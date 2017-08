ბაჩო და დათა ახალაიების დედა გარდაიცვალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => data-akhalaia [1] => bacho-akhalaia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154693 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => data-akhalaia [1] => bacho-akhalaia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154693 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1253 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => data-akhalaia [1] => bacho-akhalaia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => data-akhalaia [1] => bacho-akhalaia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154693) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3401,1253) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129749 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-10 17:24:31 [post_date_gmt] => 2017-05-10 13:24:31 [post_content] => ბაჩო ახალაიას ახალი ადვოკატი მისი მეუღლე ანი ნადარეიშვილი იქნება. ყოფილი თავდაცვის მინისტრის სასამართლო პროცესზე ანი ნადარეიშვილი დღეს პირველად გამოვიდა. ბაჩო ახალაიას ბრალი გენერალ სერგო თეთრაძის წამების საქმეზე აქვს წარდგენილი, მის ინტერესებს მეორე ადვოკატი მალხაზ ველიჯანაშვილიც იცავს. სასამართლო პროცესი დახურულ რეჟიმში გაიმართა, საქმის პროკურორის განმარტებით, დასაკითხი მოწმეები ისეთი ტიპის საიდუმლო ინფორმაციას გააჟღერებდნენ, რისი გახმაურებაც კანონით არ შეიძლება. სხდომის დახურვას არ დაეთანხმა ბრალდებული. ბაჩო ახალაიას განცხადებით, მას დამატებით 60 000 ლარის გაფლანგვას ედავებიან და ეს საიდუმლო არ არის. [post_title] => ბაჩო ახალაიას ადვოკატი მისი მეუღლე იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bacho-akhalaias-advokati-misi-meughle-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 17:27:15 [post_modified_gmt] => 2017-05-10 13:27:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129749 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 24078 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-01-13 13:43:06 [post_date_gmt] => 2016-01-13 09:43:06 [post_content] => უკრაინის პატრიარქმა ბაჩო ახალაია უმაღლესი საეკლესიო ორდენით დააჯილდოვა, ამის შესახებ ახალაიას ცოლი ანი ნადარეიშვილი „ფეისბუქის“ საკუთარ გვერდზე წერს და ფოტოებს აქვეყნებს. როგორც პატრიარქის გადაწყვეტილებაშია ნათქვამი, ჯილდო ახალაიამ უკრაინაში სულიერების აღორძინებაში მიღებული ღვაწლისთვის დაიმსახურა. [post_title] => ბაჩო ახალაია უკრაინის პატრიარქმა უმაღლესი საეკლესიო ორდენით დააჯილდოვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bacho-akhalaia-ukrainis-patriarqma-umaghlesi-saeklesio-ordenit-daajildova [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-13 13:45:25 [post_modified_gmt] => 2016-01-13 09:45:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=24078 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 7432 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-11-04 13:52:35 [post_date_gmt] => 2015-11-04 09:52:35 [post_content] => უკრაინული ვებ-გვერდი კიდევ ერთ აუდიოჩანაწერს აქვეყნებს, რომელიც, სავარაუდოდ, დათა ახალაიასა და რომეო საჯაიას სატელეფონო საუბარს ასახავს. საუბარში ახალაია და საჯაია სამეგრელოდან „რუსთავი 2“-ის ოფისთან და სასამართლოსთან ხალხის ჩამოყვანას გეგმავენ. "200 კაცი იყო მოსული, მოვარდნილი ჩვენთან. ესენი წავიდნენ "რუსთავის" შენობისკენ, სადაც ასეთი ინფორმაციაა, რომ გადააცმევენ სპეცნაზელებს ან კუნთიანებს სამოქალაქო ფორმას, ვითომ ხალხი მიცვივდა, რომ პოლიცია არ შეუშვან. დღეს დავრეკე და აკომ მითხრა, წამოვიდნენო", - აღნიშნავს საჯაია. საჯაიასა და ახალაიას საუბრის ნაწილი მეგრულ ენაზეა. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=AOg_K_jmB40[/embed] [post_title] => ახალი სატელეფონო ჩანაწერები - დათა ახალაია და რომეო საჯაია ხალხის მობილიზაციაზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhali-satelefono-chanawerebi-data-akhalaia-da-romeo-sajaia-khalkhis-mobilizaciaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-11-04 14:05:29 [post_modified_gmt] => 2015-11-04 10:05:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=7432 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 129749 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-10 17:24:31 [post_date_gmt] => 2017-05-10 13:24:31 [post_content] => ბაჩო ახალაიას ახალი ადვოკატი მისი მეუღლე ანი ნადარეიშვილი იქნება. ყოფილი თავდაცვის მინისტრის სასამართლო პროცესზე ანი ნადარეიშვილი დღეს პირველად გამოვიდა. ბაჩო ახალაიას ბრალი გენერალ სერგო თეთრაძის წამების საქმეზე აქვს წარდგენილი, მის ინტერესებს მეორე ადვოკატი მალხაზ ველიჯანაშვილიც იცავს. სასამართლო პროცესი დახურულ რეჟიმში გაიმართა, საქმის პროკურორის განმარტებით, დასაკითხი მოწმეები ისეთი ტიპის საიდუმლო ინფორმაციას გააჟღერებდნენ, რისი გახმაურებაც კანონით არ შეიძლება. სხდომის დახურვას არ დაეთანხმა ბრალდებული. ბაჩო ახალაიას განცხადებით, მას დამატებით 60 000 ლარის გაფლანგვას ედავებიან და ეს საიდუმლო არ არის. [post_title] => ბაჩო ახალაიას ადვოკატი მისი მეუღლე იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bacho-akhalaias-advokati-misi-meughle-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 17:27:15 [post_modified_gmt] => 2017-05-10 13:27:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129749 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c1ace9d62317768d86f98995419fb377 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )