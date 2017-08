ბარსელონაში პოლიციამ ტერაქტში ბრალდებული დააკავა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => barselona [1] => teraqti-barselonashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154776 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => barselona [1] => teraqti-barselonashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154776 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 225 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => barselona [1] => teraqti-barselonashi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => barselona [1] => teraqti-barselonashi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154776) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (225,18322) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154773 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-17 21:52:14 [post_date_gmt] => 2017-08-17 17:52:14 [post_content] => ესპანური გამოცემა EL PAIS ცოტა ხნის წინ, მომხდარ ტერაქტში შესაძლო ეჭვმიტანილის ფოტოს აქვეყნებს. როგორც გამოცემა წერს, სწორედ მან იქირავა ფურგონი, რომელიც ხალხში შევარდა. სავარაუდო ეჭვმიტანილის სახელი დრის ოუკბარია. EL PAIS: Van used in Barcelona attack was rented by individual named Driss Oukabir - la Guardia Civil pic.twitter.com/7XkGaptVKI — Andrew Peng (@TheAPJournalist) August 17, 2017 "დიდ მწუხარებას გამოვთქვამ ესპანეთში, ბარსელონაში მომხდარი ტერაქტის გამო, რომელსაც მსხვერპლი მოჰყვა. გულწრფელ თანაგრძნობას ვუცხადებ ესპანეთის მთავრობას, ესპანელ ხალხს. ტერორიზმი უკვე სისასტიკის ახალი მეთოდებით ემუქრება მსოფლიოს მოქალაქეებს. იღუპებიან სრულიად უდანაშაულო ადამიანები. მჯერა, რომ ცივილიზებული მსოფლიო შეძლებს გაუმკლავდეს ამ უდიდეს გამოწვევას და მიაღწევს მშვიდობას. ჩვენ ყველაფერი უნდა ვიღონოთ ტერორიზმის დასამარცხებლად, რათა ადამიანებს მიეცეთ მშვიდად ცხოვრების შესაძლებლობა", - ნათქვამია პრემიერის სამძიმრის წერილში. პრემიერი ესპანელებს უსამძიმრებს "ეს მოხდა ჩემთან ძალიან, ძალიან ახლოს. ვერავინ გააცნობიერა რა მოხდა, უბრალოდ ყველა ყვიროდა და გარბოდა", - ამბობს ის "ბიბისისთან" ინტერვიუში. მეორე თვითმხილველი კი ამბობს, რომ შემთხვევის შემდეგ ასფალტზე ორი გარდაცვლილი ადამიანი დაინახა. "მივრბოდი... ჯერ ერთი ადამიანი დავინახე, რომელიც ძირს ეგდო. შემდეგ მეორე, უგრძნობად მწოლიარე ადამიანიც დავინახე. ეს საშინელება იყო",- განაცხადა მან. შემთხვევა ტურისტებით სავსე ადგილას მოხდა. ტერაქტი ფესტივალის პერიოდს დაემთხვა. ბარსელონაში ტერაქტის შედეგად 13 ადამიანი გარდაიცვალა: რას ამბობენ გადარჩენილები EL PAIS: Van used in Barcelona attack was rented by individual named Driss Oukabir - la Guardia Civil pic.twitter.com/7XkGaptVKI — Andrew Peng (@TheAPJournalist) August 17, 2017

ესპანური გამოცემა ბარსელონას ტერაქტის სავარაუდო ეჭვმიტანილის ფოტოს აქვეყნებს