“ავტომობილები დღეს უფრო მეტი სიფრთხილით მოძრაობდნენ, ვიდრე გუშინ”

მძღოლის ან მგზავრის მიერ უსაფრთხოების ღვედების გამოუყენებლობა – 5 ქულა.

მოძრაობისას მობილური ტელეფონით სარგებლობა – 15 ქულა.

ბავშვთა გადაყვანის უსაფრთხოების წესების დარღვევა – 20 ქულა.

მძღოლის მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება 15 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით, მაგრამ არა უმეტეს 40 კმ/სთ-ისა – 10 ქულა.

40 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით – 20 ქულა.

შემხვედრი სატრანსპორტო ნაკადის გამყოფი, უწყვეტი ღერძულა ხაზის გადაკვეთა და მოძრაობის საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობა – 30 ქულა.

ავტომობილის მართვა ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში, ავტომატურად გამოიწვევს მართვის უფლების შეჩერებას ერთი წლის ვადით.

გასათვალისწინებელია, რომ ფოტო ან ვიდეო ფირზე დაფიქსირებულ ჯარიმებზე, ასევე ჯარიმის გადაუხდელობის გამო დაკისრებულ საურავზე, ქულათა კლების სისტემა არ ვრცელდება. მართვის მოწმობაზე დარიცხული 100 ქულა ერთწლიანია და განულების შემთხვევაში პირს 1 წლით ჩამოერთმევა მართვის უფლება. თუმცა, მას შეუძლია, მეორე დღესვე ჩააბაროს მართვის მოწმობის გამოცდა და წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში მას ისევ 100-ქულიანი მოწმობა მიეცემა. დეტალური ინფორმაცია ცვლილებებზე და თქვენს მართვის მოწმობაზე არსებული ქულების შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ ვებ–გვერდზე: www.police.ge [post_title] => დღეიდან მართვის 100-ქულიანი სისტემა ამოქმედდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dgheidan-martvis-100-quliani-sistema-amoqmedda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-01 10:52:38 [post_modified_gmt] => 2017-07-01 06:52:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142726 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139626 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-19 15:10:58 [post_date_gmt] => 2017-06-19 11:10:58 [post_content] => 2017 წლის პირველი ივლისიდან საგზაო მოძრაობის შესახებ, საქართველოს კანონში შესული ცვლილებები ამოქმედდება. ცვლილებები მართვის მოწმობისთვის 100 ქულის მინიჭებას გულისხმობს. 1 ივლისიდან საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა, ფულად ჯარიმასთან ერთად, მართვის მოწმობაზე დარიცხული 100 ქულის შემცირებასაც გამოიწვევს. ქულების ამოწურვის შემდეგ, მართვის უფლება 1 წლის ვადით შეგეზღუდებათ, მის აღდგენას კი გამოცდის ხელმეორედ ჩაბარების შემდეგ შეძლებთ.გასათვალისწინებელია, რომ ფოტო ან ვიდეო ფირზე დაფიქსირებულ ჯარიმებზე, ასევე ჯარიმის გადაუხდელობის გამო დაკისრებულ საურავზე, ქულათა კლების სისტემა არ ვრცელდება. დეტალური ინფორმაცია ცვლილებებზე და თქვენს მართვის მოწმობაზე არსებული ქულების შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ ვებ–გვერდზე: www.police.ge[post_title] => 1-ელი ივლისიდან მართვის მოწმობის 100 ქულიანი სისტემა ამოქმედდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 1-eli-ivlisidan-martvis-mowmobis-100-quliani-sistema-amoqmeddeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-19 16:14:49 [post_modified_gmt] => 2017-06-19 12:14:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139626 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 129545 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-10 13:01:21 [post_date_gmt] => 2017-05-10 09:01:21 [post_content] => მართვის მოწმობის ასაღებად ავტოსკოლის სასწავლო კურსის გავლა სავალდებულო იქნება, ამასთან ავტოსკოლებთან დაკავშირებით მთავრობა ერთიანი სტანდარტის შემოღებას გეგმავს. მართვის მოწმობის გამოცდის გართულების პარალელურად, ავტოსკოლები, რომლებიც მომავალი მძღოლების უნარ-ჩვევების განვითარებაზე არიან პასუხისმგებელი, რეგულაციებს დაექვემდებარებიან. შსს მინისტრის მოადგილის შალვა ხუციშვილის ინფორმაციით, საკითხი წლის ბოლომდე გადაწყდება.„ავტოსკოლებში სასწავლო პროცესი და ცოდნის ხარისხი უნდა იყოს ერთიან სტანდარტში მოქცეული - უნდა შეიქმნას გარკვეული საბაზისო სტანდარტი, რომელსაც ყველა ავტოსკოლა დააკმაყოფილებს და ეს უნდა მოხდეს მართვის მოწმობის გამოცდის გართულების პარალელურად. ბევრ მძღოლს არ აქვს საკმარისი კვალიფიკაცია და მანევრირების წესებს ხშირად არღვევენ. ეს ავარიების და სიკვდილიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. ჩნდება აუცილებლობა მოხდეს მართვის მოწმობის გამოცდისთვის მძღოლის სათანადოდ მომზადება, რომ საჭესთან დაჯდეს და გამოვიდეს საგზაო მოძრაობაში“, - განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ.ქაოსურად შექმნილი ავტოსკოლები, თაღლითი ტრენერები და საგზაო უსაფრთხოების თვალსაზრისით ავტოსკოლის როლი - „ფორტუნა“ ასოციაცია „საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ ხელმძღვანელს დავით მესხიშვილს ესაუბრა. „ავტოსკოლის გახსნა დღეს შეუძლია ყველას, მომრავლდა თაღლითური ავტოსკოლები, რომლებიც ასწავლიან ე.წ. „კოდირების გზით“ , აზეპირებინებენ ბილეთს, ამ გზით მართვის მოწმობის აღებისას პირს არც თეორიული და არც პრაქტიკული ცოდნა არ აქვს. ეს არის გახშირებული ავტოსაგზაო შემთხვევების მიზეზი, ადამიანებმა უბრალოდ არ იციან მართვა“, - ამბობს „ფორტუნასთან“ დავით მესხიშვილი. ექსპერტების მოთხოვნით ავტოსკოლა შემდეგ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს:ახალი რეგულაციების ამოქმედების შესახებ ყველა ავტოსკოლა უკვე ინფორმირებულია.

თამუნა გოგუაძე

