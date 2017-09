ავტოავარია თბილისის შემოსასვლელთან – დაშავებულია 6 ადამიანი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento [1] => lanceti [2] => avtoavaria-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159511 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento [1] => lanceti [2] => avtoavaria-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159511 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8838 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento [1] => lanceti [2] => avtoavaria-tbilisshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento [1] => lanceti [2] => avtoavaria-tbilisshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159511) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18821,15963,8838) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159419 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-02 13:19:42 [post_date_gmt] => 2017-09-02 09:19:42 [post_content] => ჯუთაში ხანძარია.როგორც საგანგებო სიტუაციების სამსახურში აცხადებენ, ცეცხლი ბალახს უკიდია. ადგილზე მობილიზებულია სახანძრო ბრიგადები, სალიკვიდაციო სამუშაოებში 10 მეხანძრე-მაშველი მონაწილეობს. საგანგებო სიტუაციების სამსახურში განმარტავენ, რომ ცეცხლის გავრცელების საშიშროება არ არსებობს. ზაფხულში საქართველოში 52 ტურისტი დაიკარგა

საქართველოს ტერიტორიაზე, ზაფხულის განმავლობაში (1-ელი ივნისიდან 17 აგვისტომდე პერიოდში) 52 ტურისტი დაიკარგა. სააგენტო "ინტერპრესნიუსის" მიერ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოდან გამოთხოვილი ინფორმაციის თანახმად, დაკარგული 52 ტურისტიდან 50 ნაპოვნია, ხოლო 2 გერმანელი ტურისტის სამძებრო სამუშაოები მესტიაში ამ დრომდე მიმდინარეობს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, ტურისტების მიერ დახმარების თხოვნის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აღნიშნულ პერიოდში მცხეთა-მთიანეთის მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა. "იყო საშიშროება, რომ ხანძარი გარდა იმისა, რომ გავრცელდა მშრალ ბალახზე და ბუჩქნარზე, გადასულიყო კერძო სახლებზე. მყისიერი რეაგირების შედეგად აღნიშნული მოხსნილი იქნა, არცე რთი სახლი არ არის დამწვარი. მხოლოდ ერთი დაშლილი შენობა იყო, მეორე სართულზე, მხოლოდ ეს დაიწვა, დაშავებული არავინ არ არის. ხანძარი გავრცელდა სამ ჰექტარზე, ამ მომენტისათვის ხანძარი ლოკალიზებულია, დარჩენილია ცალკეული პატარა კერები ფართობიდან გამომდინარე მაინც კარგად უნდა დამუშავება. მიმდინარეობს დასამუშავებელი სამუშაოები. გავრცელების საშიშროება მოხსნილია, მოსახლეობის ეზოების შემდგომი დაწვის ფაქტორები მოხსნილია", - განაცხადა საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უფროსის მოადგილემ დავით გელაშვილმა. ნაფეტვრებში ხანძარი ლოკალიზებულია 