ავსტრიას დავამარცხებთ: მერე რა, რომ მეტოქე უკეთესია

ლიონელ მესი აპირებს "ბარსელონა" კონტრაქტის ამოწურვის შემდეგ თავისუფალი აგენტის სტატუსით დატოვოს. ამის შესახებ ესპანური რადიოსადგური Onda Cero იუწყება. წყაროს მტკიცებით, არგენტინელს სურს "ბარსელონასთან" მოქმედი კონტრაქტის ამოწურვის შემდეგ ახალი კლუბი აირჩიოს და კარიერა სხვაგან განაგრძოს. ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მესი კატალონიურ გრანდთან ახალ ხელშეკრულებას გააფორმებდა, რომელიც 2021 წლამდე იქნებოდა გათვლილი, თუმცა ეს ჯერ არ მომხდარა. შეგახსენებთ, რომ არგენტინელს მთელი კარიერა "ბლაუგრანაში" აქვს გატარებული. იგი "ბარსელონას" ღირსებას 2003 წლიდან იცავს. Nike სულ ოდნავ ჩამორჩება - 12 გუნდი. დიდებიდან აქ არიან „ბარსელონა“, „სიტი“, „ჩელსი“, „ატლეტიკო“ და ა.შ. ოთხი გუნდი ყავს New Balance. ერთ-ერთია „ლივერპული“. სამი კომპანია მხოლოდ ერთი გუნდითაა წარმოდგენილი. Puma-ს დორტმუნდის „ბორუსიათი“ მოაქვს თავი. ლისაბონის „სპორტინგი“ იტალიურ ფირმა Macron-თან თანამშრომლობს. კიდევ ერთი იტალიური ბრენდი Kappa თანამემამულე „ნაპოლით“ არის წარმოდგენილი. ევრობასკეტის მესამე ტურში უკრაინასთან მატჩის შემდეგ საქართველოს ნაკრების წევრებმა მარცხის მიზეზებზე ისაუბრეს. დუდა სანაძე: ძნელია სათქმელად რა ხდება. ბიჭები ისევ ისეთი მონდომებული ვართ, როგორც პირველ თამაშში ვიყავით, უბრალოდ თამაში არ გამოგვივიდა. ჯერ დაკარგული არაფერია, ამიტომ გულშემატკივარს ვთხოვ, ისევ გვერდში დაგვიდგეს, ჩვენზე ხელი არ ჩაიქნიოს და ჩვენ ჩვენს საქმეს გავაკეთებთ, ვიბრძოლებთ და ჩვენს ქვეყანას არ შევარცხვენთ, პირობას ვდებთ. ზაზა ფაჩულია სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი მიმართულებით ვთამშობთ, ეს არის "ჯიგრით" თამაში. თუმცა, ასეთ დონეზე ეს არ გვშველის. აქ უნდა გამოიჩინო ინტელექტი, ცოდნა, მიაქციო ყურადღება პატარა დეტალებს, რაც საბოლოო ჯამში დაგეხმარება რომ მოიგო თამაშები. სამწუხაროდ, ბოლო ორ თამაშში ამ პატარა დეტალებს ყურადღებას არ ვაქცევთ და გვინდა ისევ "ჯიგრით" მოვიგოთ, თუნდაც ისეთ გუნდთან, როგორიც უკრაინაა, რომელიც ელიტის წარმომადგენელი არაა, მაგრამ ევროპის ჩემპიონატზე გავიდა და კარგი გუნდია. ყოველთვის ასე დაისჯები, როდესაც კალათბურთს პატივს არ სცემ. სანამ ქართულ სპორტში პატარა დეტალებს არ მიექცევა ყურადღება, სერიოზულ წარმატებაზე ფიქრი ძალიან რთულია. შეიძლება, მონდომებით ერთ-ორი სიურპრიზის გაკეთება, მაგრამ საპრიზო ადგილებზე გასვლა, მედლების მოპოვება მხოლოდ ამის ხარჯზე შეუძლებელია. დიდ წარმატებას კალათბურთის თამაშის ცოდნა სჭირდება დაცვაშიც და შეტევაშიც. ეს მწარე სიმართლეა. მომდევნო შეხვედრას საქართველოს ნაკრები 5 სექტემბერს, ისრაელის ნაკრებთან გამართავს. 