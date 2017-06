ავსტრალიელი დეპუტატი სიტყვის გამოსვლისას ბავშვს ძუძუთი კვებავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avstralia [1] => dzudzuti-kveba [2] => deputati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140547 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avstralia [1] => dzudzuti-kveba [2] => deputati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140547 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 630 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avstralia [1] => dzudzuti-kveba [2] => deputati ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avstralia [1] => dzudzuti-kveba [2] => deputati ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140547) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (630,10903,6058) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 115641 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-17 11:32:11 [post_date_gmt] => 2017-03-17 07:32:11 [post_content] => მილიონერები ავსტრალიას ირჩევენ. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, 2016 წელს კონტინენტზე საცხოვრებლად 11 ათასი მილიონერი გადავიდა. წინა წელს კი მსგავსი არჩევანი 8 ათასმა მდიდარმა ადამიანმა გააკეთა. შეგახსენებთ, რომ ტრადიციულად, ყველაზე მდიდარ მიგრანტებს ამერიკის შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი იზიდავდა ხოლმე, თუმცა როგორც ჩანს, უკანასკნელ წლებში სიტუაცია შეიცვალა. სიახლე განსაკუთრებით ჩინელ და ინდოელ მილიონერებს ეხებათ - მათთვის საცხოვრებლად უფრო კომფორტული ავსტრალია აღმოჩნდა. ექსპერტთა აზრით, ამის მიზეზი უსაფრთხო გარემო პირობებია, რაშიც ავსტრალიას ხელს გეოგრაფიული მდებარეობა უწყობს. გარდა ამისა, ადგილობრივი კანონმდებლობის გამო ქვეყანაში ბიზნესის წარმოებაც საკმაოდ მარტივია. მილიონერები ირჩევენ ავსტრალიას

ავსტრალია, სამუშაო ვიზების გაცემას შეაჩერებს მათთვის, ვინც სწრაფი კვების ინდუსტრიაშია დასაქმებული. – ამის შესახებ ავსტრალიის ემიგრაციის მინისტრმა პიტერ დუტონმა განაცხადა. 2012 წლიდან მოყოლებული 500–ზე მეტ უცხოელ "სტაფის" წევრს მიენიჭა სამუშაო ვიზა. აქედან 457 McDonald's–ში, KFC–ში და Hungry Jack's–შია დასაქმებული. გამოცდილი პირის სამუშაო ვიზა განკუთვნილი იყო ავსტრალიაში სამუშაოხელის დეფიციტის შევსებისა და ის ვრცელდებოდა ოჯახის წევრებზეც. თუმცა, პიტერ დუტონმა განაცხადა, რომ ახლა ავსტრალიელების სამუშაო ადგილები უნდა დაიცვან. "უპირატესობა უნდა მიენიჭოს ავსტრალიელებს, განსაკუთრებით კი ადგილობრივ ახალგაზრდებს", – განაცხადა დუტონმა. თუმცა, მანვე დასძინა, რომ გამონაკლისის შემთხვევაში, გამოცდილ კადრებზე, ვიზები მაინც გაიცემა. თამთა უთურგაშვილი

ავსტრალია სამუშაო ვიზებს ამკაცრებს

ფეხით მოსიარულეების ნაკადში მსუბუქი მანქანა შევარდა მელბურნის ცენტრალურ ქუჩაზე, „ბიბისის" ინფორმაციით, მომხდარის შედეგად სულ მცირე სამი ადამიანი გარდაიცვალა, 20 კი დაშავდა. ვიქტორიას შტატის პოლიციაში აცხადებენ, რომ მძღოლმა ეს განზრახ ჩაიდინა, თუმცა ავსტრალიის ხელისუფლება მომხდარს ტერაქტად არ აფასებს. მძღოლი დააპატიმრეს. პოლიციის ცნობით, სამი დსაღუპულიდან ერთი პატარა ბავშვია. სამართალდამცველების ინფორმაციით, მომხდარი დაკავშირებულია დანით შეიარაღებული პირის თავდასხმასთან, რომელიც მანამდე ქალაქის სხვა ნაწილში მოხდა. .მელბურნის საავადმყოფოში ამბობენ,რომ შემთხვევის შედეგად 25 ადამიანი დაშავდა, მათგან სულ მცირე ოთხი კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. ფეხით მოსიარულეთა ნაკადში ავტომანქანა შეიჭრა, გარდაცვლილებს შორის პატარა ბავშვიც არის მილიონერები ირჩევენ ავსტრალიას