები, ტუროპერატორები, ტურისტული ასოციაციები;

ფესტივალები და ღონისძიებები;

რესტორნები და კაფეები;

ღვინის ქარხნები, ღვინის მარნები, ღვინის ბარები;

მოგზაური ფოტოგრაფები;

საგანმანათლებლო და ტრენინგ ცენტრები;

ავიაკომპანიები და საინფორმაციო ცენტრები;

კომპანიები, რომლებიც ფოკუსირებულნი არიან ტურიზმისა და მომსახურეობის სექტორზე;

საუკეთესო ბუტიკის ტიპის სასტუმრო საუკეთესო სტანდარტული ტიპის სასტუმრო საუკეთესო დელუქს ტიპის სასტუმრო საუკეთესოსპადაგამაჯანსაღებელიკურორტი საუკეთესო სამთო-სათხილამურო სასტუმრო საუკეთესო ზღვისპირა სასტუმრო საუკეთესოდაბალბიუჯეტიანისასტუმრო საუკეთესო MICE ტურიზმი საუკეთესოღვინისტურიზმი საუკეთესო სათავგადასავლო ტურიზმი საუკეთესოტრადიციული ქართული რესტორანი საუკეთესო ფესტივალი ან ღონისძიება საუკეთესომოგზაურიფოტოგრაფი უნიკალური კონცეფციის კაფე/რესტორანი ტურისტული დანიშნულების საუკეთესო მარკეტინგული კამპანია საუკეთესო სპეციალიზირებული ტურისტული სერვისი საუკეთესო ტურისტული საგანმანათლებლო ცენტრი საუკეთესო საერთაშორისო ქსელის სასტუმრო წლისყველაზესწრაფადმზარდიკომპანიამცირედასაშუალობიზნესისმიმართულებით საუკეთესო ქალი მეწარმე ტურიზმის ინდუსტრიაში

ა) ტურისტი - 573 368 ვიზიტი (საერთო რაოდენობის 53,1%, მატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან 27,2%); ბ) ტრანზიტი - 274 878 ვიზიტი (საერთო რაოდენობის 25,4%, მატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან 28,5%); გ) სხვა - 232 203 ვიზიტი (საერთო რაოდენობის 21,5%, მატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან 26,4%).

დამოუკიდებელი და უზადო რეპუტაცია Welcome to Georgia! ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების პროექტის მთავარი ღირებულებაა. ნომინანტების შეფასებას ახდენს პროფესიონალური ჟიური, რომელიც შედგება საერთაშორისო და ადგილობრივი ტურიზმის, კულტურისა და მომსახურეობის ბაზრის ექსპერტებისგან. დაჯილდოების პარტნიორი დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანია ”BDO საქართველო” კი ახდენს ხმების დათვლას თითოეული ნომინატისთვის ინდივიდუალურად და ავლენს ფინალისტებს და გამარჯვებულებს თითოეულ ნომინაციაში. Welcome to Georgia! ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების ცერემონია 2015 წლიდან ტარდება საქართველოში და პროექტის მიზანია, წაახალისოს ქართული ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრია, ხელი შეუწყოს ამ სფეროში მომუშავე კომპანიებისა და ბრენდების ცნობადობის გაზრდას და უკეთ წარმოაჩინოს საქართველო საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე. პროექტის თანაორგანიზატორია საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, მხარდამჭერები – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და თბილისის მერია. გენერალური სპონსორი - ”ალიანს ჯგუფი”; ოფიციალური სპონსორი - ”საქართველოს ბანკი”, - ნათქვამია ღონისძიების ორგანიზატორთა მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.[post_title] => ტურიზმის ეროვნულ დაჯილდოებაში მონაწილეთათვის რეგისტრაცია 17 სექტემბრამდე გაგრძელდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => turizmis-erovnul-dajildoebashi-monawiletatvis-registracia-17-seqtembramde-gagrdzeldeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-04 13:30:41 [post_modified_gmt] => 2017-09-04 09:30:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159678 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 159623 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-04 12:25:45 [post_date_gmt] => 2017-09-04 08:25:45 [post_content] => წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით, 2017 წლის აგვისტოში საქართველოში შემოსული საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა 27,4 %-ით გაიზარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი აგვისტოს თვეში საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე გადაადგილებული ვიზიტორების სტატისტიკურ მონაცემებს აქვეყნებს, რომლის თანახმადაც,რაც შეეხება იანვარ-აგვისტოს ინტერვალს, შსს-ს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ინფორმაციით, ქვეყანაში უკვე 5 059 106 ვიზიტი განხორციელდა, რაც 18,9%-ით მეტია 2016 წლის ანალოგიური საანგარიშო პერიოდის მაჩვენებელზე, ხოლო ტურისტული ვიზიტი 2 402 699-ით განისაზღვრა, რაც 2016 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელზე 29,4%- ით მეტია.ასევე, პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდან, საიდანაც საქართველოში ჩამოსვლების რაოდენობის ზრდის კუთხით, იანვარ-აგვისტოშიც გამოირჩნენ გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, პოლონეთი, ლიტვა, იტალია და საბერძნეთი (შესაბამისად 32%, 31%, 29%, 20%, 17%, 16% და 14%), ახლო აღმოსავლეთიდან - ისრაელი (40%), შუა აზიის ქვეყნებიდან - ყაზახეთი (17%), უზბეკეთი (110%). აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან - ბელარუსია (31%). აქვე აღსანიშნავია ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების 27%-იანი ზრდა. 