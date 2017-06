ავთო ცქვიტინიძის მანქანას სარკეები დააძრეს – „აზრზე ხართ, ერი რა დღეშია?“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avto-cqvitinidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139700 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avto-cqvitinidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139700 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8745 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avto-cqvitinidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avto-cqvitinidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139700) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8745) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 76672 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-09-21 14:46:34 [post_date_gmt] => 2016-09-21 10:46:34 [post_content] => „მიუზიკბოქსზე“ გადაცემა „Fashion Time“-მა სეზონი გახსნა. გადაცემის ახალი წამყვანია ნინუცა როსტიაშვილი ცნობილ ქართველ დიზაინერს, ავთანდილს ესტუმრა, რომელმაც მას საკუთარი ახალი კოლექცია დაათვალიერებინა. მათ შორისაა სრულიად განსხვავებული სამოსი, რომელიც ინდიციდუალურობას შეგმატებთ. დიზაინერი გადაცემასთან საუბრისას ამბობს: „ავთანდილი 73“ უფრო მიყვარს, ვიდრე პირველი ხაზი. ეს ჩემი სიამაყეა. გამხდარ გოგონებს ეშინიათ დავარდნილი ქსოვილისგან შეკერილი, ცოტა მოზრდილი ტიპის კაბების ჩაცმის, მაგრამ სპორტულ ფეხსაცმელთან და ჯინსის ქურთუკთან შეხამებული, ძალიან კარგია. ეს ჯინსის ქურთუკი თითქოს ყველასთვის ნაცნობია, მაგრამ ჩვენი ხაზის ქურთუკს ქამარი აქვს და ამით არის განსხვავებული“. წამყვანის კითხვაზე, როგორ შეიძლება გადავასხვაფეროთ ძველი ტანსაცმელი, დიზაინერი პასუხობს - „აიღეთ ფოჩები, დაამაგრეთ თასმებზე და უკვე სხვანაირი ხართ!..“ ავთანდილი ფიქრობს, რომ ჭრელი ნაწარმი საკმაოდ მოთხოვნადია, შესაბამისად, ქართველები შავ ფერს ნელ-ნელა ემშვიდობებიან. რაც შეეხება იმას, ერევა თუ არა საკუთარი ცოლ-შვილის ჩაცმულობაში, ამ კითხვაზე ავთანდილი შემდეგნაირად პასუხობს: „ნაწილობრივ. ანასტასიას ჩამოყალიბებული გემოვნება აქვს და ხშირად იცის, რა რას უხდება. ალბათ, როცა ბავშვობიდან დებ მასში ამას, ეჩვევა. თანაც, კარგად ხატავს და ფერთა გამაში კარგად ერკვევა“. რისი ჩაცმის არ უნდა შეგეშინდეთ, თუკი გამხდარი ხართ - ავთანდილი გირჩევთ (ვიდეო) 