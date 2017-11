ბაკურიანში თოვლი მოვიდა (ფოტო, ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tovli [1] => bakuriani [2] => samto-kurortebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189736 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tovli [1] => bakuriani [2] => samto-kurortebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189736 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 988 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tovli [1] => bakuriani [2] => samto-kurortebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tovli [1] => bakuriani [2] => samto-kurortebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189736) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2700,988,13812) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 189617 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-22 11:43:20 [post_date_gmt] => 2017-11-22 07:43:20 [post_content] => სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“ საკურორტო ზონებში ზამთრის სეზონისთვის მზადებას განაგრძობს. კომპანიის ინფორმაციით, „ენერგო-პრო ჯორჯია“ ბაკურიანში ახალ ქსელს აშენებს. განხორციელებული სამუშაოები ხელს შეუწყობს კოხტა-მიტარბის ახალი უბნის განვითარებას და ბაკურიანის ენერგომომარაგების გაუმჯობესებას ტურისტულ სეზონზე. „სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ტექნიკური სამსახური სამუშაოებს ამ დროისთვისაც აწარმოებს, უკვე გაიჭიმა ახალი მიწისქვეშა საკაბელო ქსელი და მიმდინარეობს ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. სამუშაოების მიმდინარე წლის დეკემბრის პირველ ნახევარში დასრულდება. ელექტროენერგიის მომარაგების საიმედოობისა და სტაბილურობის გაზრდის მიზნით, სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“ განაგრძობს ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებას კომპანიის ქსელში“, - აცხადებენ კომპანიაში. [post_title] => საკურორტო ზონებში ენერგომომარაგების გაუმჯობესებაზე მუშაობენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakurorto-zonebshi-energomomaragebis-gaumjobesebaze-mushaoben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-22 11:43:39 [post_modified_gmt] => 2017-11-22 07:43:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189617 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 177363 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-27 12:24:04 [post_date_gmt] => 2017-10-27 08:24:04 [post_content] => საქართველოში, ზამთრის კურორტებზე, შესაძლოა, დასვენება გაძვირდეს. როგორც სასტუმროების მფლობელების ნაწილი ამბობს, ზამთარში გაზრდილი გაზის ტარიფისა და ეროვნული ვალუტის არასტაბილურობის გამო, შარშანდელ ფასებს ვერ შეინარჩუნებენ. საოჯახო სასტუმროების მფლობელების ნაწილი კი „ფორტუნასთან“ ამბობს, რომ მომსახურების გაძვირებას არ აპირებს. ბაკურიანი სასტუმრო იმერეთში, ერთ-ერთი ნომრის მფლობელის თქმით, კომუნალური გადასახადის ზრდის მიუხედავად, ამ ზამთარსაც იგივე ტარიფს შეინარჩუნებს. „არ ვაპირებ ტარიფის გაზრდას, გაზის ტარიფის ზრდის მიუხედავად, შევძლებ ფასის შენარჩუნებას“, – განაცხადა მან „ფორტუნასთან“. კიდევ ერთი კერძო პირი, რომელიც ბაკურიანში ბინას ფლობს, „ფორტუნასთან“ აცხადებს, რომ მას თითქმის ყველაფერი ელექტროენერგიაზე აქვს, ამიტომ, გაზის ტარიფის ზრდა, მისი ოთახის ფასს არ გაზრდის. სასტუმრო "მგზავრებში" კი განაცხადეს, ისევე როგორც ყოველთვის, სეზონის გააქტიურებასთან დაკავშირებით, ფასები შეიცვლება. "ფასები ზამთარში გაიზრდება, თუმცა ეს გაზის ტარიფთან არაფერ შუაშია", – განაცხადეს სასტუმროს წარმომადგენლებმა. გუდაური დაახლოებით, იგივე მდგომარეობაა გუდაურშიც. სასტუმროს მეპატრონეების ნაწილი ამბობს, რომ ფასები არ შეიცვლება, ნაწილი კი ძველი ტარიფების შენარჩუნებას წარმოუდგენლად მიიჩნევს. საოჯახო სასტუმრო გუდაური ჰატის წარმომადგენელმა, რადიო „ფორტუნასთან“ განაცხადა, რომ მათ გაზის ტარიფის ზრდა არ შეხებია და შესაბამისად, არც მომსახურების ღირებულების გაძვირებას აპირებენ. „ჩვენ ისედაც კომერციულ ფასს ვიხდიდით და ეს ზრდა არ შეგვხებია“, – განაცხადა სასტუმროს წარმომადგენელმა. გუდაურში მდებარე სასტუმრო “თრუსოს” წარმომადგენელი ლევან კარიკაშვილი ამბობს, რომ ფასების შენარჩუნების მცირე შესაძლებლობაც არ აქვთ და გადაწყვეტილების მიღება “იძულებით მოუწევთ”. “გაძვირდა აბსოლუტურად ყველაფერი. იძულებული ვართ, ფასი გავზარდოთ, წაგებაზე ხომ არვიმუშავებთ? როცა კომუნალური გადასახადი მატულობს, ავტომატურად ძვირდება ყველაფერი. ვერ დამისახელებთ მომსახურების ვერც ერთ სეგმენტს, სადაც ფასი არ გაზრდილა. ჯერ არ არის გადაწყვეტილი, რამდენი ლარით აიწევს ფასი, დავითვლით და ვნახავთ”, – ამბობს ლევან კარიკაშვილი. გაზი რეგიონის მოსახლეობისთვის ივლისში გაძვირდა. არსებობს დენისა და წყლის გადასახადის მატების საფრთხეც, ასე რომ, მომსახურების ფასის გასაზრდელად ყველა პირობაა შექმნილი. ზაფხულამდე, რეგიონებისა და ქალაქების მიხედვით განსხვავებული სამომხმარებლო ტარიფი მოქმედებდა. სემეკმა კი დაადგინა ერთიანი ტარიფი და ის დღგ-ს ჩათვლით 56,935 თეთრით განისაზღვრა. ეს გულისხმობს იმას, რომ "სოკარ ჯორჯიას გაზის" არეალში აბონენტებს ტარიფი სხვადასხვა პროპორციით გაეზარდათ. ზოგიერთი აბონენტებისთვიდ ტარიფი 26 თეთრითაც კი გაძვირდება. რაც შეეხება კომპანია საქორგაზის არეალს, აქაც პირველად დადგინდა ერთიანი ტარიფი და ის დღგ-ს ჩათვლით 57,011 თეთრით განისაზღვრა. [post_title] => ზამთრის კურორტებზე დასვენება გაძვირდება? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zamtris-kurortebze-dasveneba-gadzvirdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 10:42:49 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 06:42:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177363 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 170778 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-03 18:48:47 [post_date_gmt] => 2017-10-03 14:48:47 [post_content] => ფშაველი-ომალოს საავტომობილო გზის აბანოს უღელტეხილის მონაკვეთზე ინტენსიურად თოვს. ავტომანქანების მოძრაობა გზის ამ მონაკვეთზე დილიდანვე შეჩერებულია. გზაზე თოვლის საფარი 20-30 სმ-ს აღწევს. თუშეთის გზის მიმდინარე და პერიოდული სამუშაოების მწარმოებელ კომპანია „გერალში“ აცხადებენ, რომ ხვალ დილიდან ტექნიკა აბანოს უღელტეხილზე გაწმენდით სამუშაოებს დაიწყებს და ავტომანქანების გადაადგილება დღის პირველ ნახევარში გახდება შესაძლებელი. [post_title] => თოვლის გამო თუშეთისკენ მიმავალი გზა დაკეტილია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tovlis-gamo-tushetisken-mimavali-gza-daketilia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 18:48:47 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 14:48:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170778 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 189617 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-22 11:43:20 [post_date_gmt] => 2017-11-22 07:43:20 [post_content] => სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“ საკურორტო ზონებში ზამთრის სეზონისთვის მზადებას განაგრძობს. კომპანიის ინფორმაციით, „ენერგო-პრო ჯორჯია“ ბაკურიანში ახალ ქსელს აშენებს. განხორციელებული სამუშაოები ხელს შეუწყობს კოხტა-მიტარბის ახალი უბნის განვითარებას და ბაკურიანის ენერგომომარაგების გაუმჯობესებას ტურისტულ სეზონზე. „სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ტექნიკური სამსახური სამუშაოებს ამ დროისთვისაც აწარმოებს, უკვე გაიჭიმა ახალი მიწისქვეშა საკაბელო ქსელი და მიმდინარეობს ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. სამუშაოების მიმდინარე წლის დეკემბრის პირველ ნახევარში დასრულდება. ელექტროენერგიის მომარაგების საიმედოობისა და სტაბილურობის გაზრდის მიზნით, სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“ განაგრძობს ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებას კომპანიის ქსელში“, - აცხადებენ კომპანიაში. [post_title] => საკურორტო ზონებში ენერგომომარაგების გაუმჯობესებაზე მუშაობენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakurorto-zonebshi-energomomaragebis-gaumjobesebaze-mushaoben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-22 11:43:39 [post_modified_gmt] => 2017-11-22 07:43:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189617 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 63 [max_num_pages] => 21 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d89310eb5563c50ae4da2394ee944ad8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )