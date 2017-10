ბარსელონაში ესპანეთის ერთიანობის მომხრეთა აქცია გაიმართა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => barselona [1] => katalonia [2] => aqcia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172485 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => barselona [1] => katalonia [2] => aqcia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172485 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 225 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => barselona [1] => katalonia [2] => aqcia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => barselona [1] => katalonia [2] => aqcia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172485) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1445,225,394) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172307 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-07 16:28:14 [post_date_gmt] => 2017-10-07 12:28:14 [post_content] => ქალაქ ვლადივასკოტში ათასამდე მოქალაქე რუსეთის ხელისუფლების წინააღმდეგ საპროტესტო აქციას მართავს. აქციის ორგანიზატორები ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნის მხარდამჭერები არიან, რომელთაც რუსეთის პრეზიდენტისადმი უარყოფითად განწყობილი მოქალაქეებიც შეუერთდნენ. ისინი მაღალ გადასახებს, დაბალ ხელფასს და სოციალურ პირობებს აპროტესტებენ. ანტისამთავრობო აქციები დაკავებების ფონზე მიმდინარეობს. დემონსტრანტები რუსეთის ხელისუფლებას კორუფციასა და საკუთარი ხალხის ძარცვაში ადანაშაულებენ. აქციის ორგანიზატორებმა საპროტესტო დემონსტრაცია 7 ოქტომბერს ვლადიმერ პუტინის დაბადების დღეს გამიზნულად დაამთხვიეს. ამ წუთებში კომპანია "ალბატროსთან" მუშების აქცია მიმდინარეობს. ისინი კომპანიის დაცვის თანამშრომლებს ფიზიკურ ანგარიშსწორებასა და ტერორში ადანაშაულებენ. ადგილზე არიან პროფკავშირების წარმომადგენლებიც. კომპანია"ალბატროსის" თანამშრომლები გვიან ღამით ავჭალის პოლიციის განყოფილებაში იმყოფებოდნენ. ფიზიკური დაპირისპირება მას შემდეგ მოხდა, რაც მუშებმა კუთვნილი ანაზღაურება მოითხოვეს. მუშების ცემის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება ცემის ფაქტზე დაიწყო. კატალონიაში რეფერენდუმის შედეგები გამოქვეყნდა, რომლის თანახმადაც, კატალონიელების 90% ესპანეთისგან დამოუკიდებლობას მხარს უჭერს. იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც ამ დამოუკიდებლობას ეწინააღმდეგება, მოსახლეობის დაახლოებით რვა პროცენტს შეადგენს. კატალონიის პარლამენტი, ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიუხედავად, ორშაბათს დებატების გამართვას გეგმავს, რომელზეც ელოდებიან, რომ დამოუკიდებლობის დეკლარაციას მიიღებენ. პირველ ოქტომბერს კატალონიაში ესპანეთის ხელისუფლების მიერ აკრძალული ავტონომიის დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმი გაიმართა. 