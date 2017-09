აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებებში დღეიდან ავიაცია ჩაერთვება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biologiuri-shewamvla [1] => aziuri-farosana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162987 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biologiuri-shewamvla [1] => aziuri-farosana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162987 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8612 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biologiuri-shewamvla [1] => aziuri-farosana ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biologiuri-shewamvla [1] => aziuri-farosana ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162987) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18508,8612) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162294 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-11 16:05:11 [post_date_gmt] => 2017-09-11 12:05:11 [post_content] => სოფლის მეურნეობის მინისტრის, ლევან დავითაშვილის განცხადებით, ფაროსანასთან საბრძოლველად ფერმერებს ქიმიური პესტიციდები დაურიგდებათ. ლევან დავითაშვილის თქმით, ქიმიური პესტიციდების გამოყენებასთან დაკავშირებით, მოსახლეობასთან საინფორმაციო შეხვედრები მიმდინარეობს, თუმცა კონკრეტულ ტერიტორიაზე ავიაციის გამოყენებამდე ერთი დღით ადრე, მათ გააფრთხილებენ. „ეს არის ქიმიური პესტიციდი და შესაბამისად, უნდა მოვერიდოთ. არსებობს მასთან მოპყრობის სპეციალური წესები და პირობები, რაზეც წლის დასაწყისიდან არაერთი ტრენინგი და საინფორმაციო ღონისძიება ჩავატარეთ და ახლაც გრძელდება. ჩემი მოადგილე არის რეგიონში და ატარებს შეხვედრებს ყველა მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელთან, ფაქტობრივად, სამივე რეგიონში და ინფორმაციის მიწოდება ხდება საკმაოდ ინტენსიურად. რაც შეეხება ავიაციის ჩართვას, ჩვენ წინა დღით გავაფრთხილებთ ხოლმე კონკრეტულად იმ ტერიტორიის მცხოვრებლებს, სადაც ავიაციას გამოვიყენებთ”, - აღნიშნა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა. ფაროსანასთან საბრძოლველად ფერმერებს ქიმიური პესტიციდები დაურიგდებათ

სოფლის მეურნეობის მინისტრის, ლევან დავითაშვილის, განცხადებით, აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ავიაციით შეწამვლა დიდ რისკებს შეიცავს, განსაკუთრებით იმ ადგილებში, რომლებიც დასახლებებთან ახლოსაა. ამის შესახებ ლევან დავითაშვილმა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. „აზიური ფაროსანა ადამიანისთვის საშიში არ არის. ის არის სასოფლო-სამეურნეო მავნებელი და ადამიანს არ ერჩის. სახელმწიფო მავნებელთან ბრძოლას აგრძელებს. რაც შეეხება მოსახლეობის მობილიზებას, გვესმის მოსახლეობის შეჭირვებული მდგომარეობა და გათვალისწინებულია იმ პესტიციდების მიწოდება, რომელიც ეფექტურია მავნებელთან ბრძოლის კუთხით. რაც შეეხება პროცესში ავიაციის შესაძლო ჩართვას, ავიაციის გამოყენების შესაძლო არეალი არის შეზღუდული. უნდა ვიფრთხილოთ. შეწამვლა ხდება შხამიანი ნივთიერებით, შესაბამისად, მოსახლეობით დასახლებულ ადგილებთან ახლოს დიდი რისკია. ეს საკითხი დღის წესრიგში ყოველთვის იყო და მავნებელთან საბრძოლველად ყველა შესაძლო ვარიანტი განიხილება," - აღნიშნა დავითაშვილმა. ფაროსანასთან ბროლაში ავიაციის ჩართვა დიდი რისკი და საფრთხეა - ლევან დავითაშვილი

აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, დასავლეთ საქართველოში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დამატებითი ტექნიკაა მობილიზებული. სამინისტროს ინფორმაციით, მავნებლის გავრცელების კერებში 30 ერთეული სპეციალური ტექნიკა (თერმული ნისლის გენერატორები, სამანქანე შემასხურებლები,სატრაქტორო აგრეგატები, მაღალი წარმადობის დისპერსიული აეროზოლური შემასხურებელი) მუშაობს. დღეისათვის დამუშავებულია 82 500 ჰექტარი ფართობი. მათ შორის, პირველ ეტაპზე დამუშავდა 53 000 ჰა, ხოლო მეორე ეტაპზე - 29 500 ჰა ფართობი, აქედან სამეგრელოში - 20 240 ჰექტარი, გურიაში - 4600 ჰექტარი, იმერეთში - 4660 ჰექტარი. ქიმიური წამლობა ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. 5 სექტემბერს მავნებლის საწინააღმდეგოდ ფართობები დამუშავდა შემდეგ მუნიციპალიტეტებსა და სოფლებში: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ღრმაღელე - 210 ჰა, სოფელი ჩოლობარგი - 65 ჰა, სოფელი შუხუთი - 30 ჰა; ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი: სოფელი შრომა - 120 ჰა, სოფელი ძიმითი - 45 ჰა; ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ამაღლება -180 ჰა; სამეგრელო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ცვანე - 393 ჰა, სოფელი ჭითაწყარი - 40 ჰა, სოფელი ხეცერა - 120 ჰა, სოფელი ხურჩა - 75ჰა, სოფელი ჯიხაშკარი - 210 ჰა, სოფელი ჯუმი - 120 ჰა, ზუგდიდი -30 ჰა; ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი: სოფელი კირცხი - 235ჰა, სოფელი ლესიჭინე - 205 ჰა; წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ობუჯი - 150 ჰა; აბაშის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ანჟელი - 370ჰა, სოფელი წყემი - 35 ჰა. სამტრედიის და ხონის მუნიციპალიტეტებში 4600 ჰექტარია დამუშავებული. აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ დამატებითი ტექნიკაა მობილიზებული 