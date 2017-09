აზიური ფაროსანას პრობლემის მოგვარებაში, სავარაუდოდ, ავიაციაც ჩაერთვება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => otar-danelia [1] => aziuri-farosana [2] => aviacia-chaertveba [3] => ganckhadeba-sesiaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160805 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => otar-danelia [1] => aziuri-farosana [2] => aviacia-chaertveba [3] => ganckhadeba-sesiaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160805 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1788 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => otar-danelia [1] => aziuri-farosana [2] => aviacia-chaertveba [3] => ganckhadeba-sesiaze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => otar-danelia [1] => aziuri-farosana [2] => aviacia-chaertveba [3] => ganckhadeba-sesiaze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160805) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18924,18508,18925,1788) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160597 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-06 14:33:31 [post_date_gmt] => 2017-09-06 10:33:31 [post_content] => საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის, ლევან დავითაშვილის განცხადებით, შესაძლოა, წელს თხილის მოსავალი შემცირდეს და გასულ წელთან შედარებით 20-30%-ით ნაკლები იყოს. დავითაშვილის თქმით, თხილის მოსავლის შემცირება რამდენიმე ფაქტორმა გამოიწვია. მათ შორის აზიურმა ფაროსანამ და კლიმატური პირობების ცვალებადობამ. „წლის დასაწყისში გვქონდა ჭარბი ნალექი, შესაბამისად, კარგი პროდუქტი რომ მიგვეღო, განსაკუთრებული ღონისძიებების გატარება დაგვჭირდა. ჩვენ გვყავს ახალი მავნებელი, ეს ახალია ევროპისთვისაც, გამოცდილება გროვდება ამასთან დაკავშირებით და არაერთხელ გვითქვამს, რომ, თუ მოსახლეობა არ იქნება მასიურად კონსოლიდირებული, მარტო სახელმწიფო მას ვერ დაამარცხებს. ჩვენი თხილის მწარმოებლები თუ არ იქნებიან მასობრივად მობილიზებულები, ვერ მივიღებთ კარგ შედეგს. გვჭირდება მცენარეთა დაცვის სწორი ღონისძიებების გატარება. ჩვენ განვახორციელეთ ერთი შეწამვლა და მეორე არ გამოვიდა, რადგან უკვე მოსავლის აღების დრო მოვიდა, იყო საფრთხე მოსავლის დაბინძურების. გადავდივართ სხვა კულტურებში, სადაც მოწამვლის საშუალება გვექნება", - განაცხადა დავითაშვილმა. [post_title] => თხილის მოსავალი შესაძლოა 20-30%-ით ნაკლები იყოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tkhilis-mosavali-shesadzloa-20-30-it-naklebi-iyos-levan-davitashvili [post_title] => აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლაში მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო კონვენცია დაგვეხმარება

[post_content] => აზიური ფაროსანას გავრცელებასთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემასთან ბრძოლაში, საქართველოს მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო კონვენცია IPPC დახმარებას ჰპირდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, მავნებელთან ბრძოლის საკითხები დღეს სოფლის მეურნეობის მინიტრმა ლევან დავითაშვილმა, მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო კონვენციის (IPPC) გენერალურ მდივანთან, ჯინგუენ შიასთან შეხვედრაზე განიხილა. სოფლის მეურნეობის მინიტრის განცხადებით, მავნებელთან ბრძოლის საერთაშორისო გამოცდილების გამოყენება საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია. „ახალი ინვაზიური მავნებელი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, ამ მავნებელთან ბრძოლის დიდი საერთაშორისო პრაქტიკა ევროპაშიც არ არსებობს. შედარებით, მეტი გამოცდილება ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაუგროვდათ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად ჩამოვაყალიბოთ, ის მიდგომები, რაც ეფექტიანი იქნება მავნებლის დასამარცხებლად",- განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. როგორც მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო კონვენციის (IPPC) გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, საქართველო აზიური ფაროსანას სახით, მნიშვნელოვანი პრობლემის წინაშე დგას და მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლაში მინისტრს სრული მხარდაჭერა აღუთქვა. „ჩვენ ვითანამშრომლებთ მცენარეთა მავნე ორგანიზმებისგან დაცვისა და ფიტოსანიტარული საკარანტინო ღონისძიებების ჩატარების, აგრეთვე სურსათის უვნებლობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიმართულებით", - აღნიშნა ჯინგუენ შიამ. [post_title] => აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლა გრძელდება

[post_content] => სამეგრელოს რეგიონის მარტვილის, სენაკის, აბაშის, ჩხოროწყოს და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტების ფერმერებს აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ღონისძიებები გააცნეს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ერთობლივი მასშტაბური პროექტის „მობილური ექსტენცია" ფარგლებში სპეციალისტებმა ადგილობრივების ბაღები და ნაკვეთები დაათვალიერეს და თხილის ბაღის გაშენების, მარცვლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის და დაავდებებთან ბრძოლის მეთოდებზე ინფორმაცია მიაწოდეს. პროექტის „მობილური ექსტენცია" ფარგლებში სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის და სოფლის მეურნეობის რეგიონული საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის წარმომადგენლებმა აგვისტოს თვეში სამეგრელოს ყველა მუნიციპალიტეტის და სოფლის ადგილობრივ ფერმერს დასავლეთ საქართველოში გავრცელებულ მავნებელთან დაკავშირებით კონსულტაციები გაუწიეს. აღსანიშნავია, რომ აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგოდ სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში პირველ ეტაპზე 53 000 ჰექტარი თხილის ფართობი მაღალი ხარისხის ბიფენტრინის ჯგუფის პრეპარატით შეწამლა. ღონისძიების მეორე ეტაპი სამეგრელოს, იმერეთის და გურიის მუნიციპალიტეტების სოფლებში მიმდინარეობს. მეორე ეტაპზე სულ 50 000 ჰექტრის დამუშავებაა დაგეგმილი. [post_title] => თხილის მოსავალი შესაძლოა 20-30%-ით ნაკლები იყოს

[post_content] => საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის, ლევან დავითაშვილის განცხადებით, შესაძლოა, წელს თხილის მოსავალი შემცირდეს და გასულ წელთან შედარებით 20-30%-ით ნაკლები იყოს. დავითაშვილის თქმით, თხილის მოსავლის შემცირება რამდენიმე ფაქტორმა გამოიწვია. მათ შორის აზიურმა ფაროსანამ და კლიმატური პირობების ცვალებადობამ. „წლის დასაწყისში გვქონდა ჭარბი ნალექი, შესაბამისად, კარგი პროდუქტი რომ მიგვეღო, განსაკუთრებული ღონისძიებების გატარება დაგვჭირდა. ჩვენ გვყავს ახალი მავნებელი, ეს ახალია ევროპისთვისაც, გამოცდილება გროვდება ამასთან დაკავშირებით და არაერთხელ გვითქვამს, რომ, თუ მოსახლეობა არ იქნება მასიურად კონსოლიდირებული, მარტო სახელმწიფო მას ვერ დაამარცხებს. ჩვენი თხილის მწარმოებლები თუ არ იქნებიან მასობრივად მობილიზებულები, ვერ მივიღებთ კარგ შედეგს. გვჭირდება მცენარეთა დაცვის სწორი ღონისძიებების გატარება. ჩვენ განვახორციელეთ ერთი შეწამვლა და მეორე არ გამოვიდა, რადგან უკვე მოსავლის აღების დრო მოვიდა, იყო საფრთხე მოსავლის დაბინძურების. გადავდივართ სხვა კულტურებში, სადაც მოწამვლის საშუალება გვექნება", - განაცხადა დავითაშვილმა.