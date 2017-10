ბაქოში 50 ლგბტ პირი დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lgbt [1] => dakaveba-baqoshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169913 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lgbt [1] => dakaveba-baqoshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169913 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10815 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => lgbt [1] => dakaveba-baqoshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => lgbt [1] => dakaveba-baqoshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169913) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19807,10815) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157190 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-25 20:41:54 [post_date_gmt] => 2017-08-25 16:41:54 [post_content] => მთავრობის კანცელარიასთან, თანასწორობის მოძრაობის საპროტესტო აქცია იმართება. აქციის მონაწილეები მათი მოძრაობის აღმასრულებელი დირექტორის, ლევან ბერიანიძისა და გამგეობის წევრის, თორნიკე კუხიანის, მიმართ გამოვლენილ აგრესიას და ჰომოფობიურ ნიადაგზე, ღირსებისშემლახავ, არაადამიანურ მოპყრობას აპროტესტებენ. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ საქართელოში პოლიცია რეპრესიული მანქანის ნაწილია. ისინი მომხდარის სრულფასოვნად გამოძიებას მოითხოვენ. შეგახსენებთ, 25 აგვისტოს, გამთენიისას, ბათუმის ბულვარში პოლიციამ თანასწორობის მოძრაობის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ბერიანიძე და ორგანიზაციის წევრი თორნიკე კუსიანი დააკავა. დაკავებულები ამბობენ, რომ პოლიციელებმა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. [post_title] => აქცია მთავრობის კანცელარიასთან - ლგბტ თემის​ წარმომადგენლები ჰომოფობიურ მოპყრობას აპროტესტებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aqcia-mtavrobis-kancelariastan-lgbt-temis%e2%80%8b-warmomadgenlebi-homofobiur-mopyrobas-aprotesteben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-25 20:41:54 [post_modified_gmt] => 2017-08-25 16:41:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157190 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 113595 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-09 10:00:26 [post_date_gmt] => 2017-03-09 06:00:26 [post_content] => „მანჩესტერ იუნაიტედმა“ საქველმოქმედო ლგბტ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის შესახებ გამოაცხადა. „წითელმა ეშმაკუნებმა“ შეთანხმება გააფორმეს Stonewall-თან, რომელთან ერთადაც სპორტსა და საზოგადოებაში არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ხალხის პრობლემებს გადაწყვეტენ. ამ პარტნიორობით „მანჩესტერი“ TeamPride-ის ოფიციალური წევრი გახდა. ეს კი დაეხმარება საზ აზრის ფორმირებაში, გამოცდილების გაზიარებასა და ადამიანის მოქცევაზე ზემოქმედებაში, რაშიც სპორტის ძალას გამოიყენებენ, რათა წინ წაწიონ საზოგადოებაში თანასწორობის იდეა. „კლუბი მისდევს თანაბარუფლებიანობას ყველა დარგში, ჩვენი ვალდებულებაა მხარი დავუჭიროთ ყველას, ვისაც უყვარს ეს კლუბი“, - განაცხადა მანკუნიანელთა მმართველმა დირექტორმა რიჩარდ არნოლდმა. [post_title] => თანასწორობა ყველგან და ყველაფერში: მანჩესტერი ლგბტ ორგანიზაციასთან ითანამშრომლებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tanasworoba-yvelgan-da-yvelafershi-manchesterma-lgbt-organizaciastan-itanamshromlebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-09 12:09:46 [post_modified_gmt] => 2017-03-09 08:09:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113595 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 91232 [post_author] => 5 [post_date] => 2016-11-28 10:15:39 [post_date_gmt] => 2016-11-28 06:15:39 [post_content] => პრემიერლიგის კაპიტნებმა ჰომოსექსუალებს მხარი დაუჭირეს და ტური ცისარტყელას ფერებში ჩაატარეს. ინგლისში ლგბტ საზოგადოების მხარდასაჭერად ფლეშმობი მოაწყვეს. კამპანია „სტოუნუოლმა“ წამოიწყო. ეს გახლავთ ბრიტანეთში პირველი ღია საფეხბურთო გეი-კლუბი. გასული უქმეების ყველა ათივე მატჩი ლგბტ დროშის ქვეშ გაიმართა, მის ფერებში გაფორმდა კაპიტნის სამკლაურები და სარეკლამო დაფები. აქციის არსი - განურჩევლად სექსუალური ორიენტაციისა სპორტში ერთიანობაზე აქცენტის გაკეთებაა. [post_title] => განურჩევლად ორიენტაციისა: პრემიერლიგა ლგბტ-ს მხარს უჭერს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ganurchevlad-orientaciisa-premierliga-lgbt-s-mkhars-uchers [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-28 10:15:39 [post_modified_gmt] => 2016-11-28 06:15:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=91232 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 157190 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-25 20:41:54 [post_date_gmt] => 2017-08-25 16:41:54 [post_content] => მთავრობის კანცელარიასთან, თანასწორობის მოძრაობის საპროტესტო აქცია იმართება. აქციის მონაწილეები მათი მოძრაობის აღმასრულებელი დირექტორის, ლევან ბერიანიძისა და გამგეობის წევრის, თორნიკე კუხიანის, მიმართ გამოვლენილ აგრესიას და ჰომოფობიურ ნიადაგზე, ღირსებისშემლახავ, არაადამიანურ მოპყრობას აპროტესტებენ. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ საქართელოში პოლიცია რეპრესიული მანქანის ნაწილია. ისინი მომხდარის სრულფასოვნად გამოძიებას მოითხოვენ. შეგახსენებთ, 25 აგვისტოს, გამთენიისას, ბათუმის ბულვარში პოლიციამ თანასწორობის მოძრაობის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ბერიანიძე და ორგანიზაციის წევრი თორნიკე კუსიანი დააკავა. დაკავებულები ამბობენ, რომ პოლიციელებმა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. [post_title] => აქცია მთავრობის კანცელარიასთან - ლგბტ თემის​ წარმომადგენლები ჰომოფობიურ მოპყრობას აპროტესტებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aqcia-mtavrobis-kancelariastan-lgbt-temis%e2%80%8b-warmomadgenlebi-homofobiur-mopyrobas-aprotesteben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-25 20:41:54 [post_modified_gmt] => 2017-08-25 16:41:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157190 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => cc634685f88ead545302372b9eb48798 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )