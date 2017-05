ავთანდილის სრულიად განსხვავებული კოლექციით „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეული“ გაიხსნა (ფოტო+ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mercedes-benz-fashion-week-tbilisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127944 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mercedes-benz-fashion-week-tbilisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127944 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5534 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mercedes-benz-fashion-week-tbilisi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mercedes-benz-fashion-week-tbilisi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127944) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5534) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126930 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-02 15:45:16 [post_date_gmt] => 2017-05-02 11:45:16 [post_content] => 4-დან 8 მაისის ჩათვლით თბილისის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი საერთაშორისო მოდის კვირეულს Mercedes-Benz Fashion week Tbilisi უმასპინძლებს. მოდის კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილია ჩვენებები, შოუები, წარმოდგენები და გამოფენები. 2017-18 წლის შემოდგომა/ზამთრის კოლექციებს 42 ქართველი და უცხოელი დიზაინერი წარმოადგენს. სეზონი გამოირჩევა ექსპოზიციებისა და შოუების განსაკუთრებული მრვალფეროვნებით. დიზაინერები თავიანთი ჩანაფიქრის გადმოსაცემად სხვადასხვა სახელოვნებო ენას გამოიყენებენ: განსხვავებული განათება, გახმოვანება, ინსტალაციები, მუსიკა და სივრცე მათ საშუალებას მისცემს წარმოაჩინონ მოდა როგორც ხელოვნება და დააფიქრონ საზოგადოება, სად გადის ზღვარი ხელოვნებასა და მოდის დიზაინს შორის. ჩვენებების და გამოფენების უმრავლესობას თანამდროვე ხელოვნების მუზეუმი უმასპინძლებს. რამდენიმე დიზაინერმა საკუთარი კოლექციის წარმოსადგენად განსხვავებული სივრცე აირჩია: რუსთაველის და სამეფო უბნის თეატრები, მწერალთა სახლი, სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აბრეშუმის მუზეუმი, სასტუმროები "ROOMS", „თბილისი მარიოტი”, გუდიაშვილის სკვერი და ფუნიკულიორი. Mercedes-Benz Fashion week Tbilisi-ის მოდის კვირეულს ორმოცდაათზე მეტი საერთაშორისო სტუმარი დაესწრება. მსოფლიო მოდის დედაქალაქებიდან ჩამოდიან მოდის კრიტიკოსები, ბაირები, ცნობილი გამოცემების ჟურნალისტები და რედაქტორები: Elle, Vogue Usa, Vogue Italy, Vogue UK, Vogue Japan, Grazia , Figaro, W Magazine, Forbes USA. 5 მაისს სასტუმრო "რუმსში" მოდის სფეროში მსოფლიოს წამყვანი კომპანია "Lambert&Associates"-ს ექსპერტი პაოლა ალვეა დიზაინერებისთვის სპეციალურ სემინარს ჩაატარებს და საერთაშორისო გაყიდვების კუთხით რჩევებს მისცემს. მთელი მსოფლიოდან თბილისში თავმოყრილ მოდის კრიტიკოსებს და ბაიერებს თავის კოლექციას, სპეციალური სტუმრის სტატუსით «Mercedes-Benz Fashion week Madrid»-ის გაცვლითი პროგრამის რჩეული, ესპანელი დიზაინერი ხუან კარლოს პაჰარესი წარუდგენს. მოდის კვირეულის დასრულების შემდეგ თბილისშიც დასახელდება ის დიზაინერი, რომელიც მონაწილეობას ასეთივე გაცვლითი პროგრამით სხვა ქვეყნის მოდის კვირეულში მიიღებს. Mercedes-Benz Fashion week Tbilisi-ს პარალელურად ახალგაზრდა დიზაინერების საერთაშორისო კონკურსი "Benext" გაიმართება. წინასწარ შერჩეული 15 დიზაინერიდან საუკეთესოებს 8 მაისს საერთაშორისო ჟიური გამოავლენს და მილანის მოდის აკადემიაში ერთწლიან სწავლას დაუფინანსებენ. Mercedes-Benz Fashion week Tbilisi-ს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისა და საქართველოს მეწარმეთა განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით გაიმართება. Mercedes-Benz Fashion week Tbilisi-ს პარტნიორები არიან: "კოკა-კოლა" და "Benext". Mercedes-Benz Fashion Week-ის ფარგლებში, გაიმართება ცნობილი ქართველი და უცხოელი დიზაინერების ჩვენებები და მასტერკლასები, გამოფენები რამდენიმე ცნობილი დიზაინერის მუდმივმოქმედი ექსპოზიციით, იმუშავებს 2 შოურუმი. მოდის კვირეულის ფარგლებში გამართული ჩვენებები გაშუქდება Vogue.com-ის, Modemonline-ის, Nowfashion-ის ონლაინ გამოცემებში. ღონისძიებაზე სპეციალურად ჩამოდიან მოდის კრიტიკოსები და წამყვანი ჟურნალისტები, რომლებიც დეტალურად გააშუქებენ თბილისში გამართულ ჩვენებებს. 4-დან 8 მაისის ჩათვლით თბილისის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი საერთაშორისო მოდის კვირეულს Mercedes-Benz Fashion week Tbilisi უმასპინძლებს. მოდის კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილია ჩვენებები, შოუები, წარმოდგენები და გამოფენები. 2017-18 წლის შემოდგომა/ზამთრის კოლექციებს 42 ქართველი და უცხოელი დიზაინერი წარმოადგენს. სეზონი გამოირჩევა ექსპოზიციებისა და შოუების განსაკუთრებული მრვალფეროვნებით. დიზაინერები თავიანთი ჩანაფიქრის გადმოსაცემად სხვადასხვა სახელოვნებო ენას გამოიყენებენ: განსხვავებული განათება, გახმოვანება, ინსტალაციები, მუსიკა და სივრცე მათ საშუალებას მისცემს წარმოაჩინონ მოდა როგორც ხელოვნება და დააფიქრონ საზოგადოება, სად გადის ზღვარი ხელოვნებასა და მოდის დიზაინს შორის. ჩვენებების და გამოფენების უმრავლესობას თანამდროვე ხელოვნების მუზეუმი უმასპინძლებს. რამდენიმე დიზაინერმა საკუთარი კოლექციის წარმოსადგენად განსხვავებული სივრცე აირჩია: რუსთაველის და სამეფო უბნის თეატრები, მწერალთა სახლი, სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აბრეშუმის მუზეუმი, სასტუმროები "ROOMS", „თბილისი მარიოტი", გუდიაშვილის სკვერი და ფუნიკულიორი.

26 აპრილს, სასტუმრო „რადისონში" „Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეული თბილისის" პრესკონფერენცია გაიმართა. ღონისძიებას უძღვებოდნენ კვირეულის ხელმძღვანელი სოფო ჭყონია, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს კულტურის პოპულარიზაციის სამმართველოს უფროსი გიორგი აფციაური, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი ჩოგოვაძე და ღონისძიების სხვა პარტნიორები. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით, 5-დან 9 მაისის ჩათვლით, საერთაშორისო მოდის კვირეულს თბილისის ზურაბ წერეთლის სახელობის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი მასპინძლობს. კვირეულის ფარგლებში თბილისში ჩამოვლენ დიზაინერები, მოდელები, ბაიერები, ჟურნალისტები და მოდის თაყვანისმცემლები მთელი მსოფლიოდან. ქვეყნის ისტორიისა და მისი კულტურის უკეთ წარმოჩენის მიზნით, კვირეული საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ოქროს ფონდში გაიხსნება. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელშეწყობით, სტუმრები გაეცნობიან ქართულ ფოლკლორსა და ეროვნულ სამოსს, დაათვალიერებენ ქვეყნის ღირშესანიშნავ ადგილებს და დააგემოვნებენ ქართული სამზარეულოს გამორჩეულ კერძებს. მოდის კვირეულს სპეციალური სტუმრის სტატუსით ეწვევიან: ლეგენდარული დიზაინერი Herve Leger, ჰელმუტ ნიუტონის მუზადქცეული მოდელი Sylvia Gobbel და მსოფლიოს სამ ყველაზე გავლენიან მოდის ბლოგერს შორის დასახელებული Diane Pernet.

Mercedes-Benz Fashion Week-ის ფარგლებში გაიმართება ცნობილი ქართველი და უცხოელი დიზაინერების ჩვენებები და მასტერკლასები, გამოფენები რამდენიმე ცნობილი დიზაინერის მუდმივმოქმედი ექსპოზიციით, იმუშავებს 2 შოურუმი. მოდის კვირეულის ფარგლებში გამართული ჩვენებები გაშუქდება Vogue.com-ის, Modemonline-ის, Nowfashion-ის ონლაინ გამოცემებში. ღონისძიებაზე სპეციალურად ჩამოდიან მოდის კრიტიკოსები და წამყვანი ჟურნალისტები, რომლებიც დეტალურად გააშუქებენ თბილისში გამართულ ჩვენებებს. მოდის კვირეულის მხარდამჭერები არიან საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, საქართველოს მეწარმეობის განვითარების სააგენტო. მოდის კვირეულის გენერალური პარტნიორია კომპანია The Coca-Cola Company. ღონისძიების გენერალური სპონსორი - Tbilisi Mall; ოფიციალური მასპინძელია სასტუმრო Radisson Blu Iveria; ოფიციალური პარტნიორი - სასტუმრო Room Hotel Tbilisi;ღონისძიების ორგანიზატორი McCann Erickson Tbilisi; Mercedes-Benz Fashion week Tbilisi-ის მოდის კვირეულს ორმოცდაათზე მეტი საერთაშორისო სტუმარი დაესწრება. მსოფლიო მოდის დედაქალაქებიდან ჩამოდიან მოდის კრიტიკოსები, ბაირები, ცნობილი გამოცემების ჟურნალისტები და რედაქტორები: Elle, Vogue Usa, Vogue Italy, Vogue UK, Vogue Japan, Grazia , Figaro, W Magazine, Forbes USA. 5 მაისს სასტუმრო "რუმსში" მოდის სფეროში მსოფლიოს წამყვანი კომპანია "Lambert&Associates"-ს ექსპერტი პაოლა ალვეა დიზაინერებისთვის სპეციალურ სემინარს Mercedes-Benz Fashion week Tbilisi-ს პარალელურად ახალგაზრდა დიზაინერების საერთაშორისო კონკურსი ”Benext” გაიმართება. წინასწარ შერჩეული 15 დიზაინერიდან საუკეთესოებს 8 მაისს საერთაშორისო ჟიური გამოავლენს და მილანის მოდის აკადემიაში ერთწლიან სწავლას დაუფინანსებენ. Mercedes-Benz Fashion week Tbilisi-ს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისა და საქართველოს მეწარმეთა განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით გაიმართება. Mercedes-Benz Fashion week Tbilisi-ს პარტნიორები არიან: “კოკა-კოლა” და ”Benext”. 