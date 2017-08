ბანკის ე.წ. „შავი სია“ არ არსებობს – როდის იშლება მომხმარებელზე ნეგატიური ჩანაწერი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => problemuri-seskhebi [2] => shavi-sia-bankebshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154917 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => problemuri-seskhebi [2] => shavi-sia-bankebshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154917 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 არასწორად წარმართულმა კონსტიტუციურმა პროცესმა უფრო მეტად წარმოაჩინა, რომ ეს არის კონკრეტულ პოლიტიკურ ინტერესებზე მორგებული დოკუმენტის შექმნის პროცესი და არა სტაბილური განვითარებისთვის დოკუმენტის შექმნის პროცესი. ამის დასტური იყო თავიდან განვითარებული, შემდგომი და დღევანდელი მოვლენები. პოლიტიკოსები საუბრობენ მათი ინტერესებიდან დანახულ, ან წარმოჩენილ პრობლემაზე. ესაა საარჩევნო სისტემა, ანუ ის, რა უზრუნველყოფს მათ წარმომადგენლობას მომდევნო პარლამენტში. სამწუხაროდ, არ გვესმის მსჯელობა იმ საკითხებზე, რომელიც პრობლემური შეიძლება იყოს არანაკლებ, უფრო მეტადაც კი, ვიდრე კონკრეტული ძალების არჩევის წესი. ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ შესაძლოა, სხვა საკითხები უფრო მეტად მნიშვნელოვანიც იყოს. ორი მოსმენით კენჭნაყარ კონსტიტუციის პროექტში წერია შეთავსებით მოქალაქეობის შესახებ, რაც ნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქეობის პასპორტის მქონე ადამიანი იმავდროულად შესაძლებელია, გახდეს სხვა ქვეყნის მოქალაქე. ეს განსაკუთრებით საფრთხის მატარებელია და პრობლემების გამრავლების პოტენცია აქვს არსებული ოკუპაციისა და რუსული ე. წ. პასპორტიზაციის პირობებში, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თუ მათ მიღმა. ამაზე უნდა დაფიქრდეს ხელისუფლება, შემთხვევით ხელს ხომ არ შეუწყობს რუსული იმპერიული ზრახვების რეალიზაციას. ამაზე სიჩუმეა, არავინს საუბრობს, პროექტი კი ორი მოსმენით კენჭნაყარია და ამის გარანტიას იძლევა. - როგორ ფიქრობთ, რა ინტერესს ემსახურება ამ საკითხის ასე რეგულირება? ლევან ალაფიშვილი: ამაზე განმარტებები არ მომისმენია, შესაძლოა, რაღაც იყოს, მაგალითად, შეიფუთოს, როგორც უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების ზრუნვა. მაგრამ ამ გზით უფრო მეტ საფრთხეს რომ ვიღებთ, უფრო მეტი დაფიქრება სჭირდება ხელისუფლებას. უფრო ფართო დისკუსიაც რომ უნდა იყოს საზოგადოებაში, ამაზე საუბარი ზედმეტია. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და საინვესტიციო გარემოს შეეხება. კონსტიტუციის პროექტში თავდაპირველი ვარიანტიდან დღემდე წერია, რომ უცხოელებს ეკრძალებათ მიწის საკუთრება საქართველოში, არა მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო, არამედ ზოგადად მიწის საკუთრება. ხვალ თუკი ეს ჩანაწერი შენარჩუნდა ამ ფორმით, ეს რა გავლენას იქონიებს საინვესტიციო გარემოზე, გნებავთ უფლებების კუთხით მდგომარეობაზე, ძნელი სავარაუდო არ უნდა იყოს, ეკონომიკური უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ეს საკმაოდ დიდი რისკის მატარებელია. ამაზეც არც საზოგადოება მსჯელობს და არც პოლიტიკოსების დღის წესრიგშია. - ამ საკითხთან დაკავშირებით კეთდებოდა გარკვეული განცხადებები სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის მხრიდან. განსხვავებული პოზიციები არსებობდა თავად ხელისუფლებაშიც. როგორ ფიქრობთ, რატომ გადაწყდა მიწის საკუთრების ასე დარეგულირება, ხომ არ არის ეს ხელისუფლების მხრიდან პოპულისტური ნაბიჯი? ლევან ალაფიშვილი: კი, ბატონო, მართალია ხელისუფლება სიტყვიერად რიტორიკაში საუბრობდა მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრებაზე, მაგრამ რეალურად იმავე დროს, როცა ამაზე საუბრობდა საჯაროდ, კონსტიტუციის პროექტში წერდა სხვა რამეს, პროექტში ზოგადად მიწაა მითითებული. ამას ვერანაირი გონივრული, მისაღები ახსნა ვერ ექნება, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ის საკითხი იყო, რომელზეც სპეციალური ვიზიტით ბიზნესგაერთიანებასთან ერთად იმყოფებოდა კომისიის თავმჯდომარესთან ეკონომიკის მინისტრი, ანუ რეალურად მთავრობაშიც ესმით ამ საკითხის პრობლემურობა, მაგრამ პარლამენტში და სხვა პოლიტიკოსებში ეს საკითხი აქტუალური, როგორც ჩანს, არ არის. არის კიდევ სხვა საკითხებიც, მაგრამ ამ პირობებში, როცა ასეთი ფუნდამენტური საკითხები არ დგას დღის წესრიგში და მოლაპარაკების, შეხვედრის, დიალოგის საგნად შეიძლება, იქცეს სამომავლოდ. პარლამენტი რა წესით დაკომპლექტება, სხვა არაფერი შეიძლება, ეწოდოს, თუ არა პოლიტიკური ვაჭრობა საქართველოს სტაბილური განვითარების ხარჯზე იმიტომ, რომ სტაბილური განვითარების საფუძველი სწორედ კონსტიტუციაა, რომელშიც უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები დარჩა ისე, როგორც არის. ამას სხვას ვერაფერს ვუწოდებ, თუ არა ვაჭრობას საქართველოს გრძელვადიანი, სტაბილური განვითარების და გაძლიერების ხარჯზე. - ამ საკითხების გარდა, ამ რიგის რა პრობლემებს ხედავთ იმ პროექტში, რომელიც დღეს გვაქვს? ლევან ალაფიშვილი: ამ რიგის პრობლემური არც ერთი არ მიმაჩნია. - იგივე ქორწინების დეფინიციასთან , ადამიანის უფლებებთან, დასაქმების ხელშეწყობასთან დაკავშირებულ ჩანაწერზე როგორია თქვენი პოზიცია? ლევან ალაფიშვილი: მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ რიგის არა. მაგალითად, დღეს არსებული კონსტიტუციით ადამიანის უფლებების თავში არის მუხლი, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ, თუკი კონკრეტულად დასახელებული ნორმა არ არის მეორე თავში, რომელიც უფლებებს შეეხება, მაინც გაასაჩივროს საკონსტიტუციო სასამართლოში, თუკი მისი უფლება იქნება შეზღუდული. მაგალითად, კანონის წინაშე თანასწორობა, მე-14 მუხლი. ეს მუხლი საერთოდ ამოდის კონსტიტუციიდან, ასეთი შინაარსის მუხლი აღარ იარსებებს, რაც ნიშნავს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში მოქალაქეების დღეს არსებული ფართო უფლება მიმართვისა, იქნება შეზღუდული, ეს გაუარესებაა. ასევე არის დასაქმებასთან დაკავშირებით, გადასახადებთან დაკავშირებით, რომ რეფერენდუმის გარეშე გადასახადების შემოღება არ შეიძლება, ცვლიან, ძალიან ბევრია, მაგრამ ეს პოლიტიკოსებს არ აინტერესებთ. დღევანდელი დღის წესრიგია, როგორი წესით ავირჩიოთ 2020 წლის პარლამენტი და როგორი სასტარტო პოზიცია იქნება 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ჩემთვის ეს პროცესი არ არის სახელმწიფოებრივი. რაც შეეხება ქორწინებას, არც დღეს, არც გუშინ, მისი სამართლებრივი რეგულირების თვალსაზრისით, არანაირი პრობლემა არ არსებობდა. შესაბამისად, კონსტიტუციაში ამ საკითხის ასახვა-არასახვა მხოლოდ პოპულისტურია. გასულ წელსაც იყო ეს თემა გაცოცხლებული, პრემიერი ჩაერთო ამ სამარცხვინო პოპულიზმში. ჩემთვის აბსოლუტურად უსაგნოა ამ საკითხზე მსჯელობა. - უმცირესობებისთვის რა შედეგი დადგება ამის ასე დარეგულირებით ? ლევან ალაფიშვილი: ამაზე ჩემი სიტყვებით აღარ გიპასუხებთ, მოვახდენ „ვენეციის კომისიის“ ციტირებას, რომელმაც პოლიტიკურ პოპულიზმზე ძალიან მახვილგონივრულად უპასუხა: კი ბატონო, პრობლემა არ გაქვთ დღეს არსებულ კონსტიტუციაში, ჩაწერთ თუ არა ამას ესეც თქვენი უფლებაა, მაგრამ როგორც კი ჩაწერთო , იქვე მეორე პუნქტად აუცილებლად მიაყოლეთ, რომ ზუსტად ერთსქესიანთა უფლებები იყოს დაცულიო. ჩვენმა ხელისუფლებამ საკუთარ თავს დაუგო მახე, აღარ გვინდა ქორწინების კონსტიტუციაში ჩაწერაო . თუ ჩაწერს და მიაყოლებს კიდეც ერთსქესიანთა ჩანაწერსაც, ეს ხომ მათივე პოლიტიკური პოპულიზმის ნაღმზე აფეთქება არის? ეს ვენეციის კომისიის დასკვნაში წერია. - ბოლოს მაინც მინდა გკითხოთ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, რეალურად და თქვენც საუბრობდით ამაზე, გადაუნაწილებელი მანდატები და პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის თარიღი რჩება აქტიური განხილვის საგნად. თუ ელოდებით რაიმე შედეგს დიალოგიდან ? ლევან ალაფიშვილი: ეს კონსულატიცები კი არა, ჩემთვის პირადად არის ვაჭრობა, ვის რამდენი, როგორ, რანაირად. „ქართულ ოცნებას“ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით წინასაარჩევნოდ სამი საკითხი ჰქონდა - პრეზიდენტის არჩევნები ჩატარდება პირდაპირი წესით, სხვა ერთი სიტყვა არაა, ტერიტორიულ მოწყობაზე საერთოდ ჩუმად არიან და კონსტიტუციაშიც არაფერი შეცვალეს, რაიმე მოსაზრება მაინც უნდა გვენახა, ეს უპასუხისმგებლობაზე მიუთითებს, ოკუპირებული ტერიტორიების კვალობაზე და მესამე საკითხი, პირდაპირ და ლაკონურად უწერიათ წინასაარჩევნო პროგრამაში, რომ შეცვლიან შერეულ სისტემას პროპორციული სისტემით. შეგვიძლია, მოვძებნოთ და შევახსენოთ ყველამ ერთად ხელისუფლებას, რომელ დაპირებას ასრულებს? იმას რაც მის პოლიტიკურ დღის წესრიგშია. ცვლის კონსტიტუციას ისე, როგორც მიაჩნია საჭიროდ, რაც დაჰპირდა, იმას არ ასრულებს. ამას კანდიდატს ორშაბათს, 21 აგვისტოს, წარადგენს. ოპოზიციური ძალები - „ახალი საქართველო“, „საქართველოს ევროპელი დემოკრატები“, პოლიტიკური გაერთიანება „სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის“ და საზოგადოებრივი მოძრაობა „ახალი ერთობა საქართველოსთვის“ კონსულტაციებს ამ დრომდე განაგრძობენ. აღნიშნულ საკითხზე შეხვედრა "დემოკრატიული მოძრაობისა" და "თავისუფალი საქართველოს" ლიდერებმაც გამართეს. „თავისუფალი საქართველოს“ ლიდერის, კახა კუკავას, თქმით, კოალიციაში არაერთი არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის გაერთიანებით და თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატის წარდგენით „პრაქტიკულად გარანტირებული გამარჯვების წინაპირობა“ იქმნება. „ვინაიდან უკვე გამოიკვეთა რეალური სურათი, ჩვენ უახლოეს დღეებში დავასრულებთ კონსულტაციებს ოპოზიციის იმ ნაწილთან (უპირველეს ყოვლისა, „დემოკრატიულ მოძრაობასთან“), რომელმაც მკაფიოდ დაადასტურა საკუთარი მზადყოფნა გაერთიანებაზე და ორშაბათს, 21 აგვისტოს, დავასახელებთ თბილისის მერის და საკრებულოს თავმჯდომარის ერთიან კანდიდატებს,“ - განაცხადა კახა კუკავამ. კუკავას თქმით, "თავისუფალ საქართველოს" მიაჩნია, რომ უმჯობესია, თბილისის მერობის კანდიდატად ისეთი პირი წარადგინონ, რომელიც არცერთი პარტიის წარმომადგენელი არ იქნება. გუშინ „პატრიოტთა ალიანსის“ მერობის კანდიდატად პარტიის ლიდერი, ირმა ინაშვილი, წარადგინეს. პარტიაში აცხადებენ, რომ რამდენიმე დღეში ინაშვილი გამართავს ბრიფინგს, სადაც ოპოზიციურ პარტიებთან გაერთიანებაზე და თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებულ სხვა მნიშვნელოვან დეტალებზე ისაუბრებს. "მზად ვართ, გავითვალისწინოთ ის წინადადებები, ინიციატივები, რასაც ოპოზიციური პარტიები გვთავაზობენ. მაგალითად, ვიფიქროთ, ვიმსჯელოთ იმაზე, გვეყოლება თუ არა საერთო კანდიდატი. ის შესაძლოა, იყოს ჩვენი წარმომადგენელი, ან ნეიტრალური კანდიდატი, შესაძლოა იყოს სხვა პარტიის წარმომადგენელი," - აცხადებს "პატრიოტთა ალიანსის" ლიდერი, ირმა ინაშვილი. „დემოკრატიული მოძრაობის“ ლიდერის, ნინო ბურჯანაძის, განცხადებით, პარტია მზადაა, ერთიანი ოპოზიციური გაერთიანებისთვის კონსულტაციები ყველა ოპოზიციურ პარტიასთან აწარმოოს, გარდა „ნაციონლური მოძრაობისა“. ბურჯანაძის თქმით, „დემოკრატიულ მოძრაობას“ მერობის ღირსეული კანდიდატი - დიმიტრი ლორთქიფანიძე ჰყავს, ოპოზიციური ძალების გაერთიანების შემთხვევაში კი, პარტია მზადაა, ერთიანი ოპოზიციური კანდიდატის შერჩევისთვის იმსჯელოს. "ამ არჩევნებზე ნამდვილად შევძლებთ ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში გარდატეხის შეტანას. ჩვენ ჩვენი მხრიდან მოლაპარაკებისთვის, კომპრომისისთვის მზად ვართ," - განაცხადა ნინო ბურჯანაძემ. თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის, ალეკო ელისაშვილის, თქმით, საარჩევნოდ ის არ აპირებს ოპოზიციურ პარტიათა გაერთიანებაში გაწევრიანებას: „ოპოზიციას, ვინც უნდა, კანდიდატად ის წარადგინონ, დანარჩენ შედეგებს გვაჩვენებს არჩევნები. მე არ ვაპირებ არანაირ პრაიმერებში და მსგავს განხილვებში მონაწილეობას. დედას ვფიცავარ, მე დამოუკიდებელი კანდიდატი ვარ და რატომღაც ამას ვერ იჯერებენ. ოქტომბრის ბოლოს, არჩევნების დროს, ყველა კანდიდატურას ამომრჩეველი თავად შეაფასებს,“ - განაცხადა ელისაშვილმა. ოპოზიციური პარტიები, რომლებმაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მზადყოფნა გამოთქვეს და თბილისის მერობის კანდიდატები დაასახელეს, არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების შეთავაზებას სკეპტიკურად შეხვდნენ. „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაშიც“ და „ევროპულ საქართველოშიც“ ფიქრობენ, რომ პროდასავლური ოპოზიციური ძალების გაერთიანება არჩევნების მეორე ტურში „ქართულ ოცნებასთან“ დაპირისპირებული ოპოზიციური კანდიდატის ირგვლივ უნდა მოხდეს. თათია კაკიაშვილი [post_title] => არასაპარლამენტო ოპოზიცია თბილისის მერობის საერთო კანდიდატს 21 აგვისტოს დაასახელებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => arasaparlamento-opozicia-tbilisis-merobis-saerto-kandidats-21-agvistos-daasakhelebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-17 16:31:20 [post_modified_gmt] => 2017-08-17 12:31:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154684 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 154635 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-17 15:11:57 [post_date_gmt] => 2017-08-17 11:11:57 [post_content] => არასახელისუფლებო პარტიების მხრიდან მოსკოვში გახშირებული ვიზიტებისა და მოლაპარაკებების შემდეგ, შესაძლოა, მათთვის რუსეთთან მოლაპარაკებების წარმოება აიკრძალოს. საკანონმდებლო ინიციატივით „თავისუფალი დემოკრატები“ გამოდიან. პარტიაში განმარტავენ, რომ ინიციატივაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. როგორც „თავისუფალი დემოკრატების“ ლიდერმა, შალვა შავგულიძემ „ფორტუნასთან“ საუბრისას განაცხადა, მსგავსი კანონის მიღების საჭიროება სახელმწიფოს წინაშე არსებულ საფრთხეებიდან გამომდინარე გახდა. პოლიტიკოსი ყურადღებას ქვეყანაში საომარი ან განსაკუთრებული მდგომარეობის დროს საერთაშორისო სტანდარტზე ამახვილებს, რომელიც მთლიანი პასუხისმგებლობის ხელისუფლებაზე გადატანას ითვალისწინებს და გარკვეულწილად ზღუდავს ევროპული კონვენციით გათვალისწინებულ ადამიანის ზოგიერთ უფლებას. შავგულიძე მიიჩნევს, რომ ოკუპაცია თავისი არსით უთანაბრდება საომარ მდგომარეობას. „ასეთ დროს იზღუდება ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული ისეთი ძირითადი უფლებებიც კი, როგორიცაა შეკრების, გამოხატვის თავისუფლება, სახელმწიფოს ფუნქციონირების მთელი პასუხისმგებლობა ხელისუფლებაზე გადადის. სწორედ ამ შინაარსის ლოგიკის გაგრძელებას წარმოადგენს ჩვენი საკანონმდებლო ინიციატივა,“ -აცხადებს შავგულიძე. შავგულიძე მიიჩნევს, რომ იმ პირობებში, როცა ქვეყნის 20% ოკუპირებულია, ხოლო რუსეთში სახელმწიფო პირებს საქართველოდან არასახელისუფლებო სუბიექტები ხვდებიან, სახელმწიფო დაუცველი რჩება და აუცილებელია, ქვეყანას გააჩნდეს რაიმე ქმედითი ინსტრუმენტი, რითაც ამ საფრთხეებს დაუპირისპირდება. „თვალსაჩინოებისთვის, მოსკოვში, რუსეთის სახელმწიფო დუმაში „პატრიოტთა ალიანსის“ ბოლო ვოიაჟის მაგალითს მოვიყვან. რა სურათს ვიღებთ? ოკუპანტი ქვეყნის ხელისუფლებასთან ათანხმებენ მოქმედების გეგმას, საუბარია ნატო-რუსეთი-საქართველოს ფორმატზე, ახლა კი ოკუპანტ ქვეყანასთან შეთანხმებული ფორმატის საკუთარი ქვეყნისთვის თავს მოხვევას ცდილობენ. ოკუპანტ ქვეყანას შესაძლებლობა ეძლევა, საქართველოს სხვადასხვა სუბიექტების სახელით იმოქმედოს და თავს მოახვიოს საკუთარი ინტერესები საქართველოს. ეს ერთი მაგალითია, ასევე გვახსოვს რუსული მარშის მაგვარი აღმაშენებლის გამზირზე, ტიპიური პროფაშისტური ლოზუნგებით, რაც დამაზიანებელია ქვეყნის იმიჯისა და დემოკრატიული განვითარებისთვის,“ - აცხადებს შავგულიძე. მისი განცხადებით, თუ მმართველი გუნდი კანონპროექტს არ მიიღებს, ეს მათი მხრიდან უპასუხისმგებლობა და უარეს შემთხვევაში ქვეყნის ღალატი იქნება. „აქ იმდენ ცხელ წერტილს მიიღებთ, იმდენი აფეთქება მოხდება ქვეყანაში საკუთარი სუბიექტების მიერ, რომ ხელისუფლება ერთ შემთხვევაში არ მოექცევა გავლენის ქვეშ, მაგრამ მეორე შემთხვევაში რაღაცის დათმობა მოუწევს, მესამე შემთხვევაში კი რუსეთი ამ სუბიექტების მეშვეობით ისეთ დესტაბილიზაციას მოგიწყობს საკუთარ სახელმწიფოში, რომ ძალიან ძნელი იქნება ამის გაკონტროლება. მე, უბრალოდ, ვერ ვხედავ ლოგიკას, რატომ არ უნდა აიკრძალოს ეს შესაძლებლობა. „ხელისუფლებას სურს, რომ დაიტოვოს თავი კომფორტში, თითქოს არაფერ შუაშია ამ საქმესთან, აიცილოს პასუხისმგებლობა და სინამდვილეში ეს იყოს მისი ხელდასმით. თუ ხელისუფლება ამას არ გაიზიარებს, ე.ი. ოკუპანტი ქვეყნის ზრახვების გატარება სწორედ მისი ნებით ხორციელდება, ლოგიკურად მივალთ ამ დასკვნამდე,“ - აცხადებს შავგულიძე. ინიციატივის უპირობო მხარდაჭერა „თავისუფალი დემოკრატების“ ინიციატივას იწონებს „რესპუბლიკური პარტიაც“. თამარ კორძაიას განცხადებით, ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც ოკუპანტ სახელმწიფოსთან ურთიერთობას დაარეგულირებს, მისასალმებელია. „ჩვენ, „რესპუბლიკელებმა“, არაერთხელ გავაჟღერეთ, რომ ოკუპანტ სახელმწიფოსთან მოლაპარაკებები გარკვეულ წესებს უნდა ემორჩილებოდეს, ინიციატივას რომ ვნახავთ, მერე უფრო დეტალურად შევაფასებთ,“ - აცხადებს კორძაია. აღსანიშნავია, რომ ასეთივე პოზიცია აქვს „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ და ამბობენ, რომ ისინი ამ ინიციატივას მხარს დაუჭერენ, მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტის სახე ჯერ არ აქვს და დეტალებიც უცნობია. თინათინ ბოკუჩავა მიიჩნევს, რომ მსგავსი კანონის მიღება პრორუსული ძალების მოძლიერების ფონზე მნიშვნელოვანია. „ბოლო პერიოდში ასეთი ჯგუფები მოძლიერდნენ საქართველოში და ეს არ არის მხოლოდ რუსული პროპაგანდის ძალისხმევის შედეგი, ეს ასევე იმ პოლიტიკის შედეგია, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ახორციელებს. მათ ოკუპანტ სახელმწიფოსთან მაამებლური და არასწორი პოლიტიკა აქვთ. „ჩვენ ასეთი ინიციატივას არა მარტო მხარს დავუჭერთ, მეტიც, აუცილებლად გავუწევთ ადვოკატირებას . თუმცა, „ქართულ ოცნებას“ აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და სწორედ მათ პოზიციაზე იქნება დამოკიდებული, შევძლებთ თუ არა, რომ ეს ინიციატივა ვაქციოთ კანონად. როგორც წესი, ასეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც ქვეყნის ოკუპანტს ეხება, დე-ფაქტო მმართველი იღებს, ხოლო მისი დამოკიდებულება რუსეთთან გასაგებია. უმრავლესობის წევრები, მიუხედავად იმისა, თუ რას ფიქრობენ, უპირობოდ ეთანხმებიან მას,“ - აცხადებს ბოკუჩავა. რას ფიქრობენ პარლამენტში როგორც თინა ბოკუჩავა ამბობს, ამ ინციატივას მათი მხარდაჭერა ექნება, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ენმ საპარლამენტო პარტიაა, ინიციატივის მისაღებად მხოლოდ მათი მხარდაჭერა საკმარისი არ არის და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რას ფიქრობენ პარლამენტში მყოფი სხვა პარტიები და, პირველ რიგში, მმართველი გუნდი. „თავისუფალი დემოკრატების“ ინიციატივასთან დაკავშირებით მმართველ გუნდში ჩამოყალიბებული პოზიცია არა აქვთ. როგორც „ფორტუნასთან“ „ქართული ოცნების“ წარმომადგენელმა, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ, ნინო გოგუაძემ, განაცხადა, საკუთარ პოზიციას კანონპროექტის გაცნობის შემდეგ გაახმოვანებს. „სწორი მაშინ იქნება კომენტარის გაკეთება, როცა ამ ინიციატივას სახე მიეცემა იმიტომ, რომ ზეპირად ნათქვამი წარმოდგენას არ მიქმნის,“ - აცხადებს გოგუაძე. მსგავსი პოზიცია აქვთ „ევროპულ საქართველოშიც“. სერგი კაპანაძე აცხადებს, რომ ინიციატივას მას შემდეგ შეაფასებს, რაც კანონპროექტს გაეცნობა. თუმცა, ამბობს, რომ პოლიტიკურად მიზანშეწონილია, რუსეთთან მხოლოდ ხელისუფლება საუბრობდეს. „კარგად არის შესასწავლი, რამდენად არის კავშირში ეს გამოხატვის თავისუფლებასთან. ქვეყანა უნდა საუბრობდეს ერთი მიდგომით, ერთი პრინციპით და შეთანხმებული გზავნილებით, მაგრამ ამის საკანონმდებლო ჩარჩოში გადატანა შეიძლება, უკავშირდებოდეს ადამიანის უფლებების დარღვევას,“ - აცხადებს სერგი კაპანაძე. „ფორტუნა“აღნიშნულ საკითხზე „პატრიოტთა ალიანსის“ წევრების პოზიციითაც დაინტერესდა, თუმცა, მათთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა. საექსპერტო წრეების ეჭვები და შესაძლო გამოსავალი როგორც პოლიტიკოსები და ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, დღეს ეს პრობლემა, რომ რუსეთი საკუთარი ინტერესების გატარებას ცალკეული ჯგუფების, მათ შორის, პოლიტიკური პარტიების მეშვეობით ცდილობს და ახერხებს, რეალურად დგას. ამიტომ ამ თვალსაზრისით „თავისუფალი დემოკრატების“ მიერ პრობლემის მოსაგვარებლად გამოსავლის ძიება სრულიად ლოგიკურია. მაგრამ მეორე საკითხია, ეს კონკრეტული ინიციატივა რამდენად იქნება შედეგიანი და, რაც მთავარია, თანხვედრაში დასავლურ ფასეულობებთან, რადგან პოლიტიკოსების ნაწილის მხრიდან უკვე გაჟღერდა ეჭვები გამოხატვის თავისუფლებასა და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. რუსეთთან მოლაპარაკებების წარმოების რეგულირება მორალურად მისაღებია პოლიტოლოგ გია ნოდიასთვის . „ფორტუნასთან“ საუბარში ნოდია ამბობს, რომ რუსეთთან მოლაპარაკებების წარმოება მხოლოდ ხელისუფლების პრეროგატივაა, თუმცა, მისთვის გაუგებარია, რამდენად მოხერხდება ამის იურიდიული კუთხით დარეგულირება. „იდეის დონეზე, მორალურად ჩემთვისაც მიუღებელია ასეთი რამ, როდესაც მტერთან მოლაპარაკებებს მართავენ პოლიტიკური ძალები. მაგრამ ცოტა რთული მგონია ისეთი მექანიზმის შემუშავება, რომელიც საბაზისო უფლებების შეზღუდვის გარეშე ამ მიზნის მიღწევას შეძლებს,“ - აცხადებს ნოდია. პოლიტოლოგი რუსეთში „პატრიოტთა ალიანსის“ წარმომადგენლების ვიზიტსაც ეხმიანება. გია ნოდია მიიჩნევს, რომ ამას ნეგატიური შედეგი მოაქვს და იქმნება შთაბეჭდილება, რომ საქართველოში გარკვეული პოლიტიკური ძალები რუსეთის ინტერესებს გამოხატავენ. თუმცა, აღნიშნულს ნოდია მნიშვნელოვან საფრთხედ არ აღიქვამს. ის ამბობს, რომ გამოსავალი აუცილებლად მოსაძებნია და მიიჩნევს, რომ ამისთვის დაფინანსების წყაროების რეგულირება შესაძლოა, უფრო შედეგიანი იყოს. „ჩემი აზრით, უფრო პერსპექტიულია, ვიფიქროთ რუსეთიდან დაფინანსების შეზღუდვაზე, ამაზე რომ არსებობდეს შეზღუდვა, ეს, ალბათ, აზრიანია, მაგრამ მოგზაურობის აკრძალვა პოლიტიკური პარტიებისთვის და შემდეგ განცხადებების გაკეთება, არა მგონია, პერსპექტიული გზა იყოს. მე შემიძლია, წავიდე ნებისმიერ ქვეყანაში და განვაცხადო, რომ საქართველოს ხელისუფლების სახელით ვსაუბრობ, ვერავინ ამის თქმას ვერ ამიკრძალავს, მაგრამ ეს სისულელე იქნება და არავინ სერიოზულად არ მიმიღებს. ასეთივე დამოკიდებულება უნდა იყოს ასეთი ჯგუფების მიმართ. საზოგადოების ცნობიერება უნდა ამაღლდეს და ცხადი უნდა იყოს, რომ ეს სისულელეა,“ - როგორ ფიქრობთ, რა ინტერესს ემსახურება ამ საკითხის ასე რეგულირება? ლევან ალაფიშვილი: ამაზე განმარტებები არ მომისმენია, შესაძლოა, რაღაც იყოს, მაგალითად, შეიფუთოს, როგორც უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების ზრუნვა. მაგრამ ამ გზით უფრო მეტ საფრთხეს რომ ვიღებთ, უფრო მეტი დაფიქრება სჭირდება ხელისუფლებას. უფრო ფართო დისკუსიაც რომ უნდა იყოს საზოგადოებაში, ამაზე საუბარი ზედმეტია. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და საინვესტიციო გარემოს შეეხება. კონსტიტუციის პროექტში თავდაპირველი ვარიანტიდან დღემდე წერია, რომ უცხოელებს ეკრძალებათ მიწის საკუთრება საქართველოში, არა მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო, არამედ ზოგადად მიწის საკუთრება. ხვალ თუკი ეს ჩანაწერი შენარჩუნდა ამ ფორმით, ეს რა გავლენას იქონიებს საინვესტიციო გარემოზე, გნებავთ უფლებების კუთხით მდგომარეობაზე, ძნელი სავარაუდო არ უნდა იყოს, ეკონომიკური უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ეს საკმაოდ დიდი რისკის მატარებელია. ამაზეც არც საზოგადოება მსჯელობს და არც პოლიტიკოსების დღის წესრიგშია. - ამ საკითხთან დაკავშირებით კეთდებოდა გარკვეული განცხადებები სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის მხრიდან. განსხვავებული პოზიციები არსებობდა თავად ხელისუფლებაშიც. როგორ ფიქრობთ, რატომ გადაწყდა მიწის საკუთრების ასე დარეგულირება, ხომ არ არის ეს ხელისუფლების მხრიდან პოპულისტური ნაბიჯი? ლევან ალაფიშვილი: კი, ბატონო, მართალია ხელისუფლება სიტყვიერად რიტორიკაში საუბრობდა მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრებაზე, მაგრამ რეალურად იმავე დროს, როცა ამაზე საუბრობდა საჯაროდ, კონსტიტუციის პროექტში წერდა სხვა რამეს, პროექტში ზოგადად მიწაა მითითებული. ამას ვერანაირი გონივრული, მისაღები ახსნა ვერ ექნება, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ის საკითხი იყო, რომელზეც სპეციალური ვიზიტით ბიზნესგაერთიანებასთან ერთად იმყოფებოდა კომისიის თავმჯდომარესთან ეკონომიკის მინისტრი, ანუ რეალურად მთავრობაშიც ესმით ამ საკითხის პრობლემურობა, მაგრამ პარლამენტში და სხვა პოლიტიკოსებში ეს საკითხი აქტუალური, როგორც ჩანს, არ არის. არის კიდევ სხვა საკითხებიც, მაგრამ ამ პირობებში, როცა ასეთი ფუნდამენტური საკითხები არ დგას დღის წესრიგში და მოლაპარაკების, შეხვედრის, დიალოგის საგნად შეიძლება, იქცეს სამომავლოდ. პარლამენტი რა წესით დაკომპლექტება, სხვა არაფერი შეიძლება, ეწოდოს, თუ არა პოლიტიკური ვაჭრობა საქართველოს სტაბილური განვითარების ხარჯზე იმიტომ, რომ სტაბილური განვითარების საფუძველი სწორედ კონსტიტუციაა, რომელშიც უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები დარჩა ისე, როგორც არის. ამას სხვას ვერაფერს ვუწოდებ, თუ არა ვაჭრობას საქართველოს გრძელვადიანი, სტაბილური განვითარების და გაძლიერების ხარჯზე. - ამ საკითხების გარდა, ამ რიგის რა პრობლემებს ხედავთ იმ პროექტში, რომელიც დღეს გვაქვს? ლევან ალაფიშვილი: ამ რიგის პრობლემური არც ერთი არ მიმაჩნია. - იგივე ქორწინების დეფინიციასთან , ადამიანის უფლებებთან, დასაქმების ხელშეწყობასთან დაკავშირებულ ჩანაწერზე როგორია თქვენი პოზიცია? ლევან ალაფიშვილი: მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ რიგის არა. მაგალითად, დღეს არსებული კონსტიტუციით ადამიანის უფლებების თავში არის მუხლი, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ, თუკი კონკრეტულად დასახელებული ნორმა არ არის მეორე თავში, რომელიც უფლებებს შეეხება, მაინც გაასაჩივროს საკონსტიტუციო სასამართლოში, თუკი მისი უფლება იქნება შეზღუდული. მაგალითად, კანონის წინაშე თანასწორობა, მე-14 მუხლი. ეს მუხლი საერთოდ ამოდის კონსტიტუციიდან, ასეთი შინაარსის მუხლი აღარ იარსებებს, რაც ნიშნავს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში მოქალაქეების დღეს არსებული ფართო უფლება მიმართვისა, იქნება შეზღუდული, ეს გაუარესებაა. ასევე არის დასაქმებასთან დაკავშირებით, გადასახადებთან დაკავშირებით, რომ რეფერენდუმის გარეშე გადასახადების შემოღება არ შეიძლება, ცვლიან, ძალიან ბევრია, მაგრამ ეს პოლიტიკოსებს არ აინტერესებთ. დღევანდელი დღის წესრიგია, როგორი წესით ავირჩიოთ 2020 წლის პარლამენტი და როგორი სასტარტო პოზიცია იქნება 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ჩემთვის ეს პროცესი არ არის სახელმწიფოებრივი. რაც შეეხება ქორწინებას, არც დღეს, არც გუშინ, მისი სამართლებრივი რეგულირების თვალსაზრისით, არანაირი პრობლემა არ არსებობდა. შესაბამისად, კონსტიტუციაში ამ საკითხის ასახვა-არასახვა მხოლოდ პოპულისტურია. გასულ წელსაც იყო ეს თემა გაცოცხლებული, პრემიერი ჩაერთო ამ სამარცხვინო პოპულიზმში. ჩემთვის აბსოლუტურად უსაგნოა ამ საკითხზე მსჯელობა. - უმცირესობებისთვის რა შედეგი დადგება ამის ასე დარეგულირებით ? ლევან ალაფიშვილი: ამაზე ჩემი სიტყვებით აღარ გიპასუხებთ, მოვახდენ „ვენეციის კომისიის“ ციტირებას, რომელმაც პოლიტიკურ პოპულიზმზე ძალიან მახვილგონივრულად უპასუხა: კი ბატონო, პრობლემა არ გაქვთ დღეს არსებულ კონსტიტუციაში, ჩაწერთ თუ არა ამას ესეც თქვენი უფლებაა, მაგრამ როგორც კი ჩაწერთო , იქვე მეორე პუნქტად აუცილებლად მიაყოლეთ, რომ ზუსტად ერთსქესიანთა უფლებები იყოს დაცულიო. ჩვენმა ხელისუფლებამ საკუთარ თავს დაუგო მახე, აღარ გვინდა ქორწინების კონსტიტუციაში ჩაწერაო . თუ ჩაწერს და მიაყოლებს კიდეც ერთსქესიანთა ჩანაწერსაც, ეს ხომ მათივე პოლიტიკური პოპულიზმის ნაღმზე აფეთქება არის? ეს ვენეციის კომისიის დასკვნაში წერია. - ბოლოს მაინც მინდა გკითხოთ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, რეალურად და თქვენც საუბრობდით ამაზე, გადაუნაწილებელი მანდატები და პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის თარიღი რჩება აქტიური განხილვის საგნად. თუ ელოდებით რაიმე შედეგს დიალოგიდან ? ლევან ალაფიშვილი: ეს კონსულატიცები კი არა, ჩემთვის პირადად არის ვაჭრობა, ვის რამდენი, როგორ, რანაირად. „ქართულ ოცნებას“ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით წინასაარჩევნოდ სამი საკითხი ჰქონდა - 