“ბანკის თანამშრომელმა ანკეტაში დასაოჯახებელი ჩაწერა და კრედიტი ვერ ავიღე” – ირინა სარიშვილი

Vivus ge - ს სწრაფი სესხის საკომისიო სულ რაღაც 5,4% გახლავთ. წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი კი არ აღემატება 94,3% -ს. თანხის მისაღებად საკმარისია შეავსოთ ონლაინ განაცხადი სესხზე და kredit - ის დამტკიცების შემთხვევაში თანხას რამდენიმე წუთში მიიღებთ თქვენს მიერ მითითებულ პირად ანგარიშზე. Vivus - ში სესხის მისაღებად, აუცილებელი არ გახლავთ არც ოფისში მისვლა, არც თავდები, არც თანამონაწილე და არც ხანგრძლივი, დამღლელი პროცედურები. Vivus ge -ს სესხის მისაღებად საკმარისა, აკმაყოფილებდეთ შემდეგ კრიტერიუმებს: იყოთ 20-დან 65 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქე, გქონდეთ საქართველოში არსებული საბანკო ანგარიში და სესხის დაფარვის შესაძლებლობა. იმ შემთხვევაში თუ Vivus -ის სესხს პირველად იღებთ, საჭიროა ონლაინ რეგისტრაციის გავლა და პირადი საბანკო ანგარიშის იდენტიფიკაცია. განმეორებითი სესხის მოთხოვნის შემთხვევაში კი პროცედურა ბევრად უფრო ხანმოკლეა. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია vivus სესხებს 30 დღიანი ვადით გასცემს, თუმცა, კლიენტთა საჭიროებებზე უფრო მეტად მორგების მიზნით, vivus.ge -ს გააჩნია სესხის გადავადების სერვისიც. იმ შემთხვევაში თუ vivus -ისგან აღებული ვალის გადახდას დროულად ვერ ახერხებთ, თქვენ შეგიძლიათ სესხის დაფარვის თარიღის გადავადება. აღნიშნული სერვისით სარგებლობის შემთხვევაში სესხის საკომისიო სულ რაღაც 0,3%-ით იზრდება. ცნობისთვის, მიკრო საფინანსო ორგანიზაცია Vivus.ge არის საერთაშორისო კომპანია 4finance -ს ბრენდი, რომელიც მსოფლიოს 20-მდე ქვეყანაში გახლავთ წარმოდგენილი. საქართველოში Vivus 2003 წელს შემოვიდა და ქართულ ბაზარზე სწორედ ის გახლდათ პირველი კომპანია, რომელიც მომხმარებელს ფულის სწრაფად და მარტივად მიღების საშუალება მისცა. დღეისათვის vivus.ge -ს მრავლად ჰყავს კონკურენტები, თუმცა მკვეთრი ლიდერის პოზიციის შენარჩუნებას მაინც მარტივად ახერხებს. "ჩვენი ფინანსური ბაზარი პატარაა და ვფიქრობ, რომ ჯობია იყოს ცოტა და ძლიერი ბანკი, ვიდრე ბევრი და სუსტი, მაგრამ უნდა იყოს შესაბამისი რეგულაციები. საქართველოს ჯამური ხელფასის 30%-მდე მიდის საბანკო სესხების პროცენტების გადახდაზე, როდესაც საშემოსავლო გადასახადი 20%-ია. გვაქვს ბევრი პრობლემა და ახალმა კანონპროექტმა ამ გამოწვევებს უნდა უპასუხოს“, - აღნიშნა კახა ოქრიაშვილმა. საჭირო ხდება მფლობელობის შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაციის წარმოდგენა;

საჭირო ხდება ბანკმა წინასწარ წარადგინოს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული ბიზნეს-მოდელისა და რისკების მართვის დოკუმენტები;

საჭირო ხდება მმართველი სტრუქტურების წარმომადგენლების შესახებ უფრო დეტალური ფინანსური ინფორმაციის წარმოდგენა.

