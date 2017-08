აზერბაიჯანიდან ორი ვერტმფრენი ჩამოვიდა, თუმცა მათ მუშაობა შეწყვიტეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155476 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155476 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1780 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (155476) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1780) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155441 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-21 17:42:38 [post_date_gmt] => 2017-08-21 13:42:38 [post_content] => ცეცხლი სოფელ დაბაში იმ ტერიტორიაზე გავრცელდა, სადაც, კამპანია „აღადგინეს“ ფარგლებში, აგვისტოს ომის დროს გადამწვარი მწვანე საფარის აღდგენა მიმდინარეობდა. ადგილზე მყოფი კამპანიის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ მცენარეების ნაწილი უკვე დაიწვა. "დაახლოებით 30% უკვე დამწვარია. ნელნელა გადმოდის აქეთ ხანძარი. ვერტმფრენი მეორე მხარეს მუშაობს. ქვემოთ ერთი სახანძრო დგას, მაგრამ ვერაფერს აკეთებს. ელოდება ქვევით როდის ჩავა ეს ცეცხლი, ქვევით გაუკეთებენ ლოკაციას", – განაცხადა ჩვენთან კამპანიის ორგანიზატორმა სალომე კუკავამ "ფორტუნასთან". მისი თქმით, ცეცხლის სრულად ჩაქრობის შემდეგ, ზუსტად დაითვლიან ნარგავების რა ნაწილი დაიწვა. *** შეგახსენებთ, რომ ბორჯომის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე 2008 წელს გაჩენილი ხანძრის შედეგად, 250–მდე ჰექტარზე ტყის საფარი მთლიანად განადგურდა. კამპანია „აღადგინეს“ ფარგლებში ბორჯომის ტყის აღდგენისთვის 47,270 -მდე ხე დაირგო. პროექტი „ბიას“ ორგანიზებით, 150-მდე კომპანიისა და 5 000-მდე ფიზიკური პირის ჩართულობით განხორციელდა. კამპანიის ფარგლებში, სექტემბერში კიდევ დაახლოებით, 20 ათასამდე ხის დარგვა იგეგმებოდა. "თუ ამ მოცემულობაში, სატყეო ხანძრის წვიმამდე ”ლოკალიზება მოვახერხეთ”, ეს ნიშნავს, რომ უბრალოდ რაც შეიძლება დამწვარიყო - დაიწვა. სხვა შემთხვევაში, სანამ წვიმა არ მოვა, ”ტუპად” უნდა ვებრძოლოთ; ყველაფრით, რითაც შეგვიძლია; მეხანძრეები, მოხალისეები, ვერტმფრენი... თუ საჭირო გახდა და გავრცელების საშიშროება დადგა - დიდ პერიმეტრზე დერეფნების გადაჭრით; თუ უფრო მეტად გაჭირდა - მეზობლებს (უკრაინა, თურქეთი) ვთხოვოთ ავიაციით დახმარება... წვიმამდე სრულად ვერ ჩავაქრობთ; ჰო, კარგია როცა ტყეები მოვლილია, ტყეში მოსიარულე ადამიანები მოწესრიგებულები და პასუხისმგებლობით აღსავსენი, თუმცა ამისგან ჯერ შორს ვართ. ძალიან კარგია, როდესაც ტყეში სახანძრო გზები არსებობს და ყველგან მიდის ტექნიკა, მაგრამ ამ მთა-გორიან ქვეყანაში თვითონ წარმოიდგინეთ გზების ყველგან მიყვანა რა დაჯდება (?!) ალბათ უფრო მეტი სახანძრო ვერტმფრენი და ამ საქმის მცოდნე მფრინავი გვჭირდება. p.s. სამი აგვისტო მაქვს გატარებული ტყის ხანძრის ქრობაში (მათ შორის ერთი იქ, სადაც დღეს ხანძარია) და რაც ზემოთ ჩამოვთვალე, ყველაფერი მიკეთებია", – წერს გოგა ხაჩიძე. საქართველოს მთავრობის მიერ შეძენილი VIP კლასის ორი ვერტმფრენი, რომელიც სახელმწიფოს 55 მილიონი ევრო დაუჯდა, საგანგებო სიტუაციებში გამოუსადეგარი აღმოჩნდა. ხანძრების სიმრავლით გამორჩეულ ზაფხულში ვერტმფრენების საჭიროება უკვე არაერთხელ დადგა დღის წესრიგში. ხანძარი მთაწმინდაზე, ხანძარი ბორჯომში - რთული რელიეფური მდებარეობის გამო, ხანძრის ჩასაქრობად მოსახლეობა ვერტმფრენების გამოყენებას ითხოვდა. საზოგადოების არაერთი მოთხოვნის საპასუხოდ, გამოეყენებინათ ვერტმფრენები ხანძრის ჩასაქრობად, შსს-მ განაცხადა, რომ სასაზღვრო პოლიციისთვის გადაცემული საფრენი საშუალებები საგანგებო სიტუაციებისთვის განკუთვნილი არ არის. AS-332 PUMA-ს ტიპის შვეულმფრენის ექსპლუატაციის წესები სპეციფიკურია და ვერტმფრენის არასწორი დანიშნულებით გამოყენებისას დაზიანების და კატასტროფის რისკი მაღალია. „პუმა სამაშველო ვერტმფრენია ...” „მე თვითონ მიფრენია ამ ვერტმფრენით ღამით,“ - თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, დიმიტრი შაშკინი, ხელისუფლებას სიცრუეში ადანაშაულებს. როგორც „ფორტუნასთან“ ყოფილი მაღალჩინოსანი აცხადებს, სუპერ-პუმა ჩამოყვანისას თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში იყო და კარგად იცნობს ამ ვერტმფრენების შესაძლებლობებს. „ფრანგული ფირმა Eurocopter -გან ყოფილმა ხელისუფლებამ 2 სუპერ პუმა შეიძინა, მათგან ერთი - შედარებით მცირე ზომის მაღალი რანგის თანამდებობის პირების გადაადგილებისთვის იყო განკუთვნილი , ხოლო მეორე - დიდი სუპერ პუმა ჩვეულებრივი , მაღალი დონის სამაშველო-სატვირთო ვერტმფრენია . თანამედროვე, 21-ე საუკუნის საფრენი აპარატი აღჭურვილია ღამის ხედვის სისტემითაც და კომპლექტაციაში მოჰყვებოდ ხანძრისთვის განკუთვნილი წყლის " ლებიოტკა " (ავზი), სწორედ ეს " ლებიოტკა " არის მოხსნილი პუმადან და მიმაგრებული იმ რუსულ ვერტმფრენზე, რომლითაც ახლა ხანძარს აქრობენ,“- აცხადებს დიმიტრი შაშკინი „ფორტუნასთან“. რატომ არ იყენებს ხელისუფლება სუპერ პუმას ?! თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ფიქრობს, რომ ხელისუფლება საკუთარ იმიჯს უფრთხილდება და მრავალგზის უსარგებლო ფუფუნების საგნად გამოცხადებული ვერტმფრენის საჭიროებისამებრ გამოყენება ეუხერხულება. „არაერთი წელია, გვესმის, რომ ყოფილმა ხელისუფლებამ სუპერ პუმები ფუფუნებისთვის შეიძინა და ახლა მისი გამოყენებით მოსახლეობა დაინახავს, რომ ქვეყანაში ასეთი თანამედროვე საფრენი აპარატების არსებობს საჭიროება რეალურად დგას და ხელისუფლების ინტერესებში ეს არ შედის,“ - ფიქროს თავდაცვის უწყების ყოფილი ხელმძღვანელი. სუპერ პუმების მწარმოებელ კომპანია Eurocopter-სა და საქართველოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების გასაჯაროებისკენ მოუწოდებს ხელისუფლებას თავდაცვის სამინისტროს საჰაერო ძალების ყოფილი სარდალი, გენერალი ამირან სალუქვაძე. მისი განმარტებით, რა ტიპის საექსპლუატაციო პირობებით გადმოეცა საქართველოს სუპერ-პუმები და შეიძლება თუ არა მისი სამაშველო ოპერაციებში გამოყენება, ეს დაზუსტებით ხელშეკრულებაში იქნება გაწერილი, რომლის გასაჯაროება ნათელს მოჰფენს სიტუაციას და პოლიტიკურ პოპულიზმსაც დაესმება წერტილი. მიუხედავად ამისა, ავიაციის გენერალი რამდენიმე საყურადღებო დეტალზე აკეთებს „ფორტუნასთან’ აქცენტს. „სუპერ პუმები , რომლებიც საქართველოს ჰყავს შეძენილი, არის E კლასის საფრენი აპარატები, აღჭურვილი ვიპ-კლასის სალონით . როგორც წესი, ვერტმფრენებს, რომელსაც სახანძრო-სამაშველო საქმიანობაში იყენებენ, ასეთი მაღალი კლასის სალონი არ გააჩნიათ. გარდა ამისა, იმ რთულ რელიეფურ პირობებში, სადაც ხანძრის კერა იყო, წყლის დასხმა, ძლიერი დაკვამლიანების გამო, 150-200 მეტრის სიმაღლიდან ხდებოდა, რაც არაეფექტიანია. აქ გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ სუპერ-პუმას მომსახურება ძალიან ძვირი ჯდება, როგორც მისი ფრენა, ასევე რემონტი. რაც შეეხება ღამით ფრენას, ეს ნებისმიერ ვერტმფრენს შეუძლია. აქ მთავარია ეკიპაჟის მომზადების დონე და საქართველოს ძალიან მაღალი კლასის მფრინავები ჰყავს, თუმცა მწარმოებელთან შეუთანხმებლად არ შეიძლება საექსპლუატაციო პირობების უგულვებელყოფა,“ - აცხადებს გენერალი ამირან სალუქვაძე. საავიაციო სფეროს ექსპერტს არაეფექტიანად და არამიზნობრივად მიაჩნია სუპერ-პუმას სახანძრო ვერტმფრენებად გადაკეთების შესაძლებლობაც და ხელისუფლებას საავიაციო პარკის დროულად განახლებისკენ მოუწოდებს. „ სუპერ-პუმების ფასად რამდენიმე სახანძრო-სამაშველო ვერტმფრენის შეძენა იყო შესაძლებელი და გაუმართლებელია მსგავსად ძვირადღირებული ვერტმფრენების დაბალ ფასად გაყიდვაც. სჯობს, ხელისუფლებამ სუპერ-პუმები თავდაცვის სამინსიტროს გადასცეს და საავიაციო ავტოპარკის დროულ განახლებაზე იზრუნოს. ვერტმფრენებს, რომლებსაც დღეს ყველა სახის სამუშაოზე იყენებს ხელისუფლება, მალე ფრენის საათები ამოეწურება,“ - აცხადებს „ფორტუნასთან“ ამირან სალუქვაძე. Super Puma საქართველოში Super Puma ამ დროისთვის სასაზღვრო პოლიციის ბალანსზეა. 