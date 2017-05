“ავტომობილები, რომლებიც ფარცხალაძეს და მის მეუღლეს ემსახურება, არ არის ჩვენს საკუთრებაში”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagamodziebo-samsakhuri [1] => finansta-saministro [2] => farckhaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130691 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagamodziebo-samsakhuri [1] => finansta-saministro [2] => farckhaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130691 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 409 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sagamodziebo-samsakhuri [1] => finansta-saministro [2] => farckhaladze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sagamodziebo-samsakhuri [1] => finansta-saministro [2] => farckhaladze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130691) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15708,654,409) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130638 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-14 16:30:38 [post_date_gmt] => 2017-05-14 12:30:38 [post_content] => საქართველოს განვითარების ბანკის დაფუძნების შესახებ დეკლარაციის ხელმოწერის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა დღეს ჩინეთის ქალაქ პეკინში, სადაც მიმდინარეობს საერთაშორისო ფორუმი „ერთი სარტყელი - ერთი გზა საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის“. ახალი ბანკის გაცხადებული კაპიტალი 1 მლრდ. აშშ დოლარი, ხოლო შევსებული კაპიტალი - 300 მლნ აშშ დოლარი იქნება. ბანკის დამფუძნებლები არიან ერთ-ერთი უმსხვილესი ჩინური კორპორაცია „CEFC China Energy Company Limited“-ი და კომპანია „Eurasian Invest LLC”. დეკლარაციას საქართველოს მხრიდან ხელი პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა მოაწერა. დეკლარაციის თანახმად, ორივე კომპანიამ აიღო ვალებულება, რომ საქართველოში ახალ კომერციულ ბანკს შექმნიან. დიმიტრი ქუმსიშვილის ინფორმაციით, მათ უკვე მიმართეს საქართველოს ეროვნულ ბანკს იმისათვის, რომ დაიწყოს შესაბამისი განხილვების ოფიციალური პროცედურები. „ჩვენი საბანკო სისტემისათვის და ეკონომიკის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კონკურენცია საბანკო სექტორში,“ - განაცხადა პირველმა ვიცე-პრემიერმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა დეკლარაციაზე ხელმოწერის შემდეგ. მისი თქმით, საქართველოში კიდევ ერთი დიდი ბანკის მხრიდან მუშაობის დაწყება მნიშვნელოვანია კერძო სექტორის განვითარებისათვის. საქართველოში 1 მილიარდი დოლარის კაპიტალის მქონე ჩინური ბანკი გაიხსნება "საქართველო იყო და რჩება აბრეშუმის გზის შემადგენელი ნაწილი. საქართველოს მთავრობა მნიშვნელოვან ფინანსურ ინვესტიციებს ახორციელებს ქვეყნის ძირითად ინფრასტრუქტურაში" - განაცხადა პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჩინეთის ქალაქ პეკინში, საერთაშორისო კონფერენციაზე „ერთი გზა ერთი სარტყელი საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის" ფარგლებში ჩატარებულ თემატურ სესიაზე, რომელიც აბრეშუმის გზის ქვეყნების ფინანსური თანამშრომლობის საკითხებს შეეხებოდა. საქართველოს პირველ ვიცე-პრემიერთან ერთად, სესიაში მონაწილეობა მიიღო გაერთიანებული სამეფოს ფინანსთა მინისტრმა, ფილიპ ჰამონდმა, უნგრეთის ეროვნული ეკონომიკის მინისტრმა მიჰალი ვარგამ, აგრეთვე ინდონეზიის ფინანსთა მინისტრმა, შრი მულიანი ინდრავატიმ, პაკისტანის ფინანსთა მინისტრმა, მოჰამად იშად დარმა, აგრეთვე, აზიის ინფრასტრუქტურის განვითარების ბანკის, ახალი განვითარების ბანკის, ჩინეთის განვითარების ბანკისა და ეიჩესბისი ჰოლდინგის აღმასრულებელმა დირექტორმა. თავის გამოსვლაში, პირველმა ვიცე-პრემიერმა დეტალურად ისაუბრა საქართველოს მთავრობის აქტიურ პოლიტიკაზე ქვეყნის საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით. მისი განცხადებით, საქართველო ისტორიულად იყო და დღესაც რჩება აბრეშუმის გზის განუყოფელ ნაწილად. მისი თქმით, უმოკლესი გზა ჩინეთიდან ევროპამდე სწორედ საქართველოზე გადის. „ჩვენი ქვეყნის ერთერთი უმთავრესი პრიორიტეტია, სრულად გამოიყენოს საკუთარი სატრანზიტო პოტენციალი და გაზარდოს და განავითაროს თავისი ისტორიული როლი აბრეშუმის გზის შემადგენლობაში". პირველი ვიცე-პრემიერის განცხადებით, მნიშვნელოვანია, რომ მსგავს ეკონომიკურ დერეფნებში შეიქმნას სწრაფი და უსაფრთხო გარემო ტვირთების მოძრაობისთვის, ხელი შეეწყოს დასაქმებას და ჩამოაყალიბოს პირობები როგორც ლოკალური და რეგიონული, ისე გლობალური განვითარებისთვის. დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, „ერთი სარტყელი - ერთი გზის" პროექტის განვითარება შექმნის მსოფლიოში უდიდეს პლატფორმას ფინანსური თანამშრომლობისთვის, სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობისთვის, პოლიტიკის კოორდინირებისა და რეგულაციების ჰარმონიზებისთვის. თავის მოხსენებაში, საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერმა ქვეყანაში მიმდინარე ფისკალურ და სტრუქტურულ რეფორმებზე ისაუბრა. მისი თქმით, მიმდინარე ხარჯების შემცირებით გამოთავისუფლებული ფინანსები მიემართება სატრანზიტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობაში, რომელიც „ერთი სარტყელი - ერთი გზის" - აღმოსავლეთ-დასავლეთის საგზაო მაგისტრალის შემადგენელი ნაწილია. დიმიტრი ქუმსიშვილმა ისაუბრა ისეთ მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, როგორიცაა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი და საქართველოს რკინიგზის მოდერნიზება. „ამავე დროს, აღინიშნა, რომ სტრუქტურული რეფორმები უნდა განხორციელდეს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ აბრეშუმის გზის გასწვრივ არსებულ სხვა ქვეყნებშიც, რათა უფრო თავისუფლად მოხდეს სერვისებისა და პროდუქციის გადაადგილება, ტურიზმის განვითარება და სხვა", - განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა.

ქუმსიშვილი: საქართველო იყო და რჩება აბრეშუმის გზის შემადგენელი ნაწილი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წლიური შეხვედრის ფარგლებში, კვიპროსის ქალაქ ნიქოზიაში, საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი, ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი კორეის რესპუბლიკის სტრატეგიისა და ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს, ინ-ჩანგ სონგს შეხვდა. შეხვედრაზე განხილული იყო საქართველოსა და კორეას შორის ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხები. აღინიშნა, რომ დადებითი დინამიკის მიუხედავად, არსებობს განვითარების დიდი შესაძლებლობები. „კორეის რესპუბლიკის მთავრობა დაინტერესებულია ჩვენს ქვეყანასთან ურთიერთობების გაღრმავებით, საქართველოში არსებული საინვესტიციო პოტენციალის ათვისებით. როგორც მოგეხსენებათ, „ნენსკრაჰესის" ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საინვესტიციო პროექტი სწორედ კორეის თანამონაწილეობით ხორციელდება - პროექტში მონაწილეობს კორეის სახელმწიფო კომპანია „K Water"-ი. გარდა ამისა, ჩვენ ვისაუბრეთ აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტსა და სამხრეთ-ჩრდილოეთის საგზაო სატრანზიტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პერსპექტივაზე", - განაცხადა პირველმა ვიცე-პრემიერმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა. შეხვედრაზე კორეულმა მხარემ გამოხადა დიდი ინტერესი და მზაობა, რათა საქართველოში განახორციელოს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პროექტები ქვეყნის ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში, რომელთაც საქართველოს მთავრობა მიზანშეწონილად მიიჩნევს.

"კორეა საქართველოში საინვესტიციო პოტენციალითაა დაინტერესებული" საქართველოს განვითარების ბანკის დაფუძნების შესახებ დეკლარაციის ხელმოწერის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა დღეს ჩინეთის ქალაქ პეკინში, სადაც მიმ