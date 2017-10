ბაქოში ტერაქტში ეჭვმიტანილი პირების ლიკვიდაცია მოხდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => baqo [1] => teraqtis-mcdeloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180479 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => baqo [1] => teraqtis-mcdeloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180479 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4726 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => baqo [1] => teraqtis-mcdeloba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => baqo [1] => teraqtis-mcdeloba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180479) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4726,20709) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 168615 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-28 11:07:02 [post_date_gmt] => 2017-09-28 07:07:02 [post_content] => ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურში იტალიური "რომა" ბაქოში ჩავიდა "ყარაბაღთან" სათამაშოდ. აზერბაიჯანში "რომას" ფეხბურთელები ჩემპიონთა ლიგის მორიგი მატჩის წინ სასტუმროდან სტადიონზე საქართველოში რეგისტრირებული ავტობუსით მივიდნენ. ბაქოში ჩასულ რომაელ ფეხბურთელებს ქართული ნომრებით ავტობუსი ემსახურებოდა. ამ ფაქტის ამსახველი ვიდეოკადრები "რომას" ოფიციალურ გვერდსა და იტალიურ მედიაში გავრცელდა. თამაში კი "რომამ" 2:1 მოიგო. https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=KuQwQSMa2Qg [post_title] => რომაელებმა ბაქოში ქართული ავტობუსით იარეს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => romaelebma-baqoshi-qartuli-avtobusit-iares-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 11:07:02 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 07:07:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168615 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 165853 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-20 18:51:24 [post_date_gmt] => 2017-09-20 14:51:24 [post_content] => ”ბაქო უეფას ჩემპიონთა ლიგის 2018/19 წლების სეზონის ფინალურ დაპირისპირებას უმასპინძლებს. უდიდესი ალბათობით სეზონის გადამწყვეტი მატჩი ბაქოს ოლიმპიურ სტადიონზე გაიმართება”, - ამის შესახებ ესპანური გამოცემა AS იუწყება. საბოლოო გადაწყვეტილებას ჩემპიონთა ლიგის 2018/19 წლების სეზონის ფინალის მასპინძელ ქალაქთან დაკავშირებით უეფა ხვალ გამოაცხადებს. ბაქოს მთავარი კონკურენტი მადრიდია, კერძოდ ”ატლეტიკოს” ახალი არენა - ”ვანდა მეტროპოლიტანო”. AS-ის მტკიცებით ესპანური არენა აზერბაიჯანულთან ვიპ-ადგილების სიმცირის გამო დამარცხდება. 2016/17 წლების სეზონის უეფას ჩემპიონთა ლიგის ფინალი კარდიფის ”მილენიუმ სტადიონზე” გაიმართება. [post_title] => ბაქომ ჩემპიონთა ლიგა მოიგო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => baqom-chempionta-liga-moigo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 18:51:24 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 14:51:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165853 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 157795 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-29 14:07:39 [post_date_gmt] => 2017-08-29 10:07:39 [post_content] => „თეგეტა მოტორსმა“ ბაქოში კიდევ ერთი ფილიალი გახსნა „ბაბექის“ ქუჩაზე. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, აღნიშნული ფილიალი წარმოდგენილია პროდუქციის სრული ასორტიმენტითა და სერვისით, რომელიც ძირითადად მოემსახურება საცალო მომხმარებელს. მათივე ინფორმაციით, „Aztech&Tegeta Motors“ ადგილობრივ მომხმარებელს სრულ ავტო-ტექ მომსახურებას და საავტომობილო პროდუქტების ყველაზე დიდ არჩევანს სთავაზობს როგორც საცალო, ასევე კორპორატიული და საბითუმო მიმართულებით. აქვე წარმოდგენილია: საბურავების, ზეთების, ფილტრების, მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილების ნაწილების, ასევე აკუმულატორების, სერვისის დანადგარების, ინსტრუმენტების და საავტომობილო აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი. აღნიშნულ ფილიალში მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება, ერთ სივრცეში შეიძინოს მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია. შეგახსენებთ, „თეგეტა მოტორსი“ უკვე 22 წელია, ქართულ ბაზარზეა წარმოდგენილი და გამოირჩევა ავტო სერვისის უნიკალური კონცეფციით. „თეგეტა მოტორსი“ გახლავთ Groupauto International-ის ოფიციალური წევრი და იგი წარმოადგენს მსოფლიოში წამყვანი, 300-მდე ბრენდის უმსხვილეს იმპორტიორს, როგორებიცაა: Bridgestone, Michelin, Varta, Shell, Motul, Hengst, ZF Parts, Lemforder, Sachs, Philips, Bosch, Febi, Federal Mogul და სხვა. და სხვა ბრენდების მიერ წარმოებული უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის: საბურავების, ზეთების, აკუმულატორების და ავტომობილების სათადარიგო ნაწილების მიმართულებით. [post_title] => თეგეტა მოტორსმა ბაქოში კიდევ ერთი ფილიალი გახსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tegeta-motorsma-baqoshi-kidev-erti-filiali-gakhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 14:12:12 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 10:12:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157795 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 168615 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-28 11:07:02 [post_date_gmt] => 2017-09-28 07:07:02 [post_content] => ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურში იტალიური "რომა" ბაქოში ჩავიდა "ყარაბაღთან" სათამაშოდ. აზერბაიჯანში "რომას" ფეხბურთელები ჩემპიონთა ლიგის მორიგი მატჩის წინ სასტუმროდან სტადიონზე საქართველოში რეგისტრირებული ავტობუსით მივიდნენ. ბაქოში ჩასულ რომაელ ფეხბურთელებს ქართული ნომრებით ავტობუსი ემსახურებოდა. ამ ფაქტის ამსახველი ვიდეოკადრები "რომას" ოფიციალურ გვერდსა და იტალიურ მედიაში გავრცელდა. თამაში კი "რომამ" 2:1 მოიგო. https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=KuQwQSMa2Qg [post_title] => რომაელებმა ბაქოში ქართული ავტობუსით იარეს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => romaelebma-baqoshi-qartuli-avtobusit-iares-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 11:07:02 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 07:07:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168615 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 12 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1ef657ebd5a170119fd80a1b30bd888f [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )