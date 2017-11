ავტოავარიის შედეგად, ახმეტაში რამდენიმე ადამიანი დაშავდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => akhmeta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189906 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => akhmeta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189906 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 53 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => akhmeta ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => akhmeta ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189906) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6961,53) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 189407 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-21 15:51:36 [post_date_gmt] => 2017-11-21 11:51:36 [post_content] => თბილისში ერთმანეთს რამდენიმე ავტომობილი შეეჯახა. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. როგორც "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, შემთხვევისას გაჩერებულ მანქანას დაეჯახა ავტომობილი. შედეგად არავინ დაშავებულა. უწყების ცნობით, მომხადრზე გამოძიება არ დაწყებულა. სამართალდამრღვევი მძღოლი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისი მუხლით დაჯარიმდება. ზუგდიდში 9 წლის ბავშვს ავტომობილი დაეჯახა, რის შედეგად ის დაიღუპა. თვითმხილველების ინფორმაციით, ბავშვი მაღაზიიდან სახლში ბრუნდებოდა. რეფერალურ ჰოსპიტალში აცხადებენ, რომ დაშავებულს სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანებები აღენიშნებოდა და საავადმყოფოში შემოყვანისას ის უკვე გარდაცვლილი იყო. აეროპორტის გადასახვევიდან ლილოს მიმართულებით მოძრაობა შეფერხდა, რის მიზეზად ავარია დასახელდა - ერთმანეთს ოთხი მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა. როგორც "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია, მიმდინარეობს გამოძიება 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც გაუფრთხილებლობით გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება. ადგილზე მობილიზებულია საპატრულო პოლიცია. 