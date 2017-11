ბანკების რეკორდული მოგება, მიზეზები და ფინანსისტების შეფასებები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => komerciuli-bankebi [1] => mogeba [2] => finansisti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183185 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => komerciuli-bankebi [1] => mogeba [2] => finansisti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183185 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2046 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => komerciuli-bankebi [1] => mogeba [2] => finansisti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => komerciuli-bankebi [1] => mogeba [2] => finansisti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183185) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20925,2046,4132) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181611 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-30 13:10:21 [post_date_gmt] => 2017-10-30 09:10:21 [post_content] => ეროვნული ვალუტა გაუფასურებას განაგრძობს. ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებაში 2.5612 ლარია, თუმცა ზოგიერთ კომერციულ ბანკში ერთი დოლარის ღირებულება 2.631-ს აღწევს. კიდევ უფრო მაღალი კურსი ფიქსირდება, ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურებში. ლარი მნიშვნელოვნად დაეცა ევროსთან მიმართებაშიც, ოფიციალური მონაცემებით, ერთი ევრო 2.9766 ლარი ღირს, თუმცა, კომერციულ ბანკებში ერთი ევროს ღირებულებამ 3 ლარს გადააჭარბა. აღნიშნული კურსი შუადღემდე მოქმედებს. ეროვნული ბანკი ლარის ახალ, ოფიციალურ კურსს 5 საათისთვის დაადგენს. bloomberg-ის ამ დროის მონაცემებით, დოლარის ღირებულება 2.5875-ია. ცოტა ხნის წინ, დოლარის ღირებულება 2.5915 ლარიც იყო. საქართველოს ბანკში მოქმედი კურსი: თიბისი ბანკში მოქმედი კურსი: ლარმა გაუფასურება, ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებიდან 2 დღეში დაიწყო. ექსპერტები ამბობდნენ, რომ ეს არასწორ მოლოდინებს უკავშირდებოდა, რადგან არსებობდა იმის ეჭვიც, რომ არჩევნებამდე ეროვნული ბანკი კურსს ხელოვნურად იჭერდა. აღნიშნული ეჭვი ბანკის პრეზიდენტმა უარყო. ნახეთ ექსპერტების მოსაზრებები ჩვენს სტატიაში: „საქართველოში ლარი პირველი იყივლებს ხოლმე“ – რატომ ძვირდება ეროვნული ვალუტა [post_title] => ლარი გაუფასურებას განაგრძობს: დოლარის ფასი ოფიციალური კურსის გამოცხადებამდე იმატებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lari-gaufasurebas-ganagrdzobs-dolaris-fasi-oficialuri-kursis-gamockhadebamde-imatebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-30 13:14:29 [post_modified_gmt] => 2017-10-30 09:14:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181611 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 147669 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-19 22:21:59 [post_date_gmt] => 2017-07-19 18:21:59 [post_content] => კობა გვენეტაძე კომერციული ბანკების ხელმძღვანელებს შეხვდა. შეხვედრაზე კომერციულმა ბანკებმა ბოლო პერიოდში მომხდარი რამდენიმე ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა საბანკო ვალდებულებებთან დაკავშირებით, შეჯამებული ინფორმაცია წარმოადგინეს. ბანკების შეფასებით, უმეტეს შემთხვევაში მოხერხდა კლიენტისთვის მისაღებ პირობებზე შეთანხმება. შეღავათი ძირითადად გამოიხატა შენატანების გადავადებაში, ცალკეული მსესხებლებისთვის კი, მათი მოთხოვნის შესაბამისად, გაიზარდა საკრედიტო ლიმიტი საქმიანობის შეფერხების თავიდან აცილების მიზნით. შეხვედრაზე, ასევე გამოითქვა მოსაზრებები თუ როგორაა შესაძლებელი მომავალში მსგავსი პრობლემების თავიდან არიდება. სახანძრო უსაფრთხოების გაუმჯობესებასთან ერთად, ბაზრობებზე მეიჯარეთა დაცვის ერთ-ერთი მექანიზმი ქონებისა და ბიზნეს უწყვეტობის დაზღვევაა. ბანკებმა გამოთქვეს მზადყოფნა, მსესხებლებს მიაწოდონ ინფორმაცია სადაზღვევო პროდუქტებთან დაკავშირებით და ზოგადად, მეტი აქცენტი გაკეთდეს მარაგებისა და სავაჭრო ფართის დაზღვევაზე საკრედიტო გადაწყვეტილებების მიღებისას. "საქართველოს საბანკო სექტორი ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური და განვითარებული სფეროა, მას ენდობიან არამხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები, არამედ უცხოელი ინვესტორებიც და ამის ერთ-ერთი დასტურია საბანკო დეპოზიტების შეუქცევადად მზარდი ტენდენცია. ეროვნული ბანკის, როგორც რეგულატორის, ამოცანა ამ სტაბილურობასა და დეპოზიტარების ნდობაზე ზრუნვაა. სწორედ ამიტომ, უნდა დავიცვათ ბალანსი, რათა ერთის მხრივ, საფრთხე არ შეექმნას ქვეყნის ფინანსურ სტაბილურობას, და, მეორეს მხრივ, შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმალური მხარდაჭერა მიიღონ დაზარალებულმა მოქალაქეებმა. კომერციული ბანკები ადრეც, ლარის გაუფასურების პერიოდში, ამოუდგნენ გვერდში მსესხებლებს რომელთაც უცხოურ ვალუტაში ჰქონდათ სესხი აღებული და შეძლებისდაგვარად შეუმსუბუქეს მათ სესხის მომსახურების ტვირთი. დღევანდელ შეხვედრაზე ვისაუბრეთ კომერციული ბანკების მიერ დაზარალებულთათვის შეთავაზებულ შეღავათებზე. უმეტეს შემთხვევაში, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მსესხებლებს რამდენიმე თვით გადაუვადდათ შენატანები სესხის მომსახურებისთვის, რაც მათ ბიზნესსაქმიანობის აღდგენაში დაეხმარება. რიგ შემთხვევებში მოხდა სესხის რაოდენობის გაზრდაც", - განაცხადა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ შეხვედრის დასრულების შემდეგ. [post_title] => "ხანძრის შედეგად დაზარალებულებს სესხის მომსახურებისთვის შენატანები გადაუვადდათ" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khandzris-shedegad-dazaralebulebs-seskhis-momsakhurebistvis-shenatanebi-gadauvaddat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-19 22:21:59 [post_modified_gmt] => 2017-07-19 18:21:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147669 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 141143 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-26 12:09:28 [post_date_gmt] => 2017-06-26 08:09:28 [post_content] => საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 22 ივნისის ბრძანებით ბაზელ III-ის ჩარჩოზე დაფუძნებული "კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნები წესი" დამტკიცდა. აღნიშნული წესის მიზანია კომერციული ბანკებისათვის დადგენილი ინფორმაციის გამოქვეყნების მოთხოვნებით საბანკო სექტორის გამჭვირვალობის ამაღლებისა და, შედეგად, საბაზრო დისციპლინის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. მოცემული წესი კომერციულ ბანკებს ავალდებულებს რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ინფორმაციის გამოქვეყნებას ბაზელ III-ის ჩარჩოზე დაფუძნებული საზედამხედველო კაპიტალის ელემენტების, რისკის მიხედვით შეწონილი აქტივების, უმაღლესი მენეჯმენტის ანაზღაურებისა და სხვა მატერიალური საკითხების შესახებ. მოცემული ბრძანებით უქმდება არსებული "კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარების გამჭვირვალობის წესი" და ახალი წესით დადგენილი ინფორმაციის გამოქვეყნება კვარტალური და წლიური პერიოდულობით მოითხოვება. ახალი ბრძანებით განსაზღვრული კვარტალური ანგარიშგება ანაცვლებს კომერციული ბანკების ფინანსური მაჩვენებლების გამჟღავნების ამჟამინდელ ფორმას. ამასთან, ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებზე (ფასს) დაფუძნებული ყოველწლიური ფინანსური ანგარიშგების გამოქვეყნების გარდა, კომერციული ბანკები ვალდებული არიან გამოაქვეყნონ წლიური ანგარიშგება, რომელიც საზედამხედველო მაჩვენებლების რაოდენობრივი ინფორმაციასთან ერთად, მოიცავს ბანკის კორპორაციულ მართვასთან, ანაზღაურების პოლიტიკასა და რისკების მართვასთან დაკავშირებულ ხარისხობრივ ინფორმაციას. აღსანიშნავია, რომ პილარ 3 ბაზელ III-ის რეფორმის ნაწილს წარმოადგენს და მის განახლებულ ჩარჩოზე მუშაობა საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტმა 2015-2017 წლებში დაასრულა. საქართველოს ეროვნული ბანკი აღნიშნული ჩარჩოს მოთხოვნების ანალიზს თანმიმდევრულად ახორციელებდა. ზემოაღნიშნული ბრძანებით დადგენილი მოთხოვნები შეესაბამება ბაზელის კომიტეტის განახლებული პილარ 3-ის ჩარჩოსა და ევროკავშირის შესაბამისი დირექტივის პრინციპებს. მნიშვნელოვანია, რომ განახლებული ჩარჩოს დანერგვას ასევე მხარს უჭერს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. [post_title] => კომერციულ ბანკებს ინფორმაციის გამჟღავნების ახალი მოთხოვნები დაუწესდებათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => komerciul-bankebs-informaciis-gamdjghavnebis-akhali-motkhovnebi-dauwesdebat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-26 12:09:40 [post_modified_gmt] => 2017-06-26 08:09:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141143 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 181611 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-30 13:10:21 [post_date_gmt] => 2017-10-30 09:10:21 [post_content] => ეროვნული ვალუტა გაუფასურებას განაგრძობს. ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებაში 2.5612 ლარია, თუმცა ზოგიერთ კომერციულ ბანკში ერთი დოლარის ღირებულება 2.631-ს აღწევს. კიდევ უფრო მაღალი კურსი ფიქსირდება, ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურებში. ლარი მნიშვნელოვნად დაეცა ევროსთან მიმართებაშიც, ოფიციალური მონაცემებით, ერთი ევრო 2.9766 ლარი ღირს, თუმცა, კომერციულ ბანკებში ერთი ევროს ღირებულებამ 3 ლარს გადააჭარბა. აღნიშნული კურსი შუადღემდე მოქმედებს. ეროვნული ბანკი ლარის ახალ, ოფიციალურ კურსს 5 საათისთვის დაადგენს. bloomberg-ის ამ დროის მონაცემებით, დოლარის ღირებულება 2.5875-ია. ცოტა ხნის წინ, დოლარის ღირებულება 2.5915 ლარიც იყო. საქართველოს ბანკში მოქმედი კურსი: თიბისი ბანკში მოქმედი კურსი: ლარმა გაუფასურება, ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებიდან 2 დღეში დაიწყო. ექსპერტები ამბობდნენ, რომ ეს არასწორ მოლოდინებს უკავშირდებოდა, რადგან არსებობდა იმის ეჭვიც, რომ არჩევნებამდე ეროვნული ბანკი კურსს ხელოვნურად იჭერდა. აღნიშნული ეჭვი ბანკის პრეზიდენტმა უარყო. ნახეთ ექსპერტების მოსაზრებები ჩვენს სტატიაში: „საქართველოში ლარი პირველი იყივლებს ხოლმე“ – რატომ ძვირდება ეროვნული ვალუტა [post_title] => ლარი გაუფასურებას განაგრძობს: დოლარის ფასი ოფიციალური კურსის გამოცხადებამდე იმატებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lari-gaufasurebas-ganagrdzobs-dolaris-fasi-oficialuri-kursis-gamockhadebamde-imatebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-30 13:14:29 [post_modified_gmt] => 2017-10-30 09:14:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181611 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 56 [max_num_pages] => 19 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 83c209d2f85f4fd2e37e71860e84d7fa [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )