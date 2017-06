ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ასაკოვანი ქალი გარდაიცვალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => shss ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136168 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => shss ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136168 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 55 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => shss ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => shss ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136168) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (55,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135648 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-01 11:57:52 [post_date_gmt] => 2017-06-01 07:57:52 [post_content] => ალბათობა, რომ საზღვრის რომელიმე წერტილი ადამიანმა მესაზღვრის გვერდის ავლით გადაკვეთოს, დაბალია, თუმცა არსებობს, ამის შესახებ საქართველოს შს მინისტრმა განაცხადა. გიორგი მარგველაშვილმა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის საქმესტან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგი გამართა. მღებრიშვილის თქმით, გამოძიება ჟურნალისტის გაუჩინარებისთანავე დაიწყო. „გამოძიების ფარგლებში კომუნიკაცია შედგა აზერბაიჯანულ მხარესთან, მივიღეთ ოფიციალური ინფორმაცია, რომ დაკავებულიქნა სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომლების მიერ საქართველოს მხრიდან სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ საზღვრის გადაკვეთის და თანხის გადატანის გამო. საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია საზღვრის კონტროლს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ახორციელებს. აღნიშნული სტანდარტი გულისხმობს გამშვები პუნქტების გარდა ტერიტორიების, ე.წ. მწვანე ზოლის მორიგე ჯგუფების მიერ კონტროლს. ალბათობა იმისა, რომ საზღვრის რომელიმე წერტილი ადამიანმა მესაზღვრის გვერდის ავლით გადაკვეთოს, დაბალია, მაგრამ არსებობს. აზერბაიჯანელი კოლეგების განცხადებით მუხთარლის შემთხვევაში ზუსტად მსგავს ფაქტთან გვაქვს საქმე. ეს არის საქმეში ერთადერთი ოფიციალური და სამართლებრივად გამყარებული გარემოება“, - განაცხადა მინისტრმა. გიორგი მღებრიშვილის თქმით, მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მუხთარლის ჰქონდა საზღვრის გადაკვეთის წინასწარ შემუშავებული გეგმა და ეს არ იყო პირველი პრეცედენტი. შს მინისტრი ამბობს, რომ აღნიშნულ გარემოებებს ჯერ-ჯერობით ვერც დაადასტურებს და ვერც უარყოფს, ავთენტურობა გამოძიებამ უნდა დაადგინოს. მინისტრი ჯერ ვერ საუბრობს, ჰქონდა თუ არა წინასწარი ინფორმაცია აზერბაიჯანულ მხარეს, რომ მუხთარლი საზღვრის გადაკვეთას აპირებდა და ახორციელებდნენ თუ არა ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე გაძლიერებულ კონტროლს. „პარალელურად განსხვავებულ ვერსიას გვთავაზობენ მუხთარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა და ადვოკატი სადიკოვი. ადვოკატის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ამბობს, რომ თბილისიდან ძალის გამოყენებით გაიტაცეს და ვარაუდობს, რომ შესაძლოა, საქართველოს სპეცსამსახურის წარმომადგენელი ყოფილიყვნენ. სამწუხაროდ მუხთარლის ადვოკატის განცხადება დაუსაბუთებლად იქნა ატაცებული გარკვეული პირების მხრიდან, ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე ხდება ამ ვერსიის ტირაჟირება“, - განაცხადა მღებრიშვილმა. მესაზღვრის გვერდის ავლით საზღვრის გადაკვეთის შანსი დაბალია, თუმცა არსებობს - მღებრიშვილი

სამართალდამცველებმა ბავშვები, რომლებსაც სხეულზე ნაკაწრები ჰქონდათ, მშობლებთან ერთად სკოლაში გამოკითხეს. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, სხეულზე დაზიანებები სახიფათო ინტერნეტთამაშ "ლურჯი ვეშაპს" არ უკავშირდება. მოზარდების სხეულზე დაზიანებების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გაავრცელა.მათი ინფორმაციით, ერთ-ერთ სკოლაში 13-14 წლის ოთხმა გოგონამ და სამმა ბიჭმა სხეულზე თვითდაზიანებები მიიყენა. სკოლის ერთ-ერთმა პედაგოგმა განაცხადა, რომ დაზიანებები ბავშვების ხელებზე სკოლის მანდატურმა შენიშნა. პედაგოგი ამბობს, რომ ბავშვები თამაშში სავარაუდოდ, უფროსკლასელმა ბიჭმა ჩართო. თბილისის ერთ-ერთ სკოლაში 7-მა ბავშვმა თვითდაზიანებები მიიყენა - უკავშირდება თუ არა "ლურჯ ვეშაპთან"

„ლურჯ ვეშაპთან" დაკავშირებით საქართველოს შსს-მ გამოძიება დაიწყო, უწყება განცხადებას ავრცელებს. უკანასკნელ პერიოდში საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა ინტერნეტსივრცეში გავრცელებული თამაში „ლურჯი ვეშაპი", რომლის ძირითად მომხმარებლებს არასრულწლოვნები წარმოადგენენ. აღნიშნული თამაში გავრცელებულია რუსეთში, დიდ ბრიტანეთსა და ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. თამაშის პრინციპის თანახმად, მოთამაშე ე.წ. კურატორისგან ეტაპობრივად იღებს რამდენიმე ათეულ, სხვადასხვა შინაარსის დავალებას, რომლებიც შესაძლოა, შეიცავდეს თვითდაზიანების მიყენების მოწოდებასაც. თამაშის დასასრულს, მოთამაშეს „კურატორი" აძლევს უკანასკნელ დავალებას, სადაც ის პირდაპირ მოუწოდებს მას თვითმკვლელობისაკენ, რაც, ხშირ შემთხვევაში, მოთამაშის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებით ან ფატალური შედეგით სრულდება. მასმედიის საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, უკანასკნელ პერიოდში აღნიშნულმა თამაშმა საქართველოს ტერიტორიაზეც მოიკიდა ფეხი. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სამმართველომ გამოძიება დაიწყო საქართველოს სსკ-ს 115-ე მუხლით, რაც თვითმკვლელობამდე ან თვითმკვლელობის ცდამდე მიყვანას გულისხმობს და სსკ-ს 285-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, რაც კომპიუტერული მონაცემის ან კომპიუტერული სისტემის უკანონო გამოყენებას გულისხმობს. გამოძიების მთავარ ინტერესს წარმოადგენს იმ გარემოების დადგენა, თუ რამდენად არის შემხებლობაში ინტერნეტში გავრცელებული თამაში ქართულ ინტერნეტსივრცესთან. დანაშაულის პრევენციის მიზნით, შს სამინისტრო მოუწოდებს ინტერნეტმომხმარებლებს, მაქსიმალურად შეიკავონ თავი აღნიშნულ თემაზე ინფორმაციის ფართოდ გავრცელებისგან, რამაც, შესაძლოა, თავის მხრივ, მოზარდებში აღნიშნული თამაშის პოპულარიზაციას შეუწყოს ხელი"-ნათქვამია შსს-ს განცხადებაში. "ლურჯ ვეშაპთან" დაკავშირებით შსს-მ გამოძიება დაიწყო მესაზღვრის გვერდის ავლით საზღვრის გადაკვეთის შანსი დაბალია, თუმცა არსებობს - მღებრიშვილი

ალბათობა, რომ საზღვრის რომელიმე წერტილი ადამიანმა მესაზღვრის გვერდის ავლით გადაკვეთოს, დაბალია, თუმცა არსებობს, ამის შესახებ საქართველოს შს მინისტრმა განაცხადა. გიორგი მარგველაშვილმა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის საქმესტან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგი გამართა. მღებრიშვილის თქმით, გამოძიება ჟურნალისტის გაუჩინარებისთანავე დაიწყო. „გამოძიების ფარგლებში კომუნიკაცია შედგა აზერბაიჯანულ მხარესთან, მივიღეთ ოფიციალური ინფორმაცია, რომ დაკავებულიქნა სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომლების მიერ საქართველოს მხრიდან სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ საზღვრის გადაკვეთის და თანხის გადატანის გამო. საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია საზღვრის კონტროლს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ახორციელებს. აღნიშნული სტანდარტი გულისხმობს გამშვები პუნქტების გარდა ტერიტორიების, ე.წ. მწვანე ზოლის მორიგე ჯგუფების მიერ კონტროლს. ალბათობა იმისა, რომ საზღვრის რომელიმე წერტილი ადამიანმა მესაზღვრის გვერდის ავლით გადაკვეთოს, დაბალია, მაგრამ არსებობს. აზერბაიჯანელი კოლეგების განცხადებით მუხთარლის შემთხვევაში ზუსტად მსგავს ფაქტთან გვაქვს საქმე. ეს არის საქმეში ერთადერთი ოფიციალური და სამართლებრივად გამყარებული გარემოება", - განაცხადა მინისტრმა. გიორგი მღებრიშვილის თქმით, მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მუხთარლის ჰქონდა საზღვრის გადაკვეთის წინასწარ შემუშავებული გეგმა და ეს არ იყო პირველი პრეცედენტი. შს მინისტრი ამბობს, რომ აღნიშნულ გარემოებებს ჯერ-ჯერობით ვერც დაადასტურებს და ვერც უარყოფს, ავთენტურობა გამოძიებამ უნდა დაადგინოს. მინისტრი ჯერ ვერ საუბრობს, ჰქონდა თუ არა წინასწარი ინფორმაცია აზერბაიჯანულ მხარეს, რომ მუხთარლი საზღვრის გადაკვეთას აპირებდა და ახორციელებდნენ თუ არა ამ კონკრეტულ მონაკვეთ