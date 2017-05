”ბარსას” ვალვერდე გაწვრთნის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => barselona [1] => luis-enrike [2] => barsa [3] => valverde ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135131 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => barselona [1] => luis-enrike [2] => barsa [3] => valverde ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135131 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 225 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => barselona [1] => luis-enrike [2] => barsa [3] => valverde ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => barselona [1] => luis-enrike [2] => barsa [3] => valverde ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135131) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16156,225,2222,16157) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 103769 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-01-24 15:33:33 [post_date_gmt] => 2017-01-24 11:33:33 [post_content] => მადრიდის „რეალი“ და „ბარსელონა“ ჩემპიონთა ლიგის ისტორიის სატურნირო ცხრილს სათავეში უდგანან. ესპანური გრანდები ლიდერობენ ლიგის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული კლუბების ჩამონათვალს საერთო მონაგარის მიხედვით. ცხრილში, რომელშიც გათვალისწინებულია გუნდების შედეგები (2 ქულა მოგებისთვის, 1 ფრისთვის), მადრიდელები კატალონიელებს 5 ქულით უსწრებენ (319 ქულა 314-ის წინააღმდეგ). მესამე ადგილზეა მიუნხენის „ბაიერნი“ (284). 37-გუნდიან ცხრილში პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან სამი კლუბი მოხვდა: კიევის „დინამო“ - 21-ე ადგილი (85 ქულა), „შახტარი“ - 26-ე (65), მოსკოვის „სპარტაკი“ - 30-ე (57). „რეალი“ - ჩემპიონთა ლიგის რეკორდსმენია, ეს ტურნირი „სამეფო კლუბმა“ 11-ჯერ ოიგო. „ბარსელონა“ ტიტულის 5-გზის მფლობელია. რეალი და ბარსელონა ყველა დროის ჩემპიონთა ლიგას ლიდერობენ

ლუის ენრიკე ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მწვრთნელია ევროპაში, მეორე ადგილზე ხოსეპ გვარდიოლაა. ასე წერს ფრანგული „ეკიპი". "ბარსელონას" მთავარი მწვრთნელის შემოსავალი თვეში 1,56 მლნ ევროა, მეორე ადგილზე მყოფი გვარდიოლა თვეში 1,48 მლნ ევროს იღებს. ტოპ სამეულს მეორე მანჩესტერული გიგანტის მთავარი მწვრთნელი ჟოზე მოურინიო ასრულებს. პორტუგალიელი სპეციალისტის ყოველთვიური ანაზღაურება 1,36 მლნ ევროს შეადგენს. მადრიდის "რეალის" მთავარმა მწვრთნელმა ზინედინ ზიდანმა თვეში 449 ათასი ევროთი მეცხრე ადგილი დაიკავა. ლუის ენრიკე "ბარსელონას" 2014 წლის მაისიდან წვრთნის. მისი ხელმძღვანელობით გუნდმა 148 ჩატარებული მატჩიდან 114 მოიგო და მხოლოდ 16-ჯერ დამარცხდა. გვარდიოლა და მოურინიო "სიტისა" და "იუნაიტედს" 2016-17 წლების სეზონის დასაწყისიდან ხელმძღვანელობენ. ვის უხდიან ყველაზე მეტს და რამდენს

გერმანიის პოლიციამ "ბარსელონას" ემბლემის ფორმის ექსტაზის ტაბლეტები აღმოაჩინა. როგორც ჩანს, ფეხბურთი ნარკოდილერებსაც უყვართ. გერმანელმა პოლიციელებმა ქალაქ კიოლნის ახლოს ექსტაზის აბების მთელი პარტია აღმოაჩინა, რომელთაც კატალონიური კლუბის ემბლემის ფორმა ჰქონდათ. აბების ნაწილი კი "პორშეს" ემბლემის ფორმის იყო. გამოცემა AS-ის ინფორმაციით, აღნიშნულთან დაკავშირებით უკვე დაწყებულია გამოძიება. ექსტაზი ამფეტამინის ნახევრად სინთეტიკური, ფსიქოაქტიური ნივთიერებაა, რომელიც მსოფლიოს ქვეყნების უდიდეს ნაწილში აკრძალულია. ბარსელონა ნარკობიზნესში ჩაერთო: ფეხბურთი ნარკოდილერებსაც ყვარებიათ

მადრიდის „რეალი" და „ბარსელონა" ჩემპიონთა ლიგის ისტორიის სატურნირო ცხრილს სათავეში უდგანან. ესპანური გრანდები ლიდერობენ ლიგის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული კლუბების ჩამონათვალს საერთო მონაგარის მიხედვით. ცხრილში, რომელშიც გათვალისწინებულია გუნდების შედეგები (2 ქულა მოგებისთვის, 1 ფრისთვის), მადრიდელები კატალონიელებს 5 ქულით უსწრებენ (319 ქულა 314-ის წინააღმდეგ). მესამე ადგილზეა მიუნხენის „ბაიერნი" (284). 37-გუნდიან ცხრილში პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან სამი კლუბი მოხვდა: კიევის „დინამო" - 21-ე ადგილი (85 ქულა), „შახტარი" - 26-ე (65), მოსკოვის „სპარტაკი" - 30-ე (57). „რეალი" - ჩემპიონთა ლიგის რეკორდსმენია, ეს ტურნირი „სამეფო კლუბმა" 11-ჯერ ოიგო. „ბარსელონა" ტიტულის 5-გზის მფლობელია. რეალი და ბარსელონა ყველა დროის ჩემპიონთა ლიგას ლიდერობენ