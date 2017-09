ბარსელონაში სპეცოპერაციის შედეგად ადგილობრივი მთავრობის 14 წევრია დაკავებული

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => barselona [1] => katalonia [2] => aqcia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165943 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => barselona [1] => katalonia [2] => aqcia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165943 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 225 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => barselona [1] => katalonia [2] => aqcia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => barselona [1] => katalonia [2] => aqcia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165943) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1445,225,394) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165119 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-19 12:39:42 [post_date_gmt] => 2017-09-19 08:39:42 [post_content] => ბანკი "ქართუს" ცენტრალურ ოფისთან პოლიციასა და "ნაციონალური მოძრაობის" მომხრეებს შორის დაპირისპირებაა. დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც აქციის მონაწილეებმა ბანკის ფასადზე პლაკატების გაკვრა დაიწყეს, პოლიციამ ისინი გააფრთხილა, რომ ფასადების დაზიანებისთვის კანონის შესაბამისი მუხლით დაჯარიმდებოდნენ, თუმცა აქციის მონაწილეებმა კვლეავ გააგრძელეს პლაკატების გაკვრა კედელზე. პოლიციამ მათთვის წინააღმდეგობის გაწევა სცასდა, რასაც დაპირისპირება მოჰყვა. დაპირისპირებაში პარტიის ლიდერებიც ჩაერთვნენ. ამ დროისთვის ბაკის "ქართუს" ოფისთან პოლიციაა მობილიზებული. მიუხედავად იმისა, რომ ოფისის შესასვლელთან ინციდენტი ამოწურულია, დაპირისპირება შენობის მიმდებარე პერიმეტრზე მაინც გრძელდება. [gallery link="file" ids="165173,165174,165176"] [post_title] => ბანკი "ქართუს" ცენტრალურ ოფისთან პოლიციასა და ენმ-ის მომხრეებს შორის დაპირისპირებაა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => banki-qartus-centralur-ofistan-policiasa-da-enm-is-momkhreebs-shoris-dapirispirebaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 15:06:22 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 11:06:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165119 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 163972 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-15 12:09:32 [post_date_gmt] => 2017-09-15 08:09:32 [post_content] => ბარსელონაში, კატალონიის დამოუკიდებლობის მოთხოვნით, ათასობით ადამიანი გამოვიდა. მომხრეებს კატალონიის პრეზიდენტმა, კარლოს პუჩემონტმა, მიმართა და მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. კატალონიას ესპანეთისგან გამოყოფა წლებია, სურს. რეფერენდუმის შესახებ კანონს კენჭი ასამბლეამ რამდენიმე დღის წინ უყარა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რეფერენდუმის ჩატარება 1-ელ ოქტომბერს იგეგმება. ოფიციალური მადრიდი რეფერენდუმის ჩატარებას უკანონოდ სცნობს. [post_title] => ბარსელონაში, კატალონიის დამოუკიდებლობის მოთხოვნით, ათასობით ადამიანი გამოვიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => barselonashi-kataloniis-damoukideblobis-motkhovnit-atasobit-adamiani-gamovida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-15 12:09:32 [post_modified_gmt] => 2017-09-15 08:09:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163972 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 162964 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-12 23:35:51 [post_date_gmt] => 2017-09-12 19:35:51 [post_content] => ბარსელონაში Sagrada Familia-ს ტაძრიდან ტურისტების ევაკუაცია განხორციელდა. ანტიტერორისტული ოპერაცია მას შემდეგ დაიწყო რაც პოლიციამ მიიღო შეტყობინება საეჭვო პაკეტის აღმოჩენის შესახებ. Daily mail-ის ინფორმაციით პოლიციელები ავტობუსს ეძებენ, რომელიც შესაძლოა, დანაღმული იყოს. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ტერორისტები გეგმავდნენ ტერაქტს აირით დატვირთული ფურგონებით, რომლის გამოყენებას ბარსელონაში სხვადასხვა ადგილებში აპირებდნენ, მათ შორის Sagrada Familia-შიც. [post_title] => ბარსლონაში, Sagrada Familia-ს ტაძრიდან ხალხის ევაკუაცია მიმდინარეობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => barslonashi-sagrada-familia-s-tadzridan-khalkhis-evakuacia-mimdinareobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-12 23:43:48 [post_modified_gmt] => 2017-09-12 19:43:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162964 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 165119 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-19 12:39:42 [post_date_gmt] => 2017-09-19 08:39:42 [post_content] => ბანკი "ქართუს" ცენტრალურ ოფისთან პოლიციასა და "ნაციონალური მოძრაობის" მომხრეებს შორის დაპირისპირებაა. დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც აქციის მონაწილეებმა ბანკის ფასადზე პლაკატების გაკვრა დაიწყეს, პოლიციამ ისინი გააფრთხილა, რომ ფასადების დაზიანებისთვის კანონის შესაბამისი მუხლით დაჯარიმდებოდნენ, თუმცა აქციის მონაწილეებმა კვლეავ გააგრძელეს პლაკატების გაკვრა კედელზე. პოლიციამ მათთვის წინააღმდეგობის გაწევა სცასდა, რასაც დაპირისპირება მოჰყვა. დაპირისპირებაში პარტიის ლიდერებიც ჩაერთვნენ. ამ დროისთვის ბაკის "ქართუს" ოფისთან პოლიციაა მობილიზებული. მიუხედავად იმისა, რომ ოფისის შესასვლელთან ინციდენტი ამოწურულია, დაპირისპირება შენობის მიმდებარე პერიმეტრზე მაინც გრძელდება. [gallery link="file" ids="165173,165174,165176"] [post_title] => ბანკი "ქართუს" ცენტრალურ ოფისთან პოლიციასა და ენმ-ის მომხრეებს შორის დაპირისპირებაა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => banki-qartus-centralur-ofistan-policiasa-da-enm-is-momkhreebs-shoris-dapirispirebaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 15:06:22 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 11:06:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165119 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 163 [max_num_pages] => 55 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e7354f47a14f9f7ec87fa1b332a97cdb [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )