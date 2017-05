ბახმაროს მიმართულებით გადაადგილება უკვე შესაძლებელია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bakhmaro [1] => bakhmaros-ganvitareba [2] => gzebi-bakhmaroshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131406 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bakhmaro [1] => bakhmaros-ganvitareba [2] => gzebi-bakhmaroshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131406 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => ეკონომიკის სამინისტროს სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო პოლიტიკის დეპარტამენტის, ადგილობრივი თვითმმართველობის, ,,არტსტუდიო-პროექტისა" და ,,გეოგრაფიკის" წარმომადგენლები, ასევე სამთო-სათხილამურო კურორტებისა და ტრასების დაგეგმარების სპეციალისტ-ექსპერტები სამუშაო ვიზიტით ბახმაროში იმყოფებოდნენ, სადაც ზამთრის პირობებში, არსებული დასაგეგმარებელი ტერიტორია დაათვალიერეს და საექსპერტო შეფასებები გააკეთეს. ე კონომიკის სამინისტრო შესაბამის კერძო და საჯარო უწყებებთან ერთად ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მომზადებაზე მუშაობს. სპეციალისტების ერთმა ჯგუფმა დასაგეგმარებელი ტერიტორიები, ასევე პანორამული გადმოსახედი ადგილები დაათვალიერა და ზონირებისა და განაშენიანების რეგულირების კონტექსტში შეაფასა. პარალელურად, სპეციალისტების მეორე ჯგუფმა, წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად, სამთო-სათხილამურო ტრასების, გაუკვალავ თოვლში სრიალის (ჰელისკის) და ინფრასტრუქტურის მოწყობის შესაძლებლობების ანალიზის მიზნით, შვეულმფრენით შემოგარენი მთების, ხეობებისა და ფერდობების დაზვერვა-შეფასება განახორციელა. ამავე მიზნით თხილამურებით ათი საექსპერტო დაშვება განხორციელდა. სამუშაო ჯგუფის წევრებმა ერთანეთში ინფორმაცია გაცვალეს და ბახმაროს განვითარების საკითხებზე იმსჯელეს. დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს ბახმაროში ჰელისკის განვითარებაზე მომუშავე შვეიცარიელმა ინვესტორმა და მისმა ადგილობრივმა პარტნიორებმა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 25 თებერვლის №317 განკარგულების ,,ბახმაროს საკურორტო ზონის განვითარებისათვის ზოგიერთ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ შესაბამისად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის შემუშავების მიზნით საპროექტო მომსახურების მომწოდებლის შერჩევაზე. კონკურსში გამარჯვებულმა კომპანიამ - შპს ,,არტსტუდიო-პროექტმა" უკვე დაასრულა და სამინისტროსთან, ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობასთან შეათანხმა პირველი და მეორე ეტაპის სამუშაოები. ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა მესამე ეტაპის სამუშოებზე, რაც ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავებას გულისხმობს. „მინდა მადლობა გადავუხადო გუბერნატორს, რომლის უშუალო ჩართულობითაც მოხდა ბახმაროში სატელეფონო კომუნიკაციისა და ინტერნეტის ჩართვა. კურორტზე აღდგა ელექტრო ენერგიის მიწოდება. მობილიზება გაუკეთდა სამაშველო სამსახურს და პოლიციას. მისი ხელშეწყობით თავს დაცულად ვგრძნობთ და მნიშვნელოვნად გვიადვილდება სხვადასხვა უწყებებთან კომუნიკაცია. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა და კურორტის ადმინისტრაცია მაქსიმალურად გვეხმარებიან დასახული მიზნის მიღწევაში. მომავალი სეზონისთვის ვაპირებ სასტუმროს აშენებას, შევიძენ დამატებით ტექნიკას და დავასაქმებ კიდევ უფრო მეტ ადამიანს. ვაფასებ იმ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლებიც ბახმაროსთან მიმართებაში თქვენმა მთავრობამ განახორციელა. სასიხარულოა, რომ უკვე დაწყებულია გაზიფიცირების საპროექტო სამუშაობი და ბახმაროს განვითარების გენერალურ გეგმაზე მუშაობა. ჩვენ ერთად შევძლებთ ბახმაროს სწრაფ განვითარებას“- განაცხადა გერმანელმა ინვესტორმა. სატესტო სეზონზე ბახმაროს 60-მდე ტურისტი სტუმრობდა, მომავალი წლისთვის კი იგეგმება მათი რაოდენობის გაოთხმაგება და დაიწყება ამ მასშტაბური პროექტის განვითარება. "მოწონება ძალიან დიდია და თამამად შეიძლება ითქვას, რო ბახმაროს ახალი ცხოვრება უკვე ამოიქოქა", – ამის შესახებ გურიის გუბერნატორმა განაცხადა. ის, რომ ტურისტები ქართული კურორტით ნამდვილად მოიხიბლნენ, მათ მიერ გამოქვეყნებული პოსტიდანაც ჩანს. „მარტოხელა, უცნაური და ავთენტური“ – ამაზე უკეთესს ვერსად ნახავთ – წერენ გერმანელი ტურისტები ბახმაროს შესახებ. მათი თქმით, საქართველო ნამდვილად მთების სამშობლოა, მაგრამ ამ მხრივ თითქმის განუვითარებელი. „მხოლოდ რამდენიმე ასასვლელი საშუალება და ვერტმფრენია კავკასიის მწვერვალზე მოსახვედრად. ამ მთების ჯაჭვის სამხრეთ მხარე ფაქტობრივად, სრულიად აუთვისებელია. მაგალითად მხოლოდ ერთი გზაა ბახმაროში მისასვლელად. ეს კურორტი ზღვის დონიდან 2 050 მეტრზე მდებარეობს და იქ ულამაზესი და უამრავი ხის კოტეჯებია. ზამთარში ეს კურორტი სრულიად ცარიელია. არის სრულიად შეუსწავლელი სათხილამურო ტერიტორია, რომელიც შეგვიძლია ერთად შევისწავლოთ სათხილამურო ტურებით. მთლიანი გზა ინგო შლუტიუსმა გაკაფა, რომელსაც ქონდა ხედვა თუ რა უნდა ყოფილიყო მომავლის მიზანი ამ ადგილებში. მან ამ მთების ეს ადგილები მარტომ შემოიარა. ეს ფრიად განსხვავებული ადგილია სხვა ალპინურ ზონებთან შედარებით“, – წერენ გერმანელი ტურისტები. 