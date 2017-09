აზიის განვითარების ბანკთან სამომავლო პროექტები განიხილება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dimitri-qumsishvili [1] => energetika [2] => aziis-ganvitarebis-banki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166076 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dimitri-qumsishvili [1] => energetika [2] => aziis-ganvitarebis-banki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166076 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2140 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dimitri-qumsishvili [1] => energetika [2] => aziis-ganvitarebis-banki ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dimitri-qumsishvili [1] => energetika [2] => aziis-ganvitarebis-banki ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166076) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2937,2140,2427) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165350 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-19 17:23:44 [post_date_gmt] => 2017-09-19 13:23:44 [post_content] => ჩვენ ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას ხელი მოვაწერეთ. ამჟამად მიმდინარეობს საბოლოო სახელმწიფოებრივი პროცედურების განხორციელება. უნდა მოხდეს რატიფიცირება. დღეს ჩვენ შევთანხმდით, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს აღნიშნული შეთანხმების რატიფიცირება, - განაცხადა პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ეროვნულ-პოლიტიკური საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე მა ფეიჰუასთან შეხვედრის შემდეგ. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, პირველი ვიცე-პრემიერის განცხადებით, შეხვედრაზე საუბარი წარიმართა სხვადასხვა პრიორიტეტული მიმართულებების განვითარებაზე. მათ შორის, დიმიტრი ქუმსიშვილმა დაასახელა ტურიზმი, რომლის განვითარების მიმართულებითაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადასადგმელი. ასევე, ინდუსტრიული მიმართულება. პირველმა ვიცე-პრემიერმა დადებითად შეაფასა რამდენიმე დღის წინ ჩინეთში ხელმოწერილი შეთანხმება, რომელიც ფოთში ერთობლივი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებას ითვალისწინებს. ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების რატიფიცირება მალე მოხდება საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი, ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მთავარ ექსპერტს ლუსილა მაკლოჰანსა და ფონდის ტექნიკური დახმარების მისიის სხვა წარმომადგენლებს შეხვდა. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრას ასევე დაესწრო ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე, შემოსავლების სამსახურის უფროსი გიორგი თაბუაშვილი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ფისკალური ურთიერთობების დეპარტამენტის ტექნიკური დახმარების მისიის პროექტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში ხორციელდება. პროექტი სამწლიანია და ითვალისწინებს სამსახურის გაძლიერებას რამდენიმე მიმართულებით. შეხვედრაზე აქცენტი იმ საკითხებზე გაკეთდა, სადაც უფრო სჭირდება დახმარება შემოსავლების სამსახურს. აღინიშნა, რომ პროექტის ფარგლებში საქართველოში გაგრძელდება საერთაშორისო ექსპერტების ვიზიტი, რათა უფრო გაძლიერდეს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური ინსტიტუციონალურად და გაუმჯობესდეს მისი მომსახურება.

შემოსავლების სამსახურის გასაძლიერებლად საქართველოში გაგრძელდება საერთაშორისო ექსპერტების ვიზიტი სასიხარულოა, რომ მსოფლიო ბანკის მიგნებები, პრაქტიკულად, ემთხვევა ჩვენს ოთხპუნქტიან რეფორმას, - ამის შესახებ ჟურნალისტებს პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განუცხადა. ქუმსიშვილის განცხადებით, მსოფლიო ბანკთან დღემდე განხორციელებული პროექტები არის ძალიან წარმატებული და შემდგომშიც იგეგმება, რომ ეს პროექტები გაგრძელდეს და გაძლიერდეს. „რაც არის სასიხარულო, არის ის, რომ მიგნებები, რომელიც მსოფლიო ბანკმა გააკეთა, პრაქტიკულად, ემთხვევა ჩვენს ოთხპუნქტიან რეფორმას. ეს არის სწორედაც რომ ეკონომიკური რეფორმები, ის რეფორმები, რომელმაც ქვეყანაში უნდა გაზარდოს ექსპორტის პოტენციალი, უნდა გაზარდოს, როგორც საქონლის, ისე მომსახურების ექსპორტი, ტრანზიტის პოტენციალი და ადამიანური რესურსის შესაძლებლობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის სწორედაც განათლების რეფორმა, რომელშიც ჩვენ ძალიან დიდ ძალისხმევას ვდებთ, ასევე, ეს არის ის ძირითადი მიმართულებები და ეკონომიკური რეფორმები, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ. მსოფლიო ბანკთან დღეს ჩვენ აღვნიშნავთ 25 წლის თანამშრომლობას. მსოფლიო ბანკი არის ჩვენი ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მხარდამჭერი ორგანიზაცია და შესაბამისად, ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ მომავალშიც გვექნება ძალიან წარმატებული პროექტები. მსოფლიო ბანკთან დღემდე განხორციელებული პროექტები არის ძალიან წარმატებული და შემდგომშიც ვგეგმავთ, რომ ეს პროექტები გაგრძელდეს და გაძლიერდეს", - განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა. შეგახსენებთ, დიმიტრი ქუმსიშვილი ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტ სირილ მიულერსა და მსოფლიო ბანკის დელეგაციას შეხვდა. შეხვედრაზე განხილული იყო საქართველოსა და მსოფლიო ბანკის თანამშრომლობის 25 წლის შედეგები, საქართველოში მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმები, მსოფლიო ბანკის ჯგუფის სტრატეგია 2018-2021 წლებისთვის და პროექტების მიმდინარეობის საკითხები. მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოში მსოფლიო ბანკთან ჩვენი ქვეყნის თანამშრომლობის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით იმყოფება.

დიმიტრი ქუმსიშვილი - მსოფლიო ბანკის მიგნებები ემთხვევა ჩვენს ოთხპუნქტიან რეფორმას ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების რატიფიცირება მალე მოხდება

ჩვენ ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას ხელი მოვაწერეთ. ამჟამად მიმდინარეობს საბოლოო სახელმწიფოებრივი პროცედურების განხორციელება. უნდა მოხდეს რატიფიცირება. დღეს ჩვენ შევთანხმდით, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს აღნიშნული შეთანხმების რატიფიცირება, - განაცხადა პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ეროვნულ-პოლიტიკური საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე მა ფეიჰუასთან შეხვედრის შემდეგ. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, პირველი ვიცე-პრემიერის განცხადებით, შეხვედრაზე საუბარი წარიმართა სხვადასხვა პრიორიტეტული მიმართულებების განვითარებაზე. მათ შორის, დიმიტრი ქუმსიშვილმა დაასახელა ტურიზმი, რომლის განვითარების მიმართულებითაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადასადგმელი. ასევე, ინდუსტრიული მიმართულება. პირველმა ვიცე-პრემიერმა დადებითად შეაფასა რამდენიმე დღის წინ ჩინეთში ხელმოწერილი შეთანხმება, რომელიც ფოთში ერთობლივი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებას ითვალისწინებს.