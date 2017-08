ბაკურიანში ერთ-ერთი საბაგირო გაითიშა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sabagiro [1] => bakurianshi-sabagiro-gaitisha ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157894 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sabagiro [1] => bakurianshi-sabagiro-gaitisha ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157894 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3991 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sabagiro [1] => bakurianshi-sabagiro-gaitisha ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sabagiro [1] => bakurianshi-sabagiro-gaitisha ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157894) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18699,3991) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156048 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-23 12:03:21 [post_date_gmt] => 2017-08-23 08:03:21 [post_content] => დღეიდან დიდველის საბაგირო ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას განაახლებს, - ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შპს „მთის კურორტების განვითარების კომპანიის“ დირექტორმა ალექსანდრე ონოფრიშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრიდან გამომდინარე დაკვამლიანება აღარ არის, შესაბამისად, ბაკურიანს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის ლოკალიზებაში ჩართულია ბაკურიანის მთის მართვის დეპარტამენტი. [post_title] => დღეიდან დიდველის საბაგირო მუშაობს ჩვეულ რეჟიმში განაახლებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dgheidan-didvelis-sabagiro-mushaobs-chveul-redjimshi-ganaakhlebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-23 12:03:51 [post_modified_gmt] => 2017-08-23 08:03:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156048 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 148536 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-24 13:15:32 [post_date_gmt] => 2017-07-24 09:15:32 [post_content] => ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შპს „მთის კურორტების განვითარების კომპანია” რამდენიმე ახალ ინფრასტრუქტურულ პროეტზე მუშაობს. ერთ-ერთის მიხედვით, საქართველოს მასშტაბით, დამატებით 5 საბავშვო საბაგირო, ე.წ ბიგელი დამონტაჟდება. როგორც ”ფორტუნას” „მთის კურორტების განვითარების კომპანიის“ ხელმძღვანელმა, სანდრო ონოფრიშვილმა განუცხადა, საწყის ეტაპზე საბავშვო საბაგიროები მოეწყობა: უშგულში, ეცერში, ლენტეხში, ბეჩოსა და გოდერძიზე. ”ვფიქრობთ, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროექტი, რადგან ადგილობრივი მოსახლეობა თავისსავე სოფელში ისწავლის თხილამურებზე სრიალს და შემდეგ უკვე შეძლებს, გადაერთოს დიდ კურორტებზე. ის ბავშვები, რომლებიც გაიზრდებიან ამ საბაგიროებთან, ყოველდღიური შეხება ექნებათ მათთან და ყოველდღე ივარჯიშებენ, ვფიქრობთ, გამოვლენ ძალიან ცნობილი სპორტსმენები. სწორედ ამაზე ვაკეთებთ ჩვენ აქცენტს”, - აღნიშნა ონოფრიშვილმა. მისივე თქმით, საბავშვო საბაგიროების (ბიგელის) პროექტი სახელმწიფო სახსრებით დაფინანსდება. ამასთან, „მთის კურორტების განვითარების კომპანია” ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად, მუშაობს კობი-გუდაურის საბაგიროს მშენებლობის ტენდერზეც. პროექტი გულისხმობს გუდაურში 5 საბაგიროს შეცვლას 2018 წლის ბოლომდე. ”შესაბამისად, ამ საბაგიროების შეცვლით, გუდაური იქნება სრულიად ახალი. აგრეთვე არის პროექტები, რომლებიც ეხება ბაკურიანს, გოდერძის და სხვა, თუმცა ამ ეტაპზე კონკრეტიკისგან თავს შევიკავებთ”, - განმარტა ონოფრიშვილმა. შეგახენებთ, „მთის კურორტების განვითარების კომპანიაში“ მიაჩნიათ, რომ მთის კურორტების განვითარებისა და პოპულარიზაციისთვის აუცილებელია ზამთრის კურორტები გახდეს ოთხსეზონიანი. [post_title] => საბაგირო სოფელში: ბავშვები სრიალს თავიანთ სოფლებშივე ისწავლიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sabagiro-sofelshi-bavshvebi-srials-taviant-soflebshive-iswavlian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-24 13:16:07 [post_modified_gmt] => 2017-07-24 09:16:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148536 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 142998 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-03 12:37:47 [post_date_gmt] => 2017-07-03 08:37:47 [post_content] => კობი-გუდაურის მიმართულებით საბაგიეროების მშენებლობა იწყება. აღნიშნული საბაგირო ამიერკავკასიაში ყველაზე გრძელი, დაახლოებით, შვიდნახევარ კილომეტრიანი იქნება. როგორც მთის კურორტების განვითარების კომპანიის დირექტორმა ალექსანდრე ონოფრიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ეს არის უმსხვილესი პროექტი, რომელსაც კომპანია ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად განახორციელებს. უახლოეს დღეებში კი გამოცხადდება საერთაშორისო ტენდერი. გარდა ამისა, როგორც ონოფრიშვილი ამბობს, 2018 წელს გუდაურში დასრულდება ხელოვნური გათოვლიანების მეორე ფაზა, რაც ხელს შეუწყობს სეზონის ადრე დაწყებას. ”დაახლოებით ორ კვირაში გაიხსნება კურორტი გუდაური, აგვისტოს დასაწყისში გაიხსნება კურორტი გოდერძი. ძალიან სასიხარულო სიახლეები გვაქვს ყველა მიმართულებით. გადაწვეტილია, რომ რამდენიმე დღეში მესტია-ჰაწვალის დამაკავშირებელი საბაგიროს მშენებლობა დაიწყება, რაც გააძლიერებს ინსფრასტრუქტურას მესტიის რაიონში. აგრეთვე, გუდაურში უახლოეს მომავალში წყლის რეზერვუარის მშენებლობა დაიწყება, რომელიც გათოვლიანების მეორე ფაზას მოიცავს. 2018 წელს კი ჩვენ უკვე გუდაურში გვექნება მთლიანად გათოვლიანებული სათხილამური ტრასები. ასევე, უმსხვილესი პროექტი, რომელსაც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ჩვენთან ერთად აკეთებს დაწყებულია - უახლოეს დღეებში გამოცხადდება საერთაშორისო ტენდერი და იწყება კობი-გუდაურის მიმართულებით საბაგიეროების მშენებლობა. ამასთან, გუდაურში კიდევ ორი საბაგიროს რენოვაცია მოხდება”, - განაცხადა ალექსანდრე ონოფრიშვილმა. როგორც მთის კურორტების განვითარების კომპანიის დირექტორი ამბობს, საქართველოს მასშტაბით არსებულ მთის კურორტებზე განსახორციელებელი პროექტები, სავარაუდოდ, 2018 წლის ბოლოსთვის უკვე დასრულებული იქნება. [post_title] => ყველაზე გრძელი საბაგირო ამიერკავკასიაში კობი-გუდაურის იქნება: მშენებლობა იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yvelaze-grdzeli-sabagiro-amierkavkasiashi-kobi-gudauris-iqneba-mshenebloba-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-03 13:07:30 [post_modified_gmt] => 2017-07-03 09:07:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142998 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 156048 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-23 12:03:21 [post_date_gmt] => 2017-08-23 08:03:21 [post_content] => დღეიდან დიდველის საბაგირო ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას განაახლებს, - ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შპს „მთის კურორტების განვითარების კომპანიის“ დირექტორმა ალექსანდრე ონოფრიშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრიდან გამომდინარე დაკვამლიანება აღარ არის, შესაბამისად, ბაკურიანს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის ლოკალიზებაში ჩართულია ბაკურიანის მთის მართვის დეპარტამენტი. [post_title] => დღეიდან დიდველის საბაგირო მუშაობს ჩვეულ რეჟიმში განაახლებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dgheidan-didvelis-sabagiro-mushaobs-chveul-redjimshi-ganaakhlebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-23 12:03:51 [post_modified_gmt] => 2017-08-23 08:03:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156048 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 27 [max_num_pages] => 9 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4b2d39a2e6b130fd549ad7a4b87f7231 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )