„აწარმოე საქართველოში” და პროექტს „ზრდა საქართველოში“ შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => ekonomikis-saministro [2] => usaid [3] => zrda-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136695 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => ekonomikis-saministro [2] => usaid [3] => zrda-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136695 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2007 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => ekonomikis-saministro [2] => usaid [3] => zrda-saqartveloshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => ekonomikis-saministro [2] => usaid [3] => zrda-saqartveloshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136695) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2007,2122,2728,16311) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136139 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-03 10:00:07 [post_date_gmt] => 2017-06-03 06:00:07 [post_content] => ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, შუა და ცენტრალური აზიის დეპარტამენტის მისიის ხელმძღვანელს შეხვდა. გიორგი გახარიამ მერსედეს ვერა-მარტინთან გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს მთავრობის სტრუქტურული რეფორმების მიმდინარეობა განიხილა. მათ შორის, დაგროვებითი საპენსიო რეფორმა. სავალუტო ფონდის წარმომადგენლებმა ამ კუთხით მიღწეული პროგრესი დადებითად შეაფასეს. გიორგი გახარიამ სავალუტო ფონდის წარმომადგენლებს ბიზნესსახლის კონცეფცია წარუდგინა, რომელზეც საქართველოს მთავრობა მუშაობს. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს საჯარო-კერძო პარტნიორობის სისტემის შექმნის საკითხი და ამ მიმართულებით მიღწეული პროგრესი. [post_title] => გიორგი გახარია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის წარმომადგენლებს შეხვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-gakharia-saertashoriso-savaluto-fondis-misiis-warmomadgenlebs-shekhvda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-02 17:55:54 [post_modified_gmt] => 2017-06-02 13:55:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136139 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 134399 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-26 12:35:45 [post_date_gmt] => 2017-05-26 08:35:45 [post_content] => ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მოწვევით საქართველოს, სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO) საბჭოს პრეზიდენტი დოქტორ ბენარდ ალიუ და ორგანიზაციის ევროპისა და ჩრდილო - ატლანტიკური რეგიონალური ბიუროს დირექტორი ლუის ფონსეკა დი ალმეიდა ეწვივნენ. ვიზიტის ფარგლებში ICAO- ს პირველმა პირებმა შეხვედრა გამართეს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში. შეხვედრას მინისტრის მოადგილე გიორგი ჩერქეზიშვილი, ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის პოლიტიკის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი, სსიპ სამოქალაქო ავიაციის დირექტორი გურამ ჯალაღონია, ასევე საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი კანადაში და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ICAO -ში კონსტანტინე ქავთარაძე ესწრებოდნენ. მხარეებმა საქართველოსა და სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას შორის თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. დოქტორ ბენარდ ალიუმ ხაზი გაუსვა საქართველოს მიერ საავიაციო უსაფრთხოებისა და უშიშროების ზედამხედველობის კუთხით მიღწეულ პროგრესს და წარმატებას. ,,მინდა მივულოცო საქართველოს მთავრობას და მადლობა ვუთხრა ქვეყანაში სამოქალაქო ავიაციის სექტორის განვითარებისთვის, რასაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში,-‘’განაცხადა დოქტორ ბენარდ ალიუმ. ჩერქეზიშვილმა კი აღნიშნა, რომ საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის მიღწევები საკმაოდ შთამბეჭდავია. ,,სამოქალაქო ავიაციის სექტორში მაჩვენებლები ძალიან გაგვიუმჯობესდა. სტანდარტები და მოთხოვნები, რომლებსაც ICAO აყენებს, საკმაოდ მაღალია. დადებითად იქნა შეფასებული ის შრომა, რომელიც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსთან ერთად გაწია. შეხვედრაზე სწორედ ამ წარმატებასა და პროგრესზე იყო საუბარი",- განაცხადა გიორგი ჩერქეზიშვილმა. საქართველო სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO) საბჭოს პრეზიდენტს პირველად მასპინძლობს . ICAO- ს საბჭო არის მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონის 36 სახელმწიფოსაგან შემდგარი მუდმივმოქმედი ორგანო , რომელიც ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს წარმართავს . [post_title] => "სამოქალაქო ავიაციის სექტორში მაჩვენებლები ძალიან გაგვიუმჯობესდა" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samoqalaqo-aviaciis-seqtorshi-machveneblebi-dzalian-gagviumjobesda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-26 12:35:45 [post_modified_gmt] => 2017-05-26 08:35:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134399 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 134318 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-26 11:37:08 [post_date_gmt] => 2017-05-26 07:37:08 [post_content] => „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის მხარდაჭერით ოზურგეთში ასფალტ-ბეტონის გადამამუშავებელი საწარმო გაიხსნება. ქარხანა მიმდინარე წლის ივნისის თვეში ამოქმედდება და ოზურგეთში, ლანჩხუთში, ჩოხატაურში, ფოთსა და ქობულეთში არსებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მოემსახურება. საწარმო საათში 80 ტონა ასფალტის წარმოებას შეძლებს. ახალ ქარხანაში ადგილობრივები დასაქმდებიან. პროექტის ღირებულება კი 1 00000 ლარს შეადგენს. [post_title] => ივნისში ოზურგეთში ასფალტ-ბეტონის გადამამუშავებელი საწარმო გაიხსნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ivnisshi-ozurgetshi-asfalt-betonis-gadamamushavebeli-sawarmo-gaikhsneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-26 11:37:08 [post_modified_gmt] => 2017-05-26 07:37:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134318 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 136139 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-03 10:00:07 [post_date_gmt] => 2017-06-03 06:00:07 [post_content] => ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, შუა და ცენტრალური აზიის დეპარტამენტის მისიის ხელმძღვანელს შეხვდა. გიორგი გახარიამ მერსედეს ვერა-მარტინთან გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს მთავრობის სტრუქტურული რეფორმების მიმდინარეობა განიხილა. მათ შორის, დაგროვებითი საპენსიო რეფორმა. სავალუტო ფონდის წარმომადგენლებმა ამ კუთხით მიღწეული პროგრესი დადებითად შეაფასეს. გიორგი გახარიამ სავალუტო ფონდის წარმომადგენლებს ბიზნესსახლის კონცეფცია წარუდგინა, რომელზეც საქართველოს მთავრობა მუშაობს. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს საჯარო-კერძო პარტნიორობის სისტემის შექმნის საკითხი და ამ მიმართულებით მიღწეული პროგრესი. [post_title] => გიორგი გახარია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის წარმომადგენლებს შეხვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-gakharia-saertashoriso-savaluto-fondis-misiis-warmomadgenlebs-shekhvda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-02 17:55:54 [post_modified_gmt] => 2017-06-02 13:55:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136139 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 200 [max_num_pages] => 67 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0adee2a51f197cdcd2bb1944f3030e59 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )