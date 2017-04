ავტოსაგზაო შემთხვევას 5 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => shss [2] => qutaisis-shemovliti-gza [3] => tragikuli-shemtkhveva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124631 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => shss [2] => qutaisis-shemovliti-gza [3] => tragikuli-shemtkhveva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124631 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 55 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => shss [2] => qutaisis-shemovliti-gza [3] => tragikuli-shemtkhveva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => shss [2] => qutaisis-shemovliti-gza [3] => tragikuli-shemtkhveva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124631) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (55,15013,107,15014) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124615 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-23 11:13:04 [post_date_gmt] => 2017-04-23 07:13:04 [post_content] => შსს-ს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, 1974 წელს დაბადებული ა.კ., განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ბრალდებით, ლანჩხუთში დააკავეს. სამართალდამცველებმა, დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას, 168 აბი ნარკოტიკული საშუალება „სუბოქსინი“ ამოიღეს. უწყების ცნობით, ნარკოლოგიური შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ დაკავებისას ა.კ. ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა. დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ის 260-ე მუხლის მე-6 ნაწილის „ა“ ქვეპუნტით). 168 აბი სუბოქსინი - შსს-მ ლანჩხუთში ერთი პირი დააკავა

თბილისში, გურამიშვილის გამზირზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას ახალგაზრდა მამაკაცი ემსხვერპლა. ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც მოტოციკლით გადაადგილდებოდა გაჩერებულ ავტობუსს დაეჯახა, რის შედეგად მოტიციკლისტი ადგილზე გარდაიცვალა. გამოძიება 276-ე მუხლის მეხუთე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად მოტიციკლისტი გარდაიცვალა

გამთენისას თბილისში, გზიდან საცხოვრებელი კორპუსის ეზოში ავტომანქანა გადავარდა. შემთხვევა საბურთალოზე, ფანასკერტელის ქუჩაზე მოხდა. ინციდენტის დროს ეზოში არავინ იყო, დაშავებულები არ არიან, თუმცა მანქანა დაიმტვრა. შსს-ში „ფორტუნას" განუცხადეს, რომ ავტომანქანა თბილისის პოლიციის სამმართველოს ერთ-ერთ განყოფილებას ეკუთვნის. ინციდენტის ამსახველი ფოტომასალა "ფეისბუქის" მომხმარებელმა თეა ახობაძემ გაავრცელა. "რა გავაკეთო, მითხარით, რომ ჩვენს ძვირფას მერიას გავაგებინო ააშენონ კედელი, ეს არის ეზო სადაც ხალხი დადის და ბავშვები თამაშობენ. ყოველ თვე მანქანა ვარდება. მერიას მივმართე და მერე რა ....." - წერს ახობაძე. საცხოვრებელი კორპუსის ეზოში მანქანა ჩავარდა [post_title] => 168 აბი სუბოქსინი - შსს-მ ლანჩხუთში ერთი პირი დააკავა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 168-abi-suboqsini-shss-m-lanchkhutshi-erti-piri-daakava [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-23 11:13:04 [post_modified_gmt] => 2017-04-23 07:13:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124615 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 333 [max_num_pages] => 111 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5ba3558771264c040a908ac709f797a8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )