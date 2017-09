ბახვა ბრეგვაძე “ნიჭიერის” კულისებში გადაღებულ ფოტოებს აქვეყნებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nichieri [1] => bakhva-bregvadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165409 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nichieri [1] => bakhva-bregvadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165409 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1180 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nichieri [1] => bakhva-bregvadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nichieri [1] => bakhva-bregvadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165409) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2133,1180) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165233 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-09-19 14:30:54 [post_date_gmt] => 2017-09-19 10:30:54 [post_content] => როგორც იცით, „ნიჭიერმა" ტელეკომპანია „იმედის" ეთერში გადაინაცვლა. ყველაზე რეიტინგული ტელეშოუს ჩაწერები უკვე დაიწყო. გაცხადდა ასევე ისიც, თუ ვინ იქნება ახალი ჟიურის შემადგენლობაში. ჟიურიში თავის ადგილს დაიკავებს საქართველოს პირველი ლედი, მაკა ჩიჩუა, ასევე მსახიობი რუსკა მაყაშვილი, აღსანიშნავია, რომ ორივე ქალბატონი ფეხმძიმედაა - მაკა მესამე, ხოლო რუსკა, პირველ შვილს ელოდებიან... ჟიურიში ასევე არის მომღერალი სტეფანე მღებრიშვილი, ხოლო სიახლე ის გახლავთ, რომ ჟიურის შემადგენლობას მსახიობი გიორგი ბახუტაშვილი დაემატა. 7 ივლისს „ცეკვავენ ვარკვლავების" ფინალში ერთმანეთს გიორგი ბახუტაშვილისა და ჯულიანა ბარ-გნარისა და ირაკლი მაქაცარიასა და სალომე ჭაჭუას წყვილი დაუპირისპირდება. სოციალურ ქსელში თითოეულს წყვილს საკუთარი მხარდამჭერი ჰყავს. გიორგის მხარს მისი უამრავი ცნობილი მეგობარი უჭერს. მათ შორისაა ბახვა ბრეგვაძე, რომელიც აქამდე ამ მხარდაჭერას „ფეისბუქზე" ვერ გამოხატავდა, რადგან კონკურენტი ტელევიზიის მეგაშოუს „იქს ფაქტორის" წამყვანი იყო. ახლა, როცა პროექტი დასრულდა, ბახვამ თავისი მხარდაჭერა ვრცელი პოსტით გამოხატა მეგობრისადმი. ბახვა აღნიშნავს: „მისი პიროვნული თვისებები იმდენად ახლოს არის იდეალურთან, რომ დაწერაც კი მერიდება,- აუცილებლად გადამეტებული, სუბიექტური და კონკურსისთვის გაბუქებული გეგონებათ, ამიტომ არ დავწერ :) ისედაც ძალიან უხერხულად გრძნობს თავს, როცა მისი მეგობრები სხვებს მოვუწოდებთ კონკურსში მყოფ Bakhuta-ს მხარი დაუჭირონ და დაუმესიჯონ :) გულწრფელად ერიდება, იმდენად ერიდება, რომ არ სიამოვნებს ... მის ამ წინააღმდეგობას ჩემი კორპორატიული პასუხისმგებლობაც დაემთხვა და ჩემს facebook გვერდზე ამ საკონკურსო პერიოდმა ძალიან მშვიდად ჩაირა :) მშვიდად მხოლოდ facebook გვერდზე, რა თქმა უნდა. ხალხის სიყვარული და მხარდაჭერა უჩემოდაც არ აკლია, მაგრამ ამ გადამწყვეტ ეტაპზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩემი აქაური ძალაც მივახმარო :)) ძალა დიდია :)))) პირველ რიგში, ეს თქვენი სიყვარული და თანადგომაა ... ამიტომ ძალიან გთხოვთ ყველას, მისი ხათრით თუ ჩემი ხათრით პარასკევის ჩათვლით დღეში ერთი სმს გააგზავნოთ ნომერზე 95330, (სულ 3 გამოგივათ). თამამად გთხოვთ, რადგან ის საუკეთესო კონკურსანტია ამ პროექტში. ძალიან ნიჭიერი და ღირსეული კონკურენტი ნამდვილად ჰყავს და მისი გამარჯვება კიდევ უფრო ტკბილი იქნება ჩვენთვის :) მოკლედ, ამ ძალიან კარგმა კაცმა, რომელმაც ყველა ტურში საუკეთესო შედეგი დადო, უნდა გაიმარჯვოს :) ასე, რომ, გთხოვთ, აიღეთ ტელეფონები ხელში და მოგვეხმარეთ ❤️🙏 მე თქვენი იმედი მაქვს! დიდი მადლობა". (იცინის) ახლა უკვე აღარაფერს გამოვრიცხავ. ახალი გამოწვევები ფანტასტიკურია. ერთი სული მაქვს, როდის მოვა შემდეგი ორშაბათი... ნინო მურღულია [post_title] => ბახვა ბრეგვაძე: „ტელეწამყვანობას მხოლოდ ერთ შემთხვევაში დავთანხმდებოდი და ასეც მოხდა...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bakhva-bregvadze-telewamyvanobas-mkholod-ert-shemtkhvevashi-davtankhmdebodi-da-asec-mokhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-06 15:28:55 [post_modified_gmt] => 2017-06-06 11:28:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136640 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 165233 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-09-19 14:30:54 [post_date_gmt] => 2017-09-19 10:30:54 [post_content] => როგორც იცით, „ნიჭიერმა" ტელეკომპანია „იმედის" ეთერში გადაინაცვლა. ყველაზე რეიტინგული ტელეშოუს ჩაწერები უკვე დაიწყო. გაცხადდა ასევე ისიც, თუ ვინ იქნება ახალი ჟიურის შემადგენლობაში. ჟიურიში თავის ადგილს დაიკავებს საქართველოს პირველი ლედი, მაკა ჩიჩუა, ასევე მსახიობი რუსკა მაყაშვილი, აღსანიშნავია, რომ ორივე ქალბატონი ფეხმძიმედაა - მაკა მესამე, ხოლო რუსკა, პირველ შვილს ელოდებიან... ჟიურიში ასევე არის მომღერალი სტეფანე მღებრიშვილი, ხოლო სიახლე ის გახლავთ, რომ ჟიურის შემადგენლობას მსახიობი გიორგი ბახუტაშვილი დაემატა. 