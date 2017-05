“ბანკის ვალის მქონე მოსახლეობისთვის სესხის დაფარვა სახელმწიფოს შეუძლია”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mtavroba [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => valebi [3] => aleqsandre-maghlaferidze [4] => bankis-valebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134265 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mtavroba [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => valebi [3] => aleqsandre-maghlaferidze [4] => bankis-valebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134265 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 239 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mtavroba [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => valebi [3] => aleqsandre-maghlaferidze [4] => bankis-valebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mtavroba [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => valebi [3] => aleqsandre-maghlaferidze [4] => bankis-valebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134265) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16043,16044,333,239,12253) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134175 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-25 16:42:45 [post_date_gmt] => 2017-05-25 12:42:45 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო მიღებას დაესწრო და აზერბაიჯანელ ხალხს ეროვნული დღესასწაული - რესპუბლიკის დღე მიულოცა. სიტყვით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა საქართველოსა და აზერბაიჯანის მეგობრულ და პარტნიორულ ურთიერთობებზე ისაუბრა. პრემიერის თქმით, 1991 წელს, დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, აზერბაიჯანი და საქართველო მხარდამხარ უმკლავდებოდნენ დემოკრატიულ სახელმწიფოებად ჩამოყალიბების გზაზე არსებულ გამოწვევებსა და სირთულეებს. "ამ წლების მანძილზე არსებული პოლიტიკური სირთულეების მიუხედავად, აზერბაიჯანმა და საქართველომ უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული პროექტები წამოიწყეს, რაც ამ სახელმწიფოებს მსოფლიო რუკაზე ადგილი მოპოვებაში დაეხმარა. მათ შორისაა აზიისა და ევროპის, აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელი მილსადენები. პროექტის საწყის ეტაპზე ამ პროექტების სიცოცხლისუნარიანობასა და მდგრადობაში ბევრს ეპარებოდა ეჭვი, თუმცა ჩვენი პოლიტიკური ლიდერების თავდადების შედეგად, სასურველი მიზნის მიღწევა შესაძლებელი გახდა. ჰეიდარ ალიევი, ქართველ, თურქ და ამერიკელ ლიდერებთან ერთად, ამ გაბედული წამოწყების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საყრდენს წარმოადგენდა,"-განაცხადა პრემიერმა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, დღეს საქართველო და აზერბაიჯანი ცდილობენ შექმნან ახალი შესაძლებლობები აღმოსავლეთის დასავლეთთან დასაკავშირებლად, რაც კეთილდღეობას მოუტანს რეგიონს. საქართველოში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის სახელით გამართულ მიღებას საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წევრები, დიპლომატები, საზოგადოების წარმომადგენლები დაესწრნენ. "ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ორ ქვეყანას შორის მიმდინარეობს ინტენსიური თანამშრომლობა მრავალ სფეროში. საქართველოსა და თურქეთს თანამშრომლობის წარმატებული გამოცდილება და მნიშვნელოვანი პერსპექტივები აქვთ მსხვილ სატრანსპორტო-ენერგეტიკულ პროექტებში. არ შეიძლება არ აღინიშნოს ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის პროექტი, რომლის პირველი განშტოების დასრულებაც 2017 წლის ზაფხულისთვის არის დაგეგმილი. ეს პროექტი, სამხრეთის ენერგეტიკული დერეფნის პროექტთან ერთად, მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სატრანსპორტო მარშრუტების დივერსიფიკაციას და უკეთ წარმოაჩენს პროექტის მონაწილე საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეკონომიკურ მნიშვნელობას და ასევე ჩვენი სამმხრივი თანამშრომლობის მნიშვნელობას. ეს კორიდორი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სეგმენტი „აბრეშუმის გზის" აღორძინების დიდი პროექტის, რასაც კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი სულ რამდენიმე დღის წინ ჩინეთში გამართული სამიტის დროს," - განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობებზე. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის განმარტებით, ბოლო 25 წლის მანძილზე თურქეთმა გააფართოვა ურთიერთობები საქართველოსთანდა დღეს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოსთან შემდგომი თანამშრომლობის გაღრმავებას. ბინალი ილდირიმის თქმით, საქართველო-თურქეთის მაღალი დონის სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს სხდომის ფარგლებში გამართული დიალოგი მიანიშნებს ორი ქვეყნის ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასვლას, სადაც მხარეებს შესაძლებლობა აქვთ სიღრმისეულად განიხილონყველა საკითხი და იმსჯელონ თანამშრომლობის განვითარების შემდგომ ნაბიჯებზე. საქართველო-თურქეთის მაღალი დონის სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს რიგით მე-2 სხდომაზე მხარეებმა განიხილეს ორიქვეყნის პარტნიორული ურთიერთობების დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები. ყურადღება გამახვილდა ეკონომიკის, კულტურის, იუსტიციისა და კიბერუსაფრთხოების სფეროებში თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებზე. საბჭოს წევრების გადაწყვეტილებით, საფუძველი ჩაეყარა ერთობლივ ეკონომიკურ და სავაჭრო კომისიას, რომელიც მომავალი თანამშრომლობის ახალჩარჩოებს განსაზღვრავს. საქართველო-თურქეთის მაღალი დონის სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს სხდომის ფარგლებში საქართველოს და თურქეთის პრემიერ-მინისტრებმა ხელი მოაწერეს „თბილისის განცხადებას," რომლითაც მხარეებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, თავიანთი პატივისცემა დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავისადმი და აღნიშნეს, რომ ორ სახელმწიფოს შორის თანამშრომლობა და მეგობრობა რეგიონული მშვიდობის, სტაბილურობისა და კეთილდღეობის გარანტია. დღესვე ორი ქვეყნის მთავრობებს შორის ხელი მოეწერა მნიშვნელოვან დოკუმენტებს: „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა დათურქეთის რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ ერთობლივ განცხადებას"; დეკლარაციას „საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის ერთობლივი ეკონომიკური და სავაჭრო კომისიის (JETCO) დაფუძნების შესახებ"; „საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის პროგრამას"; „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და თურქეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტის, ზღვაოსნობისა და კომუნიკაციის სამინისტროს შორის კიბერუსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმს". "ამ წლების მანძილზე არსებული პოლიტიკური სირთულეების მიუხედავად, აზერბაიჯანმა და საქართველომ უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული პროექტები წამოიწყეს, რაც ამ სახელმწიფოებს მსოფლიო რუკაზე ადგილი მოპოვებაში დაეხმარა. მათ შორისაა აზიისა და ევროპის, აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელი მილსადენები. პროექტის საწყის ეტაპზე ამ პროექტების სიცოცხლისუნარიანობასა და მდგრადობაში ბევრს ეპარებოდა ეჭვი, თუმცა ჩვენი პოლიტიკური ლიდერების თავდადების შედეგად, სასურველი მიზნის მიღწევა შესაძლებელი გახდა. ჰეიდარ ალიევი, ქართველ, თურქ და ამერიკელ ლიდერებთან ერთად, ამ გაბედული წამოწყების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საყრდენს წარმოადგენდა,"-განაცხადა პრემიერმა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, დღეს საქართველო და აზერბაიჯანი ცდილობენ შექმნან ახალი შესაძლებლობები აღმოსავლეთის დასავლეთთან დასაკავშირებლად, რაც კეთილდღეობას მოუტანს რეგიონს. საქართველოში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის სახელით გამართულ მიღებას საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წევრები, დიპლომატები, საზოგადოების წარმომადგენლები დაესწრნენ. 