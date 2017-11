აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => azartuli-tamashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188466 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => azartuli-tamashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188466 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16183 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => azartuli-tamashi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => azartuli-tamashi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188466) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16183) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135379 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-31 12:17:39 [post_date_gmt] => 2017-05-31 08:17:39 [post_content] => 2018 წლიდან თამბაქოს ნაწარმის წამახალისებელ გათამაშებასა და ლატარეაში პრიზებად გამოყენება აიკრძალება. აღნიშნული ცვლილება „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში შევიდა. ცვლილებების თანახმად, იკრძალება თამბაქოს ნაწარმის, აქსესუარისა და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის, სწრაფად და ეფექტიანად რეალიზაციის მიზნით, წამახალისებელ გათამაშებასა და ლატარეაში პრიზებად გამოყენება და მომგებიანი თამაშობების საშუალებით დარიგება. როგორც დადგენილებაში წერია, ცვლილება ძალაში 2018 წლის 1 მაისს შევა. [post_title] => თამბაქოს ნაწარმის პრიზებად გამოყენება აიკრძალება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tambaqos-nawarmis-prizebad-gamoyeneba-aikrdzaleba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-31 12:39:24 [post_modified_gmt] => 2017-05-31 08:39:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135379 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 135379 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-31 12:17:39 [post_date_gmt] => 2017-05-31 08:17:39 [post_content] => 2018 წლიდან თამბაქოს ნაწარმის წამახალისებელ გათამაშებასა და ლატარეაში პრიზებად გამოყენება აიკრძალება. აღნიშნული ცვლილება „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში შევიდა. ცვლილებების თანახმად, იკრძალება თამბაქოს ნაწარმის, აქსესუარისა და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის, სწრაფად და ეფექტიანად რეალიზაციის მიზნით, წამახალისებელ გათამაშებასა და ლატარეაში პრიზებად გამოყენება და მომგებიანი თამაშობების საშუალებით დარიგება. როგორც დადგენილებაში წერია, ცვლილება ძალაში 2018 წლის 1 მაისს შევა. [post_title] => თამბაქოს ნაწარმის პრიზებად გამოყენება აიკრძალება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tambaqos-nawarmis-prizebad-gamoyeneba-aikrdzaleba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-31 12:39:24 [post_modified_gmt] => 2017-05-31 08:39:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135379 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => fad0337c16421e6c80269da053312413 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )